Kärcher baterijas zāles un krūmu šķēres ir lieliski piemērotas smalku un precīzu darbu veikšanai Jūsu dārzā. Pārbaudītā "divi vienā" iekārta gādā par to, ka Jūs varat ātri un viegli apgriezt krūmājus, dzīvžogus un mazākus zāliena laukumus. Rezultāts – vienmērīgs griezums, kas piešķir dārzam sakoptu izskatu.

GSH grass cutting

Lietojums

Vienkārša zāles un krūmu asmeņu nomaiņa, nav nepieciešams izmantot papildinstrumentus. Jūs varat veikt dažādus dārza darbus ar vienu iekārtu.

Application grass

Zāles šķēres:

Zāles šķēres izmanto, lai apgrieztu zālienu ap māju, puķu dobēm, sakņu dārziem vai pat terasi – tieši tur, kur ar zāles pļāvēju nevar piekļūt.

GSH grass und bushes

Krūmu šķēres:

Šīs šķēres atvieglo krūmu, krūmāju apcirpšanu un formēšanu.

Ar dimantu slīpēti asmeņi

Divpusējie asmeņi ir īpaši asi un ļauj precīzi nopļaut zāli un krūmus. Ar lāzeru grieztie un dimantu slīpētie asmeņi (GSH 2 Plus un GSH 4-4 Plus) ir īpaši izturīgi, arī apkope tiem ir vajadzīga retāk.

GSH Blade

Teleskopisks rokturis

Ergonomisks risinājums zāliena pļaušanai gar tā robežām. Ar šo rokturi Jūs varat vairākkārtīgi regulēt darba augstumu, lai, pļaujot gar zāliena malām, Jums nevajadzētu noliekties. Šis piederums ir īpaši izstrādāts ar bateriju darbināmajām zāles šķērēm GSH 2 Plus un GSH 4-4 Plus. Rokturi var jebkurā brīdī pārregulēt darba augstumam starp 74 un 116 cm.

GSH telescopic handle
GSH Blade

Aizsargelements asmens galā un atvērums iekārtas pakarināšanai

Kompaktai uzglabāšanai.

ergonomic handle

Ergonomiska roktura konstrukcija

Parocīgam satvērienam pat ilgākos darba cēlienos.

Display GSH

Ekrāns baterijas stāvokļa uzrādīšanai

LED ekrāns gan GSH 2 Plus, gan GSH 4-4 Plus iekārtai.

Priekšrocības

Kompakta „divi vienā” iekārta: ar bateriju darbināmās šķēres ar asmeņiem zālei ir paredzētas dārza zālāja, puķu dobju, sakņu dārzu vai iekšpagalmu robežu apgriešanai, savukārt krūmu šķēres ļauj ērti apcirpt krūmājus un veidot vēlamo krūmu vainaga formu.

icon_arrow

GSH 18-20 Battery

Baterija: 18 V Battery Power
Iespējams pievienot teleskopisko rokturi: nav
Krūmu asmeņa darba platums: 20 cm
Zāles asmeņa darba platums: 12 cm
Maksimālais darbības laiks (viena pilna baterijas uzlāde): 100 min.
Krūmu šķēru maksimālā veiktspēja (viena pilna baterijas uzlāde): 800 m
Zāles šķēru maksimālā veiktspēja (viena pilna baterijas uzlāde): 1000 m
Svars ar piederumiem un bateriju: 2,622 kg

GSH 4-4 Plus Battery Set

Baterija: 4 V Battery Power
Iespējams pievienot teleskopisko rokturi: ir
Krūmu asmeņa darba platums: 11 cm
Zāles asmeņa darba platums: 8 cm
Maksimālais darbības laiks (viena pilna baterijas uzlāde): 60 min.
Krūmu šķēru maksimālā veiktspēja (viena pilna baterijas uzlāde): 450 m
Zāles šķēru maksimālā veiktspēja (viena pilna baterijas uzlāde): 600 m
Svars ar piederumiem un bateriju: 1,514 kg

GSH 2 Plus

Baterija: iebūvēta baterija
Iespējams pievienot teleskopisko rokturi: ir
Krūmu asmeņa darba platums: 11 cm
Zāles asmeņa darba platums: 8 cm
Maksimālais darbības laiks (viena pilna baterijas uzlāde): 50 min.
Krūmu šķēru maksimālā veiktspēja (viena pilna baterijas uzlāde): 400 m
Zāles šķēru maksimālā veiktspēja (viena pilna baterijas uzlāde): 500 m
Svars ar piederumiem un bateriju: 1,192 kg

Piederumi

Kärcher Battery Power baterijas platforma

18 V Battery Power

Visas iekārtas no 18 V Kärcher Battery Power baterijas platformas varat atrast šeit:
Uz produktiem
