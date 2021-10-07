Vannas istabas tīrīšana: Netīrumiem un kaļķakmenim vairs nebūs nekādu izredžu
Mājā nav citas telpas, kurā tīrība un higiēna būtu tik svarīga kā vannas istabā. Pastāv dažādi viedokļi par to, kā pareizi tīrīt tualetes, flīzes, vannas, dušas, izlietnes utt. Izmantojot šos ekspertu padomus, netīrumiem un kaļķa nogulsnēm vannas istabā nebūs nekādu izredžu.
Ātra un vienkārša tīrīšana: Labākie padomi par vannas istabas tīrīšanu
Neatkarīgi no tā, vai jums ir funkcionāla mitrā telpa vai milzīgs mājas spa, vannas istabas tīrība ir daudzu cilvēku galvenā prioritāte. Papildus kopējam vizuālajam iespaidam vannas istabas tīrīšanai ir arī higiēniski iemesli: Nepietiekama tīrīšana ļauj baktērijām un sēnītēm viegli vairoties, kā arī veidoties pelējumam. Augsts mitruma līmenis un siltums nodrošina tam ideālus apstākļus, tāpēc ir svarīgi regulāri tīrīt virsmas, mitrās telpas, tualetes un flīzes.
Cik bieži jātīra vannas istaba?
Lielākoties vannas istabas tīrīšanas biežums ir atkarīgs no tās izmantošanas biežuma. Viena cilvēka mājsaimniecība rada mazāk netīrumu nekā vairāku cilvēku ģimene, tāpēc tīrīšanas biežums ir attiecīgi jāpielāgo. Ja iespējams, visa vannas istaba vismaz reizi nedēļā ir rūpīgi jāiztīra. Ieteicams pēc iespējas ātrāk no izlietnēm notīrīt ziepju paliekas un zobu pastu, noslaucīt santehniku ik pēc dažām dienām, lai novērstu kaļķakmens plankumus. Vislabākais variants ir katrā roku mazgāšanas reizē noslaucīt spīdīgo santehniku ar mīkstu drānu. Tādējādi tiks novērsta plankumu veidošanās iespēja.
Rūpīgi noskalojot un nosusinot virsmas pēc katras lietošanas reizes, jūsu dušas kabīne un vanna tiks uzturēta tīra pēc iespējas ilgāk. Lai savāktu matus un putekļus no grīdas, bieži vien pietiek ar putekļsūcēja izmantošanu ik pēc dažām dienām. Tāpat flīzes ir jāmazgā ik pēc 1–2 nedēļām, lai likvidētu noturīgos netīrumus.
Padoms
Uz vannas istabas logiem pēc iešanas vannā vai dušā var kondensēties ūdens tvaiki. Tas nozīmē, ka laika gaitā veidojas pelējums. Obligāti regulāri vēdiniet vannas istabu, lai mitrums varētu izplūst. Logi ir jātīra ik pēc pāris mēnešiem.
Tīrīšanas uzdevumi un vannas istabas tīrīšanas iespējas
Lai gan flīzes un keramikas virsmas parasti ir vieglāk tīrāmas, vannas istabā ir jāņem vērā dažas lietas. Organiskās vielas, piemēram, atmirušās ādas šūnas, mati, ekskrementi un ziepju paliekas, uzkrājas kopā ar minerālu netīrumiem, piemēram, kaļķa un urīna nogulsnēm, notiek tualetes poda krāsas maiņa, un parādās rūsa. Šādu netīrumu notīrīšanai bieži vien nepietiek ar noslaucīšanu. Tātad bieži tiek izmantoti agresīvas iedarbības tīrīšanas līdzekļi, piemēram, tualetes tīrīšanas līdzekļi vai skābi saturoši tīrīšanas līdzekļi, kā arī spēcīgi fiziski procesi. Tomēr nepareizas lietošanas gadījumā tie var sabojāt saudzīgi kopjamos virsmas materiālus.
Izmantojot pareizo tīrīšanu un sadzīves līdzekļus, lietošanas padomus un ierīces, jūs varat iegūt tīru vannas istabu pavisam īsā laikā – turklāt bez nogurdinošas tīrīšanas.
Kaļķakmens likvidēšana vannas istabā
Visur, kur priekšmeti regulāri nonāk saskarē ar ūdeni, laika gaitā veidojas kaļķakmens. Nav brīnums, ka vannas istaba bieži ir kaļķakmens veidošanās galvenā vieta, kas aptver santehniku, flīzes un izlietnes. Taču, izmantojot vienkāršus materiālus un dažus padomus, noturīgos veidojumus var viegli noņemt un novērst jaunu kaļķakmens nogulšņu veidošanos.
Kā veidojas kaļķakmens?
Kaļķi saturošā ūdenī ir īpaši augsts kalcija karbonāta līmenis, un tas veidojas, gruntsūdeņiem sūcoties caur kaļķakmenī. Jo augstāka koncentrācija, jo cietāks ūdens un vairāk kaļķakmens veidojas uz virsmām, ar kurām tas nonāk saskarē. Noturīgas kaļķa nogulsnes veidojas galvenokārt tad, kad ūdens tiek uzkarsēts vai iztvaiko, kā rezultātā rodas balti plankumi, jo īpaši uz vannas istabas piederumiem, izlietnēm, flīzēm un krāniem.
Kaļķakmens traipu likvidēšana ar tvaika tīrītāju
Ja kaļķa nogulsnes vēl nav kļuvušas ļoti biezas, tās var viegli noņemt ar tvaika tīrītāju – turklāt bez nogurdinošās beršanas ar rokām. Lai to izdarītu, ir nepieciešama sprausla sīkām detaļām un apaļa birste. Saudzīgi tīrāmās virsmas labāk ir tīrīt tikai ar sprauslu sīkām detaļām, lai nesaskrāpētu hroma un nerūsējošā tērauda piederumus. Turiet sprauslu tieši uz kaļķakmens skartajām vietām, tīriet ar tvaiku, līdz kaļķakmens pazudīs. Ja neizdodas noņemt noturīgo kaļķakmeni vai tas atrodas neērtā vietā, sprauslai varat uzstādīt apaļo birsti: Pēc tam varat apstrādāt šo zonu ar spēcīgiem tvaika pūtieniem. Pat visnoturīgākos kaļķa traipus var noņemt ar tiešu tvaicēšanu un enerģisku beršanu.
Ja kaļķa slānis ir ļoti biezs, uz skartās zonas var uzklāt tīrīšanas līdzekli no citrona. Pagaidiet pusstundu, pēc tam apstrādājiet vietu ar tvaika tīrītāju. Kaļķa paliekām tagad vajadzētu būt vieglāk noņemamām.
Labākie sadzīves līdzekļi kaļķa traipu apkarošanai
Kaļķakmens noņemšana no alumīnija ar cepamo pulveri
Cepamais pulveris ir noderīgs dažādos veidos visā mājā, pat kaļķakmens noņemšanai, piemēram, no alumīnija. Šim mērķim sajauciet ūdeni un cepamo pulveri, lai izveidotu biezu pastu. Ieberzējiet pastu skartajās vietās, ļaujiet tai īsu brīdi iedarboties, pēc tam noskalojiet ar tīru ūdeni vai noslaukiet ar mitru drānu.
Cepamā pulvera pozitīvā blakusparādība ir tāda, ka tas arī neitralizē nepatīkamas smakas vannas istabā un pat palīdz aizsērējušu kanalizācijas cauruļu gadījumā.
Kaļķakmens likvidēšana ar etiķi
Arī etiķis ir piemērots sadzīves līdzeklis, lai uzveiktu kaļķakmens nogulsnes. Etiķa esenci var izmantot neatšķaidītā veidā, ja ir lielas kaļķakmens nogulsnes, vai atšķaidītu ar ūdeni, ja kaļķakmens nogulšņu nav daudz. Citronskābei ir tāda pati iedarbība, tāpēc to var izmantot šim pašam mērķim. Vislabākā metode ir iemērkt kokvilnas drānu vai mikrošķiedras drānu etiķī vai citronskābē, pēc tam ar to paberzēt kaļķakmens skartās virsmas, piemēram, santehniku. Ļaujiet iedarboties kādu laiku vai atstājiet uz nakti, pēc tam rūpīgi noskalojiet ar tīru, aukstu ūdeni. Pēc tam visu nosusiniet ar tīru drānu. Etiķī esošā skābe ir iedarbīga arī pret noturīgām urīna nogulsnēm.
Padoms: Izmantojiet triku ar balonu, lai notīrītu noturīgās kaļķakmens nogulsnes no krāniem.
Kaļķakmens likvidēšana ar zobu pastu
Varat arī izmantot zobu pastu un vecu zobu birsti, lai no krāniem notīrītu kaļķakmens nogulsnes. Pārklājiet nogulsnes ar zobu pastu, ļaujiet tai iedarboties īsu laiku, pēc tam notīriet ar zobu birsti un noskalojiet ar ūdeni. Zobu pasta iedarbojas kā abrazīvs līdzeklis, atjaunojot hroma un alumīnija virsmu spīdumu.
Uzmanību: Daži materiāli ir jutīgi pret skābēm, tostarp marmors un dabīgais akmens. Tāpēc šādu materiālu tīrīšanai neizmantojiet etiķi vai citronskābi. Cepamais pulveris šaja gadījumā būs labāks risinājums.
Kaļķakmens likvidēšana ar tīrīšanas līdzekli
Ja vēlaties izmantot tīrīšanas līdzekli noturīgu nogulšņu likvidēšanai, jums būs nepieciešams skābs tīrīšanas līdzeklis ar pH no 1 līdz 4. Līdzekļa piemērotība ir atkarīgs no virsmas. Vislabāk ir pārbaudīt tīrīšanas līdzekli neuzkrītošā vietā, tikai pēc tam to varat lietot uz visas virsmas. Spēcīgas skābes (ar zemāku pH) var negatīvi ietekmēt dažādas virsmas, piemēram, bāzes metālus, cementa šuves, anodētu alumīniju un plastmasas. Tāpēc izmantojiet pēc iespējas saudzīgākus tīrīšanas līdzekļus un pārbaudiet, vai tie nodrošina pietiekamu efektu. Veikalos ir arī pieejami sanitārie tīrīšanas līdzekļi ar vides sertifikātu, piemēram, ES ekomarķējumu. Tie ir ne tikai nekaitīgāki videi, bet arī materiāliem, salīdzinot ar tīrīšanas līdzekļiem bez sertifikāta.
Padomi, kā novērst kaļķakmens traipu veidošanos:
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Palīdz nosusināšana: Izlietņu, dušas kabīņu vai vannu piederumi, kā arī flīzes un stikla virsmas pēc lietošanas vienmēr ir jānosusina, piemēram, ar mikrošķiedras drānu vai mīkstu sūkli.
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Ja steidzaties un nav laika nosusināšanai, noskalojiet dušas kabīni, vannu un piederumus ar aukstu ūdeni. Tā jārīkojas tāpēc, ka auksts ūdens veido mazāk kaļķakmens nogulšņu.
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Regulāri tvaicējot piederumus utt. ar tvaika tīrītāju, tiks novērsta turpmāka kaļķakmens nogulšņu veidošanās, jo tvaika ražošana demineralizē ūdeni. Tas nozīmē, ka tvaiks neatstāj kaļķa paliekas vai švīkas.