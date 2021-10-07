Flīžu tīrīšana
Flīzes ir viens no populārākajiem grīdu segumiem, un tā tas ir pamatota iemesla dēļ: Tās ir izturīgas un vairumā gadījumu viegli kopjamas. Taču ir arī daži punkti, kas ir jāņem vērā flīžu tīrīšanas laikā.
Dažādu veidu flīžu pareiza tīrīšana
Ir daudz un dažādi flīžu veidi. Tāpēc, lai tās notīrītu visefektīvākajā veidā, ir svarīgi no sākuma pareizi noteikt flīžu materiālu. Visizplatītākie veidi ir keramikas flīzes, piemēram, plānas akmens keramikas flīzes, glazētas flīzes, akmens keramikas flīzes, terakotas flīzes un klinkera flīzes. Visu tirdzniecībā pieejamo flīžu galvenā sastāvdaļa ir māls, kas atkarībā no veida ir izgatavots no dažādām pildvielām un ir apdedzināts dažādās temperatūrās. Taču reizēm dabīgā un mākslīgā akmens flīzes ir sastopamas arī privātās mājsaimniecībās, un šeit ir jāpievērš īpaša uzmanība tīrīšanas procesam.
Glazētas flīzes
Ar glazētām flīzēm parasti saprot akmens keramikas flīzes, uz kurām kā virsējais slānis ir uzklāts stiklam līdzīgs pārklājums. Tas nodrošina gludu, noslēgtu virsmu un gandrīz bezgalīgas struktūras un krāsu variantu iespējas. Glazētās flīzes raksturo tas, ka malai un augšējam slānim ir atšķirīga krāsa. Pateicoties to gludajai virsmai, glazētās flīzes parasti ir viegli tīrāmas, un tām nav nepieciešama īpaša kopšana.
Plānas akmens keramikas flīzes
Pateicoties to izturībai un vizuālajam izskatam, plānās akmens keramikas flīzes aizvien biežāk tiek ieklātas visā dzīvojamā telpā. Plānās akmens keramikas flīzes ir pieejamas kā zīdaini matētas, spīdīgi pulētas, ar struktūru (piemēram, slānekļa izskats) vai apdrukātas (piemēram, koka izskats). Plānās akmens keramikas flīzes parasti ir vienkrāsainas, un šīs flīzes raksturo tas, ka tās izskatās vienādi no visām pusēm. Vienīgais izņēmums ir apdrukātās plānās akmens keramikas flīzes.
Plānām akmens keramikas flīzēm ir mikroporaina virsma, tāpēc tās vislabāk ir tīrīt, izmantojot mikrošķiedras drānas, kuru smalkās šķiedras var iekļūt nelīdzenajās virsmas zonās. Visādi citādi procedūra ir tāda pati, kāda tā ir glazēto flīžu gadījumā.
Strukturētām plānajām akmens keramikas flīzēm iesakām vienu reizi noslaucīt gareniski un šķērsām pāri virsmai – tādējādi jūs panāksiet lieliskus tīrīšanas rezultātus tieši struktūras dziļumā. Grīdas segums ir izturīgs pret lielāko daļu sārmu un skābju, kā arī pret organiskajiem šķīdinātājiem. Plānajām akmens keramikas flīzēm papildus pareizai tīrīšanai nav nepieciešama papildu kopšana.
Dabīgā un mākslīgā akmens flīzes
Pie dabīgā akmens pieder, piemēram, granīts, marmors, slāneklis u.c. Plastmasas akmens ietver minerālus (parasti cementu) vai materiālus uz sveķu bāzes, kas tiek ražoti, izmantojot pildvielas, piemēram, smiltis, oļus, marmoru vai citus materiālus. Visbiežāk izmantotie plastmasas akmens veidi ir, piemēram, mākslīgais akmens, betons ar atklātām pildvielām vai Agglo marmors.
Minerālu netīrumu, piemēram, rūsas, kaļķakmens vai cementa palieku, tīrīšanai izmanto skābos mazgāšanas līdzekļus (pH vērtība < 7) vai sadzīves līdzekļus, piemēram, etiķi vai citronskābi. Tā kā daudzi dabīgie un plastmasas akmeņi ir jutīgi pret skābēm, iesakām iepriekš veikt pārbaudi neuzkrītošā vietā. Lai to izdarītu, paņemiet skābu tīrīšanas līdzekli un uzklājiet dažus pilienus skābes uz virsmas neuzkrītošā vietā. Ja skābe sāk putot, akmens ir jutīgs pret skābēm, un to nedrīkst apstrādāt ar skābiem mazgāšanas līdzekļiem.
Flīžu tīrīšana tikai divās darbībās
Vispopulārākā tīrīšanas metode ietver gan putekļsūcēja, gan mitrās tīrīšanas kombināciju. Pirmajā darba posmā tiek savākti vaļīgie netīrumi, piemēram, putekļi un mati, izmantojot standarta putekļsūcēju. Ja grīdas flīzes atrodas ārpus telpām vai ļoti netīrās telpās, piemēram, garāžās, daudzfunkcionālais putekļsūcējs būs ideāli piemērots.
Pēc tam veiciet virsmas mitro trīšanu ar grīdu mazgātāju vai mitro birsti. Ideālā gadījumā tīrāmo drānu vajadzētu regulāri nospiest, izmantojot drānas presi, jo šādi iespēju robežās tiek novērsta tieša saskare ar netīrumiem. Vispirms ir jāapstrādā visas telpas mala, pēc tam ar vienmērīgiem vēzieniem ir jāveic sagatavošanas darbs no vistālākā stūra virzienā uz durvīm.
Nedaudz papraktizējoties, šo mehānisko metodi var izmantot ļoti ātrai tīrīšanai, taču procesam ir arī daži trūkumi: Noturīgi netīrumi ir papildus jāapstrādā, lai tie kļūtu vaļīgi. Jo īpaši piekaltuši traipi virtuvē parasti netiek notīrīti ar pirmo piegājienu. Lielākā daļa grīdas tīrītāju izmanto salīdzinoši lielu ūdens daudzumu, un tas nozīmē, ka virsmai ir nepieciešams salīdzinoši ilgāks laiks nožūšanai.
Pelēko netīrumu noņemšana no flīzēm
Ja flīžu grīda ilgu laiku ir nepareizi kopta, piemēram, ir izmantots pārāk daudz mazgāšanas līdzekļa vai mitrās tīrīšanas līdzekļa, kas var radīt pelēku nokrāsu. Tas izraisa netīrumu un mazgāšanas līdzekļa slāņu veidošanos, kas laika gaitā rada neglītu izskatu. Lai noņemtu šo pelēko slāni, pirmos tīrīšanas ciklus ir jāveic tikai ar siltu ūdeni. Ja tīrīšanas procesā uz netīrā ūdens parādās putas, tā ir laba zīme, kas liecina, ka vecā mazgāšanas līdzekļa paliekas ir noņemtas. Šādā gadījumā atkārtojiet procesu, līdz putas vairs neveidosies. Vai arī pelēkā slāņa noņemšanai varat izmantot melamīna sūkļus, kas ir pazīstami arī kā maģiskie sūkļi.
Ekspertu padomi
Neatkarīgi no pelēko netīrumu esamības iesakām vispirms apstrādāt nelielu virsmas laukumu neuzkrītošā vietā un pēc tam, kad tā nožūst, apskatīt, vai ir atšķirība no nenotīrītās virsmas Ja grīdas seguma zīmols ir zināms, ir vērts izlasīt arī grīdas seguma ražotāja tīrīšanas un kopšanas instrukciju.
Kaļķakmens notīrīšana no flīzēm
Kaļķakmens problēmas var radīt ne tikai vannas istabā: Tīrīšanas rezultātā ar laiku var veidoties balta kaļķa plēve, ja ūdens ir ļoti kaļķains. Kaļķa plēve ir īpaši redzama uz tumšām flīzēm, un to bieži pamana tikai tad, kad apavi nopulē vietas, pa kurām bieži staigā, un tās sāk izskatīties taukainas.
Lai noņemtu kaļķa plēvi, izmantojiet skābu sanitāro tīrīšanas līdzekli. Kā alternatīvu varat izmantot sadzīves līdzekļus, piemēram, etiķi vai citronskābi. Izmantojot skābos tīrīšanas līdzekļus, flīžu šuves vienmēr ir iepriekš jāsaslapina, lai mazgāšanas līdzeklis tās negatīvi neietekmētu. Lai to izdarītu, pietiek ar virsmas mitro noslaucīšanu ar tīru ūdeni. Tīrīšanas līdzekli atšķaida ar ūdeni saskaņā ar instrukcijām un uzklāj, izmantojot grīdu mazgāšanas iekārtu. Saskares laikā apm. piecas minūtes virsmu var tālāk apstrādāt ar grīdu mazgāšanas iekārtu, taču tīrīšanas šķīdumam nevajadzētu ļaut nožūt. Pēc tam izmantojiet grīdu mazgātāju vai mitro birsti un tīru ūdeni, lai vēlreiz noslaucītu virsmu, līdz tiks noņemti visi mazgāšanas līdzekļa atlikumi. Mazgāšanas laikā ūdens ir jānomaina vairākas reizes. Īpaši plānām kaļķa plēvēm noteiktos apstākļos pietiek vienreiz vai divreiz noslaucīt grīdu ar skābu sanitāro tīrīšanas līdzekli un pēc tam noskalot ar tīru ūdeni.
Higiēniskā tīrīšana ar tvaika tīrītāju
Reāla alternatīva mehāniskiem grīdas mazgātājiem ir tvaika tīrītāji. Tie rada karstu tvaiku un tāpēc iedarbojas īpaši higiēniski. Pateicoties augstajai temperatūrai, tiek likvidēti līdz 99,99% baktēriju un vīrusu, neizmantojot nekādus ķīmiskus mazgāšanas līdzekļus. Karstais tvaiks padara vaļīgus arī noturīgus netīrumus un noņem taukus, tāpēc tvaika tīrītājs būs īpaši noderīgs virtuvē. Tvaika tīrītāji ir piemēroti cilvēkiem, kas sirgst ar alerģijām, un ģimenēm ar maziem bērniem, kuriem nevajadzētu nonākt saskarē ar agresīviem tīrīšanas līdzekļiem uz grīdas. Tā kā tvaika ražošana demineralizē ūdeni, tvaiks neatstāj kaļķa paliekas vai tīrīšanas švīkas. Pateicoties karstumam, grīda ātri izžūst, un pa to var ātrāk staigāt.
Flīžu tīrīšanai tiek izmantotas piemērotas tīrāmās drānas uzlikas grīdai vai rokas sprausla. Tāpat kā posmam pēc slaucīšanas, plānām akmens keramikas flīzēm ir jāizmanto mikrošķiedras uzlikas. Tvaika padeves laikā ātri virziet grīdas vai rokas sprauslu no vienas puses uz otru tā, lai gājieni pārklātos. To darot, tiek padots tikai netīrumu atdalīšanai nepieciešamais tvaika daudzums. Atdalītos netīrumus absorbē drāna; tāpēc netīrās uzlikas ir regulāri jāmaina. Lai notīrītu šuves, virziet grīdas uzgali uz augšu un uz leju, no vienas puses uz otru (krusta formā) pa tīrāmo zonu. Lai veiktu šuvju dziļo tīrīšanu, tās var tīrīt arī atsevišķi.
Pirmajā tīrīšanas ciklā ar tvaika tīrītāju var veidoties švīkas. Tās rodas no mazgāšanas līdzekļa paliekām, un tās tiek noņemtas, vairākas reizes noslaukot ar tvaika tīrītāju.
Ātri un vienkārši: Elektriskais grīdu tīrītājs
Grīdas flīzes var īpaši ātri un rūpīgi notīrīt ar elektrisko grīdu tīrītāju. Ierīces tīrīšanas rullīši griežas ar ātrumu 500 apgriezieni minūtē, un tie bez piepūles noņem noturīgus netīrumus. Netīrais ūdens tiek savākts atsevišķā tvertnē, lai tīrīšanai vienmēr tiktu izmantots tīrs ūdens. FC 7 bezvadu tīrītājs noņem arī vaļīgus netīrumus, tas nozīmē, ka pirms tam nav nepieciešams izmantot putekļsūcēju. Īpaši pielāgotais mazgāšanas līdzeklis RM 537 ir piemērots flīzēm, akmenim un dabīgajam akmenim.