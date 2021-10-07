Logu tīrīšana: Padomi, kā panākt tīrību bez švīkām.
Logu tīrīšana ir viens no nepopulārākajiem mājas darbiem. Tas prasa manuālu darbu, laiku, un rezultāts reti kad ir apmierinošs, jo uz logiem bieži paliek švīkas. Izmantojiet šos padomus, lai ātri un bez švīkām notīrītu logus.
Cik bieži ir jātīra logi?
Liels daudzums lielu logu padara māju gaismas pielietu un liek tai izskatīties mājīgai. Tomēr īpaši tad, ja ir daudz putekšņu, pēc sliktiem laikapstākļiem ar lielu lietu, kā arī tad, ja ir ilgstoši sausuma periodi ar lielu putekļu daudzumu, paiet vien dažas dienas, līdz logi atkal izskatās tā, it kā tie nebūtu tīrīti vairākus mēnešus. Arī no iekšpuses logiem ir daudz kas jāpacieš: jo īpaši bērni un lolojumdzīvnieki bieži atstāj nospiedumus un pleķus uz logu rūtīm. Atkarībā no netīrības pakāpes logi ir jātīra gan no iekšpuses, gan no ārpuses apmēram reizi divos mēnešos.
1. padoms: Izvēlieties pareizo laiku
Logus nevajadzētu tīrīt tad, kad uz tiem tieši spīd saule, kā arī karstās dienās. Tas ir tāpēc, ka stikls pārāk ātri izžūs, un parādīsies švīkas. Tāpēc ir vispiemērotākais laiks logu mazgāšanai būs apmākusies, taču sausa diena.
Logu tīrīšana ar ūdeni un sadzīves līdzekļiem
Lielu daļu netīrumu no logu stikliem un loga rāmja var labi notīrīt, izmantojot tīru ūdeni. Lai to izdarītu, vienkārši noslaukiet stikla virsmas un rāmi ar mitru mikrošķiedras drānu vai kokvilnas drānu bez plūksnām, pēc tam nosusiniet. Ja vairāku nedēļu laikā ir izveidojušies noturīgi netīrumi, ir jāizmanto arī sadzīves līdzekļi vai tīrīšanas līdzekļi. Logu tīrīšanai šie ir vislabākie sadzīves līdzekļi:
- Etiķis vai etiķa esence: Ņemiet 1 tasi etiķa esences uz 1 litru ūdens. Pēc tam izmantojiet to logu tīrīšanai kā parasti. Piezīme: Pirms tam ir jānosedz akmens, piemēram, marmora, palodzes, jo pretējā gadījumā etiķa esence var sabojāt virsmu.
- Citronskābe: Ņemiet 2 līdz 3 ēdamkarotes citronskābes pulvera uz 1 litru ūdens, pēc tam izmantojiet maisījumu tīrīšanai ar mikrošķiedras drānu.
- Trauku mazgāšanas līdzeklis: Lieliskus rezultātus var sasniegt arī ar maisījumu, kas sastāv no remdena ūdens un trauku mazgāšanas līdzekļa, kas nesatur balzamu. Trauku mazgāšanas līdzekļa daudzums ir atkarīgs no stikla netīrības pakāpes.
- Melnā tēja ar citronu: Spainī sajauciet 1 lielu tasi stipras melnās tējas ar apmēram 3 litriem ūdens, pievienojiet puscitrona sulu. Pēc tam logu rūšu tīrīšanai izmantojiet mikrošķiedras drānu. Tējas tanīni atmiekšķē taukus un pat nikotīnu, savukārt citronskābe ir efektīva pret kaļķakmeni.
- Spirts: Remdenam tīrīšanas ūdenim pievienojiet nedaudz denaturēta spirta. Uz 5-litrīgu spaini silta ūdens pielejiet šļuku denaturētā spirta. Uzmanību: Tīrīšanas laikā velciet cimdus, lai rokas nekļūtu sausas.
Lai nosusinātu logus, varat izmantot savācējgumiju ar gumijas malu, tīru mikrošķiedras drānu vai citu drānu bez plūksnām. Šādi tiks garantēts spīdums bez švīkām. Ja pie rokas nav absorbējošas drānas, stikla nosusināšanai varat izmantot arī avīzi: Vaļīgi saburziet dažas avīzes lapas un izmantojiet, lai noslaucītu stikla virsmu.
Logu tīrīšana ar tīrīšanas līdzekļiem
Ja logu rūtis ir ļoti netīras, to tīrīšanai ir jāizmanto mazgāšanas līdzekļi. Papildus veikalos pieejamajiem stikla tīrīšanas līdzekļiem ir arī speciāli stikla tīrīšanas koncentrāti, kurus var sajaukt ar ūdeni pirms lietošanas. Tie atmiekšķē pat noturīgus netīrumus, piemēram, taukus, kukaiņu paliekas, ādas eļļas un izmešus. Vēl viena papildu priekšrocība: Tie atstāj uz stikla aizsargplēvi, tas nozīmē, ka lietus var labāk notecēt, tātad paies ilgāks laiks, līdz stikls atkal kļūs netīrs.
2. padoms: Mazgāšanas līdzekļus lietojiet taupīgi
Ja šķīdumā tiek izmantots pārāk daudz tīrīšanas līdzekļa, uz loga var veidoties taukaina plēvīte. Tāpēc stikla tīrīšanas līdzekli vai sadzīves līdzekļus vienmēr izmantojiet tikai nedaudz un pareizās devās, jo tas novērš švīkas un svītras.
Viss ir atkarīgs no pareizās tehnikas
Tīriet logus gluži kā profesionāļi – pat mājās. Jo logu tīrīšanas laikā vissvarīgākā ir pareizā tehnika:
- 1. darbība: Izmantojot sūkli vai smidzinātājpudeli, uz loga bagātīgi uzklājiet tīrīšanas līdzekļa un ūdens šķīdumu vai sadzīves līdzekli. Ja mitrums nav pietiekams, savācējgumija nevar pareizi slīdēt pa virsmu.
- 2. darbība: Izmantojiet savācējgumiju, lai ar kustībām astotnieka formā no augšas uz leju noslaucītu šķidrumu, pēc tam saslaukiet to ar drānu.
- 3. darbība: Izmantojot zamšādu, mikrošķiedras drānu vai trauku dvieli, nopulējiet loga rūti un savāciet dažus pēdējos ūdens pilienus, jo īpaši no malām.
Logu rāmju pareiza tīrīšana
Tīrot logus, neaizmirstiet par rāmjiem. Galu galā arī tie ir pakļauti laikapstākļu iedarbībai, gluži kā logu rūtis. Vispirms notīriet raupjos netīrumus ar rokas birsti vai sausu drānu. Pēc tam rūpīgi notīriet rāmi ar mitru drānu vai mīkstu sūkli. Ļoti noturīgiem netīrumiem varat izmantot mazgāšanas līdzekli. Taču šajā gadījumā ir jāpievērš uzmanība rāmja materiālam:
- Kokam ir pieejami kopšanas līdzekļi, kas pasargā to no laikapstākļu iedarbības.
- Plastmasas rāmjus var tīrīt ar antistatiskiem tīrīšanas līdzekļiem, kas ir īpaši paredzēti plastmasai.
Ja jums ir iespēja, vienlaikus varat arī savākt no palodzes visus rupjos netīrumus un rūpīgi notīrīt to.
Ātra tīrīšana bez švīkām, izmantojot bezvadu logu tīrīšanas rīku
Izmantojot logu tīrīšanas rīku, logu tīrīšana kļūst pavisam vienkārša:
- Uz stikla bagātīgi izsmidziniet mazgāšanas līdzekļa un ūdens maisījumu.
- Notīriet netīrumus, paberzējot ar mikrošķiedras drānu vai tīrīšanas paliktni.
- Izmantojiet ierīci, lai iesūktu slapjumu. Netīrais ūdens ieplūst tieši tvertnē un nenonāk uz grīdas.
Pēc šīs procedūras jūsu logi būs tīri un bez švīkām. Ja uz stikla joprojām ir redzamas švīkas, tas varētu būt saistīts ar ierīces savācējgumiju:
- Pēc kāda laika logu mazgāšanas rīka savācējgumija nolietojas. Rezultātā
virsma kļūst nelīdzena, tāpēc uz stikla virsmas veidojas švīkas. Neliels padoms: Pagrieziet savācējgumiju tā, lai varētu izmantot abas puses.
- Vēl viens švīku veidošanās iemesls var būt sīkas putekļu un netīrumu daļiņas, kas uzkrājas uz savācējgumijas un padara to nelīdzenu. Pirms logu virsmas nosūkšanas varat pārvilkt savācējgumijas malu pār tīrīšanas paliktni uz smidzinātējpudeles, lai noņemtu šīs daļiņas un nodrošinātu, ka malas virsma ir pēc iespējas gludāka.
Procedūra ar bezvadu logu tīrīšanas rīku vienmēr ir vienāda neatkarīgi no tā, kur to izmantojat. Pielietojuma jomas ir ļoti plašas:
- Logi/režģa logi
- Spoguļi
- Dušas kabīnes
- Stikla galdi
- Flīzes
- Ziemas dārzi
- Stikla durvis
- Citas gludas virsmas
3. padoms: Bezvadu tīrītājs
Bezvadu tīrītājs ir logu tīrīšanas rīka praktisks uzlabojums. Ar vibrējošo paliktni jūs bez piepūles varat notīrīt visas gludās virsmas. Pateicoties slaucīšanas drānas automātiskajai mitrināšanai, apkārtējās virsmas, kā arī rokas un grīda paliek sausas no izsmidzināmās miglas. Tiek ietaupīts arī laiks, jo nav nepieciešama izsmidzināšana. Turklāt vibrācija arī palīdz tīrīšanā, tātad virsmas var notīrīt bez piepūles un beršanas.
Logu tīrīšana ar tvaika tīrītāju
Ja jums mājās ir tvaika tīrītājs, varat to izmantot ne tikai spoguļu un stikla virsmu tīrīšanai, bet arī logu tīrīšanai:
- 1. darbība: Apstrādājiet ar tvaiku rūti, izmantojot rokas sprauslu un mikrošķiedras tīrīšanas drānu, un noņemiet netīrumus berzējot. Vai arī netīro loga rūti varat apstrādāt ar tvaiku, izmantojot tikai sprauslu sīkām detaļām vai papildaprīkojuma logu sprauslu. Tvaiku var izmantot arī noturīgu pleķu atmiekšķēšanai.
- 2. darbība: Varat noņemt palikušo ūdeni, izmantojot savācējgumiju vai logu tīrīšanas rīku. Varat arī izmantot mīkstu drānu, lai nosusinātu malas un logu rāmjus.
Ūdens, kas izplūst kā tvaiks no tvaika tīrītāja, ir demineralizēts un tāpēc darbojas kā destilēts ūdens. Tas nozīmē, ka tas neatstāj nekādas švīkas vai svītras uz stikla. Tomēr, ja pēc tīrīšanas negaidīti parādās švīkas vai svītras, tas parasti notiek tāpēc, ka nav noņemtas mazgāšanas līdzekļa paliekas. Šādā gadījumā: Esiet pacietīgi un noslaukiet rūti vēl dažas reizes, līdz tiek noņemtas visas paliekas.
Pilns komplekts: Aizkari un žalūzijas
Ja vēlaties rūpīgi notīrīt logus, ir jānotīra ne tikai rāmji un logu rūtis, bet arī kārtīgi jāizmazgā aizkari un jānotīra žalūziju iekšpuse.
- Pēc aizkaru izžāvēšanas veļas žāvētājā uzreiz piekariet tos atpakaļ uz turētājiem – jo atkarībā no materiāla tie nebūs jāgludina.
- No žalūzijām notīriet visus putekļus ar mitru drānu. Ļoti efektīva ir arī to tīrīšana ar silikona mīklas skrāpi, kas ietīts mikrošķiedras drānā.
- Praktiska alternatīva žalūziju tīrīšanai ir arī tvaika tīrītājs, ar kuru var viegli noņemt putekļus un netīrumus no līstēm un spraugām.