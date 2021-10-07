Spoguļu tīrīšana

Zobu pastas pleķi, pirkstu nospiedumi, matu laka, putekļi – un jūs tikai nupat notīrījāt vannas istabas spoguli, bet tas jau atkal ir netīrs. Arī spoguļi gaitenī vai guļamistabā laika gaitā kļūst neizskatīgi. Izmantojot šos padomus un sadzīves līdzekļus, jūs varat spoguļus notīrīt ātri, saudzīgi un bez švīkām, neizmantojot dārgus tīrīšanas līdzekļus.

Sieviete tīra spoguli ar Kärcher logu tīrīšanas rīku

Spoguļi ir saudzīgi kopjami

Spogulim ir nepieciešama īpaša uzmanība. Tieši tā uzbūves dēļ: Tas sastāv no stikla plāksnes, sudraba vai alumīnija pārklājuma un vairākiem lakas slāņiem. Sudraba pārklājums, kas nodrošina atspulgu un kuram ir atvērtas malas, kā arī tā daudzslāņu pārklājums padara spoguli trauslu. Tāpēc spogulis bez rāmja laika gaitā var mainīties, ja, piemēram, tiek izmantots nepiemērots mazgāšanas līdzeklis. Ūdens pilieni, kas nevar tikt notīrīti no malām, kā arī tvaiki no šķīdinātājiem, piemēram, no nagu lakas noņēmēja, var ietekmēt spoguli. Tāpēc spoguļa malu zona ir tā vistrauslākā daļa. Lai nodrošinātu, ka tas nerūsē pie malām, tīrīšanas laikā labāk neizmantot vispār nekādus mazgāšanas līdzekļus. Spoguļu tīrīšanai parasti pietiek ar ūdeni un parastiem sadzīves līdzekļiem.

Spoguļu tīrīšana ar Kärcher bezvadu tīrītāju

Nelielu netīrumu notīrīšana no spoguļa

Lielākā daļa netīrumu uz spoguļiem ir ūdenī šķīstoši, un tos var noņemt, noslaukot vai viegli noberžot tos no stikla virsmas. Vislabāk to tīrīšanai izmantot siltu ūdeni. Kā rīkoties:

  • Nedaudz samitriniet spoguli ar ūdeni, piemēram, izmantojot smidzinātājpudeli vai mitru drānu. To darot, virsmai vienmēr ir jābūt tikai mitrai, bet ne pārāk slapjai.
  • Pēc tam saudzīgi noslaukiet visu spoguli ar mīkstu drānu, lai netīrumus atmiekšķētu. Uzmanību: Tīrīšanai neizmantojiet raupjas šķiedras, jo pretējā gadījumā tās var saskrāpēt stiklu.
  • Pēc tam nosusiniet spoguli ar otru drānu (piemēram, kokvilnas), lai nepaliktu švīkas. Vislabāk ir izmantot mikrošķiedras drānu, jo tā ir bez plūksnām. Starp citu, tīrot ar šo metodi, spogulis ilgu laiku tiek pasargāts no putekļiem.

Šis process būs vēl ātrāks, ja izmantosiet bezvadu tīrītāju: Tas var samitrināt un noberzt spoguli vienā piegājienā. Netīrumi tiek noņemti gandrīz paši no sevis, vienkārši virzot ierīci pa spoguli, tas nozīmē, ka pēc tam atliek tikai nosusināt to ar mikrošķiedras drānu.

Uzmanību: Saudzīgi kopjami priekšmeti un virsmas

Vannas istabā pirms spoguļa tīrīšanas ir jānoņem trauki, piemēram, ziepju dozatori vai zobu birstes, kas bieži tiek turētas plauktos vai uz izlietnēm zem spoguļa, lai tīrīšanas ūdens nepilētu uz tām. Citās telpās pret ūdeni jutīgās virsmas vai grīda zem spoguļa piesardzības nolūkos ir jāpārklāj ar drānu.

Lielu netīrumu noņemšana

Laika gaitā, it īpaši vannas istabās, uz spoguļiem nosēžas ne tikai ūdenī šķīstošas vielas. Matu laku un želeju, kosmētiku, piemēram, lūpu krāsu un skropstu tušu, vai pirkstu nospiedumus bieži vien nevar notīrīt tikai ar ūdeni. Šim uzdevumam palīdz mīksta, mitra drāna ar nelielu daudzumu mazgāšanas līdzekļa. Vienkārši uzklājiet to uz spoguļa, izsmērējiet un noskalojiet ar tīru ūdeni.

Var izmantot arī mazgāšanas līdzekli, stiklu tīrīšanas līdzekļus vai logu tīrīšanas līdzekļus. Jārīkojas piesardzīgi: Tā kā šis mazgāšanas līdzeklis var negatīvi ietekmēt un mainīt krāsu spoguļa plēvei tā malā, vienmēr, ja iespējams, malas jāatstāj neskartas, vai arī pēc tīrīšanas tās ir rūpīgi jānosusina. Tomēr labākais risinājums spoguļu tīrīšanai ir vispār nelietot mazgāšanas līdzekli.

Kärcher padoms: Spoguļu tīrīšana ar tīrīšanas līdzekļiem un mikrošķiedras drānu
Spoguļu tīrīšana ar Kärcher tvaika tīrītāju

Spoguļu tīrīšana ar tvaika tīrītāju

Spoguļus var tīrīt bez jebkādiem mazgāšanas līdzekļiem vai sadzīves līdzekļiem, ja izmantojat tvaika tīrītāju. Karstais tvaiks bez piepūles atmiekšķē pat noturīgus netīrumus:

  • Vispirms vienmērīgi apstrādājiet ar tvaiku stikla virsmu, izmantojot rokas sprauslu un mikrošķiedras uzliku, atmiekšķējiet netīrumus berzējot. Vai arī visu virsmu varat apstrādāt ar tvaiku, izmantojot sprauslu sīkām detaļām un ievērojot dažu centimetru attālumu.
  • Pēc tam noņemiet "tvaika ūdeni", izmantojot savācējgumiju, bezvadu logu tīrīšanas rīku vai mikrošķiedras drānu, un uzmanīgi nosusiniet malas.

Padoms, kā novērst aizsvīdušus spoguļus vannas istabā

Mēs visi zinām šo sajūtu: Pēc dušas spoguļi bieži ir ļoti aizsvīduši. Mitrumu var ātri savākt, izmantojot logu tīrīšanas rīku. Vēl viens paņēmiens: Īsi brīdi paturiet fēnu pavērstu pret spoguli, līdz uz spoguļa vairs nebūs ūdens kondensāta.

Piemēroti produkti spoguļiem

Kärcher tvaika tīrītājs

Tvaika tīrītājs

Kärcher bezvadu logu tīrītājs

Bezvadu logu tīrītājs

Kärcher bezvadu tīrītājs

Bezvadu tīrītājs

Kärcher stikla tīrīšanas līdzeklis

Stikla tīrīšanas līdzeklis

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Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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