Virtuves tīrīšana: Ledusskapja un virsmu uzturēšana tīrā stāvoklī
Lielākajā daļā māju to sirds ir virtuve, un tā katru dienu tiek intensīvi izmantota. Tāpēc nevajadzētu atstāt novārtā tīrīšanu, jo laika gaitā ledusskapī, uz darbvirsmas un uz dažādām virsmām uzkrājas visu veidu netīrumi un baktērijas. Uzturiet savu virtuvi higiēnisku un tīru, ievērojot šos padomus.
Padomi par tīru virtuvi
Mūsdienās virtuve nav tikai funkcionāla vieta ēdiena gatavošanai un ēšanai, tā ir kļuvusi par vietu, kur satiekas ģimene un draugi. Tieši šeit jūs baudāt tējas pauzi, kopā cepat gardumus, atpūšaties, gatavojot ēdienu un savā starpā apmaināties ar jaunumiem. Tāpēc virtuve tiek plaši izmantota: Gatavošanas laikā rodas tauku un ēdiena palieku plankumi, ēdiens atstāj pēdas ledusskapī, un laika gaitā uz izlietnēm un krāniem, kā arī trauku mazgājamās mašīnās un kafijas automātos veidojas kaļķakmens nogulsnes. Visi šie netīrumi ir regulāri jānotīra, lai virtuve būtu higiēniska un tīra.
Papildu izaicinājums ir virtuvē sastopamo materiālu daudzveidība: Mūsdienu iekārtas parasti apvieno gludas un spīdīgas virsmas, piemēram, nerūsējošo tēraudu un stiklu, ar saudzīgi kopjamiem dabīgiem materiāliem, piemēram, akmeni un koku. Tāpēc tīrīšana ir jāpielāgo virsmas tipam, kā arī netīrumu veidam. Tas pats attiecas uz tīrīšanas līdzekļu izmantošanu.
Virtuves tīrīšanas uzdevumi
Darbvirsmas tīrīšana
Darbvirsma laikam ir visbiežāk izmantotā virsma virtuvē, un tā ļoti bieži nonāk saskarē ar pārtiku. Uz tās jūs sasmalcināt dārzeņus, atdalāt zivs fileju un izveltnējat mīklu. Tas nozīmē, ka šī zona ikdienā tiek piesārņota ar neapbruņotai acij neredzamām baktērijām. Lai uzturētu virsmu higiēniski tīru, pēc katras lietošanas reizes darbvirsma ir jānoslauka ar mitru drānu, kā arī pilnībā jāsakārto un pamatīgi jānotīra reizi nedēļā. Lielāku netīrumu likvidēšanai uz ūdens un spirta izturīgām virsmām var izmantot sārmainu virsmu tīrīšanas līdzekli, lai notīrītu netīrumus, piemēram, pārtikas traipus un taukus.
Jāievēro piesardzība attiecībā uz dabīgo akmeni, piemēram, virsmām, kas izgatavotas no granīta vai marmora, jo skābi vai šķīdinātājus saturoši tīrīšanas līdzekļi var negatīvi ietekmēt šo materiālu. Šādā situācijā varat izmantot speciālu tīrīšanas līdzekli akmens virsmām, ideālā gadījumā neitrālu tīrīšanas līdzekli, ko var iegādāties pie specializētiem tirgotājiem. Tāpat tiek ieteikti tīrīšanas līdzekļi, kas nesatur virsmaktīvās vielas. Netīrumi no dabīgā akmens virsmām ir jānoņem pēc iespējas ātrāk. Tīrīšanai izmantojiet mīkstu, mitru drānu. Sausa drāna apvienojumā ar netīrumiem var izraisīt nelielus skrāpējumus. Pēc tīrīšanas līdzekļu lietošanas obligāti noskalojiet ar tīru ūdeni, pēc tam nosusiniet konkrēto zonu ar tīru drānu, lai novērstu plankumu veidošanos.
Saudzīga alternatīva virsmu tīrīšanai bez ķimikālijām ir tvaika tīrītājs. Spiediens un karsts tvaiks noņem 99,99% no visām mājsaimniecībā sastopamajām baktērijām, taču var viegli notirīt arī taukus un noturīgus netīrumus, piemēram, piekaltušas ēdiena paliekas. Tvaika tīrītājs ir arī ideāli piemērots nosūcēja, plīts un cepeškrāsns tīrīšanai.
Padoms: Gludo virsmu tīrīšana ar bezvadu tīrītāju
Visas virtuves gludās virsmas, piemēram, galda virsmu, stikla virsmas, stikla keramikas vai indukcijas plīts virsmu, kā arī virtuves skapju un atvilktņu fasādes, kas nav saudzīgi tīrāmas, var viegli notīrīt ar vibrējošo bezvadu tīrītāju. Priekšrocība ir tāda, ka tīrīšanas laikā virsmas tiek automātiski samitrinātas. Vibrācijas funkcija arī notīra netīrumus bez liekas piepūles. Pēc tam šo zonu var nosusināt ar bezvadu logu tīrīšanas rīku vai mikrošķiedras drānu.
Virtuves skapīšu un atvilktņu fasāžu tīrīšana
Virtuves izmantošana katru dienu nozīmē to, ka uz virtuves skapīšu un atvilktņu fasādēm laika gaitā parādīsies lietošanas pēdas. Drīz vien uz virtuves skapīšu un atvilktņu fasādēm parādīsies tauku traipi un pirkstu nospiedumi, jo īpaši uz fasādēm ar spīdīgu apdari. Ātri ir jānotīra arī mērču vai citu šķidrumu šļakatas. Visu veidu virtuves skapīšu un atvilktņu fasāžu tīrīšanai varat izmantot veikalos pieejamos ūdenī šķīstošos tīrīšanas līdzekļus vai tikai ūdeni un saudzīgas iedarbības mazgāšanas līdzekli. Pēc tīrīšanas vienmēr noskalojiet ar tīru ūdeni un rūpīgi nosusiniet, jo paši ap profiliem, stūros un malās. Atkarībā no materiāla slaucīšanai izmantojiet tikai nedaudz samitrinātu drānu. Virtuves skapīšu un atvilktņu fasāžu tīrīšanas laikā ir jāizvairās no agresīvas iedarbības vai abrazīviem tīrīšanas līdzekļiem, jo tie var saskrāpēt vai negatīvi ietekmēt virsmu. Tas pats attiecas uz abrazīvām drānām vai sūkļiem.
Pirkstu nospiedumi un kaļķakmens ātri kļūst redzami uz virtuves skapīšu un atvilktņu fasādēm no stikla. Kaļķakmeni var notīrīt ar etiķi vai citronskābi. Pirkstu nospiedumu novēršanai noderēs veikalos pieejamie stikla tīrīšanas līdzekļi vai ūdens, kas sajaukt ar nelielu daudzumu trauku mazgāšanas līdzekļa.
Skapīšu un atvilktņu koka fasādes var notīrīt ar ūdenī šķīstošu tīrīšanas līdzekli un nedaudz samitrinātu drānu vai mīkstu birsti. Fasādēm no koka finiera varat izmantot speciālo mēbeļu tīrīšanas līdzekli, kas arī kopj virsmu. Skapīšu un atvilktņu koka fasādes nedrīkst saslapināt, vienmēr virzieties šķiedru virzienā un pēc kārtīgi nosusiniet.
Nerūsējošā tērauda virsmas var notīrīt ar īpašu nerūsējošā tērauda tīrīšanas līdzekli, ja uz šīm virsmām ir lieli netīrumi. Tomēr bieži vien pietiek ar mitru mikrošķiedras drānu, jo nerūsējošā tērauda virsmas parasti ir viegli kopjamas. Nav ieteicams izmantot kopšanas līdzekļus, kas atstāj plānu slānīti.
Vai zinājāt? Baktēriju vairošanās vietas virtuvē
- Virtuves dēlīši: Virtuves dēlīši ar dziļiem iegriezumiem ir ideāla augsne baktērijām, jo tās ir īpaši labi vairojas rievās. Tas nozīmē, ka nepietiek tikai ar virtuves dēlīšu noskalošanu siltā ūdenī. Labāk tos ir ievietot trauku mazgājamā mašīnā vai notīrīt ar pietiekamu daudzumu mazgāšanas līdzekļa un sūkli.
- Virtuves sūkļi: Virtuves sūkļi bieži vien ir īstens baktēriju perēklis. Uz vienas trauku drānas var atrast vairāk nekā 300 baktēriju veidu. Tāpēc sūklis ir jānomaina reizi nedēļā.
- Nažu turētājs: Nažu turētāji ar spraugām arī ir ideāla vieta baktērijām. Mitri naži papildus veicina baktēriju augšanu, tāpēc reizi mēnesī nažu turētājs ir jāiztīra ar šauru birsti un ziepjūdeni. Ir svarīgi vienmēr ļaut tam pilnībā nožūt, tikai pēc tam drīkst ievietot nažus.
- Neskaitāmus mikroskopiskus piesārņotājus var atrast uz grīdām, jo īpaši pie izlietnes, skapīšiem un ledusskapja. Šīs zonas ir regulāri rūpīgi jānotīra.
Ledusskapja tīrīšana
Ledusskapis arī var būt baktēriju vairošanās vieta. Arī šeit ir īpaši svarīga higiēna, jo ledusskapī tiek uzglabāti dažādi pārtikas produkti. Lai iztīrītu ledusskapi, vispirms atvienojiet to no elektrotīkla vai izslēdziet, izņemiet ēdienu. Lielāko daļu baktēriju ledusskapī var atrast dārzeņu atvilktnēs, jo šeit temperatūra ir augstāka. Tāpēc visi plaukti un atvilktnes ir jāizņem un rūpīgi jānomazgā trauku mazgājamā mašīnā vai izlietnē. Pēc tam iztīriet ledusskapja iekšpusi un blīves, virzoties no augšas uz leju, izmantojot drānu un universālu tīrīšanas līdzekli. Grūti aizsniedzamās vietas var rūpīgi notīrīt ar koka iesmu. Piemēram, izmantojiet kabeļu savilcēju vai zobu bakstāmo, lai iztīrītu drenāžas atveri. Tas novērsīs kondensāta uzkrāšanos ledusskapī. Pēc tam nosusiniet ledusskapi, ievietojiet visu atpakaļ un pieslēdziet to pie elektrotīkla. Ledusskapja regulāra tīrīšana var novērst arī nepatīkamas smakas.
Pēc ledusskapja iekšpuses rūpīgas iztīrīšanas ir regulāri jātīra arī ārpuse. Ja iespējams, nedaudz pavirziet ledusskapi uz priekšu, lai varētu notīrīt putekļus un netīrumus no tā aizmugures. Palīdzēt var putekļsūcējs vai putekļslotiņa. Tāpat ir jāuzmazgā zem ierīces esošā grīda. Noslaukiet visas ārējās sienas ar ūdeni un mazgāšanas līdzekli, pēc tam nosusiniet ar mīkstu drānu bez plūksnām.
1. padoms: Ja ledusskapis ir pilns, vienkārši nedaudz pazeminiet temperatūru, lai aukstais gaiss cirkulētu mazāk un baktērijas nevarētu tik efektīvi vairoties.
2. padoms: Vismaz reizi gadā atkausējiet saldētavu vai ledusskapja saldētavas atvilktnes. Jo saldētava ir vairāk apledojusi, jo vairāk enerģijas tā patērē dzesēšanai. Turklāt pārāk liels ledus daudzums var būt par iemeslu tam, ka sabojājas pārtika, jo vairs netiek konsekventi nodrošināta nepieciešamā minimālā temperatūra -15°C. Lai atkausētu saldētavas atvilktni, izslēdziet saldētavu un ievietojiet tajā trauku ar karstu ūdeni, lai veicinātu ledus kušanu. Izmantojot tvaika tīrītāju ar jaudīgo sprauslu, var paātrināt procesu.
Virtuves tīrīšana ar sadzīves līdzekļiem
Ja vēlaties tīrīt virtuvi ar vienkāršiem sadzīves līdzekļiem, jums būs nepieciešamas tikai dažas sastāvdaļas:
- Pasta, kas pagatavota no cepamā pulvera un ūdens, palīdz notīrīt netīrumus no cepeškrāsns vai cepešpannām: Uzklājiet pastu uz skartajām vietām un ideālā gadījumā ļaujiet iedarboties visu nakti. Nākamajā dienā vienkārši notīriet netīrumus, piemēram, ar plastmasas skrāpi, un noslaukiet ar mitru drānu.
- Lai notīrītu taukus no virsmām un skapīšiem, bieži pietiek ar remdenu ūdeni un nelielu daudzumu mazgāšanas līdzekļa.
- Nerūsējošā tērauda virsmas var viegli notīrīt ar mitru mikrošķiedras drānu. Vīnakmens pulveris palīdz uzveikt rūsas traipus un raupjus netīrumus: Sajauciet ar nelielu daudzumu ūdens, lai veidotos pasta, uzklājiet to uz skartās vietas un viegli paberzējiet ar mīkstu sūkli. Pēc tam noslaukiet un nopulējiet ar mitru drānu.
- Etiķis vai citronskābe palīdz noņemt kaļķa nogulsnes. Šie abi sadzīves līdzekļi ir piemēroti arī kanalizācijas tīrīšanai un nepatīkamu smaku uzveikšanai. Taču skābes nedrīkst izmantot anodētu vai hromētu virsmu tīrīšanai.
- Koku var tīrīt ar sodu. Lielu netīrumu gadījumā pievienojiet vienu ēdamkaroti sodas uz vienu litru ūdens un lietojiet, lai notīrītu skapju un atvilktņu koka fasādes, koka virtuves dēlīšus, izmantojot birsti ar mīkstiem sariem.