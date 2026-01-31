BLV 36-240 Battery

Jaudīgais pūtējs BLV 36-240 Battery pūš, sūc un sasmalcina dārza atkritumus ar ātrumu 240 km/h. Sūknēšanas un pūtēja caurules var atsevišķi noņemt.

Slapjas lapas, zāle un dzīvžogu atgriezumi pielīp pie zemes. Mitras paliekas ir grūti savākt, it īpaši no kaktiem. Lai tās ātri savāktu, nepieciešams iesaistīt veselu tīrīšanas komandu. Vai arī izmantojiet ar akumulatoru darbināmo BLV 36-240 Battery, kas to var paveikt viens pats. Ar lielu jaudu un gaisa plūsmas ātrumu 770 m³ / h jaudīgais pūtējs savāc pat mitrus dārza atkritumus. Nepieciešamo enerģiju un ātrumu var pakāpeniski pielāgot, izvēloties starp maksimālo akumulatora darbības laiku vai jaudu. Cita svira ļauj mainīt pūšanas vai sūkšanas iestatījumus, kurus var izmantot arī kombinācijā. Iesūktajām lapām tiek izmantots lielais lapu maisiņš, kurā visi zaļie atkritumi tiek sasmalcināti. šādi iekārtas lietotājs nenogurst, ierīci var lietot ar pagarinātos darba intervālos, jo uzmanība tika pievērsta iekārtas ērtai lietošanai, izmantojot ergonomisku rokturi divām rokām optimālam svara sadalījumam un izmantojot noņemamus skrituļus. Tas padara darbu vieglu un efektīvu. Iesūkšanas un pūšanas caurules ir atsevišķi noņemamas. Akumulators komplektā nav iekļauts.

Īpašības un ieguvumi
Sūknēšanas un pūtēja caurules var atsevišķi noņemt.
Daudzas detaļas ir atsevišķi noņemamas, līdz ar to ierīces svars samazinās un darbs norit bez noguruma
Regulējams ātrums
Iespēja pielāgot ātrumu atkarībā no uzdevuma.
Funkcijas iestatīšanas svira
Nepārtraukta regulācija starp pūšanu un sūkšanu, kā arī iespēja abas funkcijas lietot vienlaicīgi.
Rokturis divām rokām
  • Nodrošina ideālu svara sadalījumu un ērtu pārvietošanos.
Noņemami virzošie veltņi
  • Padara darbu vienkāršāku un efektīvāku vienlaikus.
Maisa tilpums 45 litri
  • Garantē nepārtrauktu darbu ilgu laiku.
Bezslotiņu motors
  • Ilgāks darbības laiks un uzlabots iekārtas kalpošanas laiks.
Noņemama plakanā sprausla
  • Precīzai un mērķtiecīgai tīrīšanai. Lapas var, piemēram , tikt sapūstas kaudzē.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Ar bateriju darbināma iekārta
Baterijas platforma 36 V baterijas platforma
Piedziņa Bezslotiņu motors
Turbo veiktspējas poga
Ātruma regulēšana
Darbības troksnis (dB(A)) 104
Ātrums pūšanas režīmā (km/h) maks. 240
Ātrums sūkšanas režīmā (km/h) maks. 130
catch bag volume (l) 45
Spriegums (V) 36
Vienas akumulatora uzlādes jauda - Pūšanas režīmā (m²) maks. 1100 (5 Ah)
Vienas akumulatora uzlādes jauda - Sūkšanas režīmā (l) maks. 150 (5 Ah)
Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min) maks. 20 (5 Ah)
Krāsa melna
Svars bez piederumiem (kg) 4.6
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 6.7
Izmēri (G x P x A) (mm) 1290 x 230 x 380

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
  • Noņemama plakanā sprausla
  • zāles savācējmaiss
  • Noņemami virzošie veltņi
  • Plecu siksna
BLV 36-240 Battery
Videos
Pielietošanas veidi
  • Lapu aizvākšana ap māju
  • Zaļās masas aizvākšanas pēc dzīvžogu apcirpšanas
  • Celiņi ap māju
  • Visapkārt mājai un dārzam
