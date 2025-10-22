Baterijas zāles un krūmu šķēres
Kärcher baterijas zāles un krūmu šķēres ir lieliski piemērotas smalku un precīzu darbu veikšanai Jūsu dārzā. Pārbaudītā "divi vienā" iekārta gādā par to, ka Jūs varat ātri un viegli apgriezt krūmājus, dzīvžogus un mazākus zāliena laukumus. Rezultāts – vienmērīgs griezums, kas piešķir dārzam sakoptu izskatu.
Lietojums
Vienkārša zāles un krūmu asmeņu nomaiņa, nav nepieciešams izmantot papildinstrumentus. Jūs varat veikt dažādus dārza darbus ar vienu iekārtu.
Zāles šķēres:
Zāles šķēres izmanto, lai apgrieztu zālienu ap māju, puķu dobēm, sakņu dārziem vai pat terasi – tieši tur, kur ar zāles pļāvēju nevar piekļūt.
Krūmu šķēres:
Šīs šķēres atvieglo krūmu, krūmāju apcirpšanu un formēšanu.
Ar dimantu slīpēti asmeņi
Divpusējie asmeņi ir īpaši asi un ļauj precīzi nopļaut zāli un krūmus. Ar lāzeru grieztie un dimantu slīpētie asmeņi (GSH 2 Plus un GSH 4-4 Plus) ir īpaši izturīgi, arī apkope tiem ir vajadzīga retāk.
Teleskopisks rokturis
Ergonomisks risinājums zāliena pļaušanai gar tā robežām. Ar šo rokturi Jūs varat vairākkārtīgi regulēt darba augstumu, lai, pļaujot gar zāliena malām, Jums nevajadzētu noliekties. Šis piederums ir īpaši izstrādāts ar bateriju darbināmajām zāles šķērēm GSH 2 Plus un GSH 4-4 Plus. Rokturi var jebkurā brīdī pārregulēt darba augstumam starp 74 un 116 cm.
Aizsargelements asmens galā un atvērums iekārtas pakarināšanai
Kompaktai uzglabāšanai.
Ergonomiska roktura konstrukcija
Parocīgam satvērienam pat ilgākos darba cēlienos.
Ekrāns baterijas stāvokļa uzrādīšanai
LED ekrāns gan GSH 2 Plus, gan GSH 4-4 Plus iekārtai.
Priekšrocības
GSH 18-20 Battery
Baterija: 18 V Battery Power
Iespējams pievienot teleskopisko rokturi: nav
Krūmu asmeņa darba platums: 20 cm
Zāles asmeņa darba platums: 12 cm
Maksimālais darbības laiks (viena pilna baterijas uzlāde): 100 min.
Krūmu šķēru maksimālā veiktspēja (viena pilna baterijas uzlāde): 800 m
Zāles šķēru maksimālā veiktspēja (viena pilna baterijas uzlāde): 1000 m
Svars ar piederumiem un bateriju: 2,622 kg
GSH 4-4 Plus Battery Set
Baterija: 4 V Battery Power
Iespējams pievienot teleskopisko rokturi: ir
Krūmu asmeņa darba platums: 11 cm
Zāles asmeņa darba platums: 8 cm
Maksimālais darbības laiks (viena pilna baterijas uzlāde): 60 min.
Krūmu šķēru maksimālā veiktspēja (viena pilna baterijas uzlāde): 450 m
Zāles šķēru maksimālā veiktspēja (viena pilna baterijas uzlāde): 600 m
Svars ar piederumiem un bateriju: 1,514 kg
GSH 2 Plus
Baterija: iebūvēta baterija
Iespējams pievienot teleskopisko rokturi: ir
Krūmu asmeņa darba platums: 11 cm
Zāles asmeņa darba platums: 8 cm
Maksimālais darbības laiks (viena pilna baterijas uzlāde): 50 min.
Krūmu šķēru maksimālā veiktspēja (viena pilna baterijas uzlāde): 400 m
Zāles šķēru maksimālā veiktspēja (viena pilna baterijas uzlāde): 500 m
Svars ar piederumiem un bateriju: 1,192 kg