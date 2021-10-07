Šuvju tīrīšana
Flīžu kopšana parasti ir salīdzinoši vienkārša, taču ikdienas tīrīšanas laikā šuves bieži vien tiek atstātas novārtā. Rezultātā var rasties neglīti netīrumi vai pat pelējums. Izmantojot dažus vienkāršus padomus, flīžu šuves var viegli notīrīt.
Šuvēm ir jāpievērš īpaša uzmanība
Tur, kur ir flīzes, ir arī šuves. Šuves parasti ir veidotas no javas, tās gādā, lai atsevišķas flīzes būtu cieši nostiprinātas. Neatkarīgi no ieklāto flīžu veida šuves būtiski atšķiras pēc sastāva un virsmas kvalitātes. Raupjās virsmas dēļ netīrumi pie tām pielīp vieglāk un noturīgāk nekā pie gludajām flīzēm. Tā kā šuves spēj absorbēt mitrumu, tās ir arī ideāla augsne baktērijām un pelējumam. Tāpēc tīrīšanas laikā tām ir jāpievērš īpaša uzmanība.
Kurš mazgāšanas līdzeklis ir piemērots šuvju tīrīšanai?
Mazgāšanas līdzekļus galvenokārt klasificē pēc to pH vērtības. Lielākā daļa universālo tīrīšanas līdzekļu ir nedaudz sārmaini (pH vērtība > 7), tas nozīmē, ka līdzeklis var notīrīt organiskos netīrumus, piemēram, taukus vai albumīnu. Tādējādi tiek likvidēts arī barības avots mikroorganismiem. Ja šuves ir tikai nedaudz netīras, tās var viegli notīrīt, izmantojot sārmainus sadzīves līdzekļus, piemēram, cepamo pulveri vai dzeramo sodu. Lai to izdarītu, sajauciet kādu no iepriekš minētajiem sadzīves līdzekļiem ar ūdeni proporcijā 3:1, izveidojot biezu pastu. Pēc tam pastu var iestrādāt šuvēs, izmantojot šuvju birsti vai zobu suku. Maisījumam ļaujiet iedarboties apmēram 30 minūtes, pēc tam noskalojiet ar siltu ūdeni un tīru drānu. Strādājot ar birsti, var rasties šļakatas, tāpēc vienmēr ir jāvalkā aizsargbrilles un cimdi.
Jārīkojas piesardzīgi, lietojot skābus tīrīšanas līdzekļus
Jo īpaši vannas istabās problēmas rada minerālu netīrumi, piemēram, kaļķakmens vai urīna nogulsnes. Tās var notīrīt, izmantojot skābus tīrīšanas līdzekļus, piemēram, sanitāros tīrīšanas līdzekļus (pH vērtība < 7) vai sadzīves līdzekļus, piemēram, etiķi vai citronskābi. Taču arī šādos gadījumos ir jāievēro piesardzība, jo flīzes un šuves tīrīšanas laikā reaģē atšķirīgi. Tā kā flīžu šuves no javas satur arī minerālus, skābie tīrīšanas līdzekļi laika gaitā negatīvi ietekmē šuves. Lai to novērstu, flīžu šuves pirms tīrīšanas vienmēr ir iepriekš jāasamitrina. Ja šuves ir piesūcinātas, skābais mazgāšanas līdzeklis var iedarboties uz virsmas, neiekļūstot pārāk dziļi materiālā.
Profesionāls padoms: Īpaši vannas istabās iesakām pārmaiņus tīrīt ar skābiem un sārmainiem tīrīšanas līdzekļiem, lai pastāvīgi kontrolētu jebkādu veidu radušos netīrumus. Šī procedūra novērš arī pelējuma veidošanos.
Šuvju tīrīšana ar tvaika tīrītāju
Šuves vēl vienkāršāk ir tīrīt ar tvaika tīrītāju. Tvaiks tiek padots ar spiedienu līdz 4,2 bāriem, un sīkās tvaika daļiņas tiek virzītas pret virsmām ar ātrumu 170 km/h. Tādējādi tvaiks iekļūst arī virsmas smalkajās struktūrās, kurām bieži vien nevar piekļūt ar drānām un birstēm. Karstais tvaiks pats atmiekšķē noturīgos netīrumus un nogulsnes, bet augstais karstuma līmenis efektīvi novērš pelējuma veidošanos. Tāpēc vairumā gadījumu jums vispār nav jāizmanto mazgāšanas līdzekļi, tādējādi jūs pasargāsiet vidi un savus elpceļus. Lielu minerālo netīrumu gadījumā šuves var iepriekš apstrādāt ar skābu tīrīšanas līdzekli, kā aprakstīts iepriekš, un pēc tam otrajā piegājienā var izmantot tvaika tīrītāju. Labākais tīrīšanas veids ir izmantot sprauslu sīkām detaļām un atbilstošu apaļo birsti. Tādējādi ikviena šuve tiek atsevišķi notīrīta, veicot ātras berzēšanas kustības. Pateicoties karstuma un mehānikas kombinācijai, tiek noņemti pat ieēdušies netīrumi. Visbeidzot atmiekšķētos netīrumus var noslaucīt ar drānu.
Pelējuma noņemšana no šuvēm
Telpās ar augstu mitruma līmeni var viegli veidoties pelējums, kas īpaši labi jūtas uz raupjās, porainās šuvju virsmas. Tas ne tikai neglīti izskatās, bet arī var ietekmēt veselību cilvēkiem ar alerģijām un tiem, kuriem ir novājināta imūnsistēma. Lai noņemtu pelējumu, varat izmantot mazgāšanas līdzekļus, kas satur spirtu vai medicīnisko spirtu (izopropilspirtu). Lai to izdarītu, spirta šķīdumu ar birsti vai drānu iestrādā šuvēs, un pēc tam tas iztvaiko. Šī metode parasti neiztīra palikušos traipus, jo spirts nesatur balinātājus. Ja vēlaties rūpīgi iztīrīt šuvi, pārbaudīts sadzīves līdzeklis ir ūdeņraža peroksīds. Lai efektīvi cīnītos pret pelējuma sporām, pietiek ar 3% šķīdumu. Lai pagarinātu saskares laiku, uz šuves var uzlikt samērcētu papīra dvieļa gabalu. Pēc pusstundas šķīdums ir jānoskalo ar pietiekamu daudzumu ūdens.
Ja pelējums jau ir dziļi iekļuvis šuvē, vienīgais risinājums ir materiāla nomaiņa. Lai no tā izvairītos, ir aktīvi jānovērš pelējuma veidošanās. Šim mērķim tiešām palīdz telpas regulāra vēdināšana. Ja nav logu, var palīdzēt izplūdes ventilators. Iesakām arī pēc dušas lietošanas notīrīt visas slapjās virsmas, lai ātri izvadītu mitrumu.
Silikona šuvju tīrīšana
Silikona šuves tiek izmantotas, piemēram, starp izlietnēm un flīžu sienām. Tās ir daudz trauslākas nekā no javas veidotās šuves, tas nozīmē, ka to tīrīšanai jābūt īpaši piesardzīgai. Izmantojot tvaika tīrītāju, tās drīkst tikai apstrādāt ar tvaiku, jo mehāniskā beršana vai jaudīgās sprauslas lietošana var ātri sabojāt virsmu. Pelējums var veidoties arī silikona šuvēs. Ja pelējums jau ir iekļuvis materiālā, bieži vien ekonomiskāk ir nomainīt šuvi, nevis to iztīrīt.