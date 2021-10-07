Krānu atkaļķošana
Noturīgais kaļķakmens var ātri nogulsnēties uz krāniem vannas istabās. Lai spīdīgā santehnika saglabātu savu labo izskatu un ūdens varētu brīvi tecēt no krāna, viss ir regulāri jāatkaļķo. Ievērojot šos padomus, to var izdarīt bez beršanas.
Kaļķakmens savlaicīga likvidēšana
Kaļķakmens nogulsnes uz spīdīgās, hromētās vannas istabas santehnikas ne tikai neglīti izskatās, bet arī jo ilgāk tās tur paliek, jo grūtāk ir noņemt. Ja krāns ir pārkaļķojies, arī ūdens no tā izplūst lēnāk un smidzina dažādos virzienos. Sliktākajā gadījumā kaļķakmens nogulsnes kļūst par baktēriju vairošanās vietu. Ja dzerat ūdeni no pārkaļķota krāna, jūs iedzerat arī baktērijas. Tāpēc ir regulāri jātīra krāns un pēc iespējas jānoņem kaļķakmens, pirms tas ir izveidojis biezu slāni.
Kaļķakmens notīrīšana no krāna: Labākie sadzīves līdzekļi
Ja mājās ir īpaši kaļķains ūdens, iesakām regulāri atkaļķot krānu. To darot, jums ne tikai ir jānotīra visa santehnika, bet arī rūpīgi jānoņem nosēdumi no krāna aeratora vai maisītāja sprauslas, jo īpaši uz krāna.
Kā rīkoties:
- Tīrīšanai: Atskrūvējiet krāna aeratoru vai maisītāja sprauslu ar roku vai izmantojiet cauruļu uzgriežņatslēgu. Vislabāk ap krānu aptīt drānu, lai atskrūvēšanas laikā metāls netiktu saskrāpēts.
- Pēc tam izjauciet uzgali trīs daļās: Filtrs, savienotājuzgrieznis un blīve.
- Ievietojiet visas trīs daļas etiķī vai etiķa esencē apmēram uz 15 minūtēm, līdz kaļķakmens izšķīdīs. Citronskābei ir tāda pati iedarbība. Vienkārši izšķīdiniet pusēdamkaroti citronskābes pulvera 100 ml silta ūdens un ievietojiet tajā detaļas.
- Pēc atkaļķošanas noskalojiet visu tīrā ūdenī un salieciet atpakaļ.
Krānu atkaļķošana bez instrumentiem
Ja nepieciešams rīkoties nedaudz ātrāk, varat arī atkaļķot krānu, neizjaucot to sastāvdaļās. Paņēmiens ir šāds: samērcējiet kokvilnas drānu, piemēram, trauku drānu, ar etiķi vai citronu sulu un ūdeni, pēc tam aptiniet to ap krānu. Ļaujiet etiķa un ūdens maisījumam kādu laiku iedarboties vai, ja kaļķakmens ir ļoti noturīgs, atstājiet to uz nakti. Ja jums mājās ir balons, varat to piepildīt ar etiķūdeni un uzvilkt uz krāna, lai atmiekšķētu kaļķakmeni. To pašu var izdarīt arī ar nelielu plastmasas maisiņu. Pēc tam noskalojiet santehniku ar tīru ūdeni, nosusiniet ar mikrošķiedras drānu: krāns atkal būs tīrs un spīdīgs. Ja krāna aeratorā joprojām ir netīrumi vai rūsas daļiņas, iesakām to atskrūvēt un rūpīgi iztīrīt.
Ja santehnika ir bez kaļķakmens nogulsnēm, pārējo izlietni var kārtīgi iztīrīt. Pēc tam vannas istabas sirds atkal izskatīsies kā jauna.
Krānu atkaļķošana ar mazgāšanas līdzekli
Ja lielu kaļķakmens nogulšņu gadījumā vēlaties izmantot mazgāšanas līdzekli, jums vajadzētu izmantot skābu sanitāro tīrīšanas līdzekli (pH vērtība no 0 līdz 4), un ir rūpīgi jānotīra santehnika ar mīkstu sūkli vai mikrošķiedras drānu. Ar tīrīšanas līdzekļiem jārīkojas uzmanīgi, jo to saturošās smalkās abrazīvās daļiņas var saskrāpēt smalkās alumīnija un hroma virsmas.