Dzīvojamo telpu tīrīšana: Padomi par putekļu un netīrumu uzveikšanu
Kārtīgi iztīrītas guļamistabas un dzīvojamās telpas būtiski uzlabo jūsu komfortu, kad atrodaties savās četrās sienās. Uzturot kārtību un ievērojot pareizos padomus, ar minimālu piepūli varat pastāvīgi uzturēt savu māju tīru.
Sakārtota māja, sakārtots prāts
Tīrību un kārtību bieži vien piemin kopā; tomēr šīs tēmas noteikti vajadzētu aplūkot atsevišķi. Mēģināt iztīrīt nesakārtotu māju ir nevajadzīgi grūti, un tas prasa daudz laika, tāpēc pirms tīrīšanas iesakām visu rūpīgi sakārtot.
Pareiza kārtošana
Vienkāršākais veids, kā uzturēt istabu kārtībā, ir vienmēr visu nolikt savā vietā. Kārtošanu ir vieglāk veikt īsos piegājienos, kas palīdz izvairīties no drausmīga haosa rašanās. Jums vajadzētu sakārtot lietas, kuras var ātri nolikt vietā uzreiz, nevis atstāt to darāmo darbu sarakstā vai tīrīšanas plānā. Visām lietām mājā ir jābūt savai vietai. Piemērotas tvertnes, piemēram, kastes vai grozi, var palīdzēt uzturēt virsmas brīvas, taču arī tās laiku pa laikam ir jānoliek vietā. Nepārslogojiet horizontālās virsmas, piemēram, galdus, plauktus un palodzes, pretējā gadījumā vēlāk būs nepieciešama liela pacietība, lai to visu sakārtotu.
Minimālisms
Par aktuālo minimālisma tēmu ir uzrakstīts kaudzēm grāmatu, taču vien daži vienkārši principi var sniegt lielisku efektu. Jo mazāk lietu ir, jo mazāk ir jākārto pirms tīrīšanas, un vieglāk ir uzturēt lietas kārtībā ilgtermiņā. Tas izklausās gandrīz pārāk vienkārši, taču šī principa ieviešana praksē bieži vien neizdodas. Gluži kā ar kārtošanu, šķirošanu vajadzētu veikt mazos piegājienos, nevis censties visu izdarīt vienā nedēļas nogalē.
Te var palīdzēt jautājums par to, vai visas lietas ir jāpatur: Vai tiešām visus savus ceļojumu suvenīrus vēlamies paturēt plauktā? Vai man vajadzētu atbrīvoties no visiem šiem vecajiem kriminālromāniem? Kad es pēdējo reizi vilku šo apģērba gabalu? Jums nav obligāti jābūt radikālam lietu ārā sviedējam, piemēram, kā sakārtošanas ekspertei Marijai Kondo. Arī atbrīvošanās tikai no dažiem priekšmetiem radīs ievērojamu atšķirību tajā, cik ātri varēsiet paveikt iknedēļas putekļu slaucīšanu. Pēc atbrīvošanās no dažām lietām kārtošana kļūs ievērojami vienkāršāka.
Viegli kopjamas mēbeles
Izvēloties mēbeles un grīdas segumus, ir jāizvērtē to tīrīšana. Atvērtie plaukti izskatās ļoti eleganti, taču rada daudz virsmu, uz kurām var uzkrāties putekļi. Slēgtos skapjus un atvilktnes ir vieglāk uzturēt tīras, ja vien tās netiek piekrautas pārāk pilnas. Dažām lietām ir nepieciešama pietiekami liela uzglabāšanas vieta, piemēram, paredzēts plauktiņš pasta sūtījumiem tā vietā, lai tos sakrautu uz pusdienu galda. Īpaši bieži izmantojamiem priekšmetiem mājās ir jābūt savai vietai, un tiem ir jābūt viegli pieejamiem. Svarīga loma ir arī virsmu materiālam un dizainam. Uz dažām mēbelēm ir redzams pat mazākais puteklītis. Tumšas, gludas, vienkrāsainas virsmas kļūst netīras īpaši ātri. Padoms: Putekļi uz dabīgām koka virsmām vai virsmām, kas izskatās pēc koka, parasti ir mazāk redzami.
Tīrīšanas darbi dzīvojamās telpās un guļamistabās
Padomi par putekļu slaucīšanu
Iedomājieties ainu: Māja mirdz un laistās, ir svaigi iztīrīta no augšas līdz apakšai, logi un durvis ir aizvērti pēc intensīvas vēdināšanas, – un pēc kāda brīža vienalga ļoti plāna putekļu kārtiņa nosēžas uz mēbelēm, istabas augiem un grīdas. Diemžēl noslaucīšana, saslaucīšana vai iztīrīšana ar putekļsūcēju bieži ir tikai profilakses pasākums, jo ir neizbēgami, ka putekļi uzkrāsies it visur, kur dzīvo cilvēki.
No kurienes rodas putekļi?
Aplūkojot tuvplānā putekļus mikroskopā, būs redzams, ka tie ir dažādu izmēru daļiņu maisījums, kas savā starpā sajaucas un apvienojas. Putekļos ir viss: sākot no atmirušajām ādas šūnām un beidzot ar paklāju šķiedrām, ziedputekšņiem, lolojumdzīvnieku spalvām un smalkiem putekļiem. Tās nu gan ir bagātīgas dzīres nevēlamiem viesiem, piemēram, grāmatu kukaiņiem, putekļu ērcītēm, baktērijām un pelējuma sporām. Atkarībā no daļiņu lieluma un svara cirkulējošais gaiss putekļus vai nu izmētās pa stūriem, vai arī liks tiem nepārtraukti virpuļot bez nosēšanās.
Sadzīves putekļu sastāvs mainās atkarībā no telpas, dzīvojamās ēkas atrašanās vietas, tur dzīvojošo cilvēku skaita un dzīvesveida. Lielāko daļu netīrumu mājās ienesam ar apaviem. Tāpēc ir vērts kā netīrumu uztvērējus izmantot sietus, kokosriekstu šķiedru, tekstila vai gumijas paklājus. Novietojot tos pie ieejas. Tie uztver lielāko daļu netīrumu, kas citādi nonāktu gaitenī vai citās dzīvojamās telpās. Kvēpi, sēnīšu sporas un ziedputekšņi arī nonāk mājas gaisā.
No sākuma izsūkt ar putekļsūcēju vai noslaucīt putekļus?
Jautājumā par to, vai labāk vispirms noslaucīt putekļus, vai izsūkt ar putekļsūcēju, viedokļi atšķiras. Ja vispirms izsūksiet ar putekļsūcēju, netīrumi no putekļainām mēbelēm un priekšmetiem var nokļūt uz tīrās grīdas. No otras puses, tīrot ar putekļsūcēju, vienmēr rodas putekļi, kas var nonākt uz tikko noslaucītām virsmām. Vairumā gadījumu šķiet, ka labāk ir vispirms noslaucīt putekļus un pēc tam izsūkt grīdu ar putekļsūcēju. Slaucīšanas laikā citi netīrumi, piemēram, drupatas un mati, nokrīt uz grīdas, ko pēc tam var savākt ar putekļsūcēju. Ja tīrīšanas ar putekļsūcēju laikā atvērsiet logus, lai radītu caurvēju, lielākā daļa sajaukto putekļu tiks izvadīti ārā.
Pareiza putekļu slaucīšana
- Ideālā gadījumā putekļus vajadzētu noslaucīt ar sausu, mīkstu kokvilnas drānu. Vai arī varat izmantot speciālas putekļu drānas, kas ir elektrostatiski uzlādētas un tāpēc efektīvāk piesaista netīrumus.
- Divreiz salokot drānu, jums būs astoņas vienādas drānas daļas, kuras varat izmantot vienu pēc otras putekļu notīrīšanai. Tas nozīmē, ka drānu varēsiet izmantot ilgāk, pirms to būs nepieciešams izmazgāt.
- Neaizmirstiet notīrīt putekļus no nelielām virsmām, piemēram, attēlu un durvju rāmjiem, radiatoriem un telpaugu lapām. To darot, vienmēr sistemātiski strādājiet virzienā no augšas uz leju.
- Putekļu tīrīšana ar mitru drānu sākotnēji varētu šķist loģiska, taču šī metode bieži vien tikai izsmērē putekļus. Ja tomēr vēlaties tīrīt putekļus ar mitru drānu, audums nedrīkst būt pārāk mitrs, pretējā gadījumā uz virsmas paliks ūdens.
Cik bieži ir jāslauka putekļi?
Putekļu savākšanas biežums galvenokārt ir atkarīgs no personīgajām prasībām tīrības jomā. Taču liela nozīme ir arī sadzīves apstākļiem. Ja dzīvojat vienatnē un daudz laika pavadāt ārpus mājas, putekļslotiņa būs jāņem retāk nekā četru cilvēku ģimenē. Parasti lielākajā daļā mājsaimniecību putekļi ir jānoslauka reizi nedēļā. Putekļi vienalga būs redzami, taču netīrumu daudzums vairumam cilvēku joprojām būs pieņemams.