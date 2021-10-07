Tualetes tīrīšana
Tīra tualete ir kaut kas tāds, ko daudzi cilvēki uzskata par pamatvajadzību, taču tās tīrīšana ir viens no nepopulārākajiem mājsaimniecības darbiem. Ar pareizo procedūru un dažiem padomiem jūsu tualete ātri vien atkal kļūs tīra un higiēniska.
Tipiskākie netīrumi: Kaļķakmens un urīna nogulsnes
Gluži kā daudzās citās vietās vannas istabā, kaļķakmens nogulsnes laika gaitā uzkrājas arī tualetēs. Visgrūtāk notīrīt ir tā dēvētās urīna nogulsnes, kas veidojas no kaļķa un urīna. Urīna nogulsnes galvenokārt veidojas ap tualetes poda malu un vietās, kur tualetes poda virsma izliecas. Uz nogulšņu nelīdzenās virsmas var viegli uzkrāties citas netīrumu daļiņas un baktērijas, rezultātā veidojas dzeltenbrūni plankumi. Nelielus nosēdumus var noņemt fiziski ar birsti. Ja tualetes birsti lietojat regulāri, ideālā gadījumā ikreiz pēc tualetes poda izmantošanas, noturīgas urīna nogulsnes parasti neveidosies. Tas ir īpaši svarīgi kaļķaina ūdens gadījumā.
Kurš mazgāšanas līdzeklis palīdz pret kaļķakmens un urīna nogulsnēm?
Ja, neskatoties uz regulāro fizisko tīrīšanu, joprojām veidojas nogulsnes, tās ir jānoņem ar atbilstošu mazgāšanas līdzekli. Kaļķakmens un urīna nogulsnes veicina minerālu piesārņojumu, un to var novērst, izmantojot skābus mazgāšanas līdzekļus (ar pH < 7). Tāpēc veikalos pieejamajam tualetes poda tīrīšanas līdzekļiem ir īpaši zems pH līmenis, tas nozīmē, ka tie ir ļoti skābi. Vispirms uzklājiet mazgāšanas līdzekli un ļaujiet tam iedarboties saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Pēc tam kārtīgi noberziet ar birsti – saru fiziskā kustība palīdz noņemt noturīgas nogulsnes. Noslēgumā vairākas reizes noskalojiet, līdz mazgāšanas līdzeklis un netīrumi būs pilnībā noņemti.
Padoms
Tīrīšanas laikā obligāti paceliet tualetes poda vāku un sēdekli, lai izvairītos no nevēlamām šļakatām.
Tualetes tīrīšana ar sadzīves līdzekļiem
Tualetes podu var iztīrīt arī ar dažādiem sadzīves līdzekļiem. Īpaši populāra izvēle ir veļas pulveris, kas ļoti labi iedarbojas pret kaļķakmens un urīna nogulsnēm, pateicoties tajā esošajām ūdeni mīkstinošajām un balinošajām vielām. Lai to izdarītu, vienkārši apkaisiet tualetes poda iekšpusi ar veļas pulveri, ļaujiet iedarboties apmēram 15 minūtes, pēc tam notīriet ar tualetes birsti. Noslēgumā noskalojiet, un jūsu tualetes pods atkal mirdzēs kā jauns.
Vēl viens populārs sadzīves līdzeklis ir etiķa un dzeramās sodas kombinācija. Lai to izmantotu, tualetes podā ielejiet puslitru etiķa un 2–3 ēdamkarotes dzeramās sodas, izsmērējiet pa virsmu. Varat arī izmantot 100 ml etiķa esences vai cepamo pulveri dzeramās sodas vietā. Ļaujiet maisījumam iedarboties apmēram 15 minūtes, pēc tam notīriet ar birsti, lai noņemtu kaļķakmens un urīna nogulsnes. Var izmantot arī kolu vai zobu protēžu tīrīšanas tabletes; taču šiem sadzīves līdzekļiem ir jāļauj iedarboties apmēram 30 minūtes.
Ārpuses tīrīšanai pietiek ar saudzīgas iedarbības tīrīšanas līdzekļiem
Lai notīrītu tualetes poda ārpusi, pietiek ar ārējās virsmas noslaucīšanu ar mitru drānu un saudzīgas iedarbības mazgāšanas līdzekli, tas pats attiecas uz tualetes poda sēdekli un vāku. Veicot šo uzdevumu, ir jāizvairās no beršanas, kā arī no tādiem tīrīšanas līdzekļiem, kas satur hloru vai skābes – tie bieži izraisa dzeltēšanu vai ietekmē sēdekļa krāsojumu. Krāsas maiņu ietekmē arī kaļķakmens un urīna nogulsnes. Tikai regulāra tīrīšana palīdz sēdekli ilgstoši uzturēt tīru.
Tualetes poda nosprostošanās novēršana
Ēdiena paliekas, matus un higiēniskās paketes nedrīkst mest tualetes podā, jo tie var viegli nosprostot kanalizāciju. Papīra salvetes un papīra dvieļus nedrīkst mest tualetes podā, jo atšķirībā no tualetes papīra tie ūdenī nešķīst. Ja kanalizācija ir nosprostojusies, jums būs nepieciešams vantūzis vai kanalizācijas trose. Sliktākajā gadījumā jums būs jāpaļaujas uz profesionāļa palīdzību, kas izmaksā dārgi.