Izlietņu un krānu tīrīšana

Izlietne ir vannas istabas sirds. Taču tā tiek izmantota ļoti intensīvi, jo ir nepieciešama katru dienu, tāpēc regulāra tīrīšana ir svarīga. Šeit ir sniegts pārskats par to, kā vislabāk tīrīt izlietnes un santehniku.

Kärcher padomi par izlietnes tīrīšanu

Izlietņu un krānu tīrīšana: Kas ir jāņem vērā

Lielākā daļa izlietņu ir izgatavotas no keramikas, lietas minerālu masas vai emaljēta tērauda. Keramika ir īpaši izturīga un viegli kopjama, emaljētais tērauds ir izturīgs pret triecieniem un skrāpējumiem. Tomēr lietās minerālu masas izlietnes, jo īpaši lētākās, var tikt saskrāpētas.

Neatkarīgi no materiāla, izmantojot pārāk daudz mazgāšanas vai tīrīšanas līdzekļa, kā arī pārāk enerģiski beržot ar cietiem sūkļiem, var sabojāt izlietnes virsmu. Rīkojieties piesardzīgi arī ar krāniem – lielākajai daļai vannas istabas piederumu ir saudzīgi kopjama misiņa serde, kas ir tikai plānā kārtā niķelēta vai hromēta. Ja spīdīgais pārklājums tiks sabojāts, serde sarūsēs. Tāpēc mazgāšanas līdzekli lietojiet pavisam nedaudz, ja vispār lietojiet – ideālā gadījumā, tīrot krānus, neizmantojiet to vispār. Visbeidzot, lielāko daļu netīrumu, piemēram, zobu pastas vai kosmētikas paliekas, var noņemt ar tīru ūdeni. Pēc tam nosusiniet izlietni un krānus ar mīkstu drānu.

Padoms

Turiet mirošķiedras drānu vai mīkstu drānu izlietnes tuvumā, lai tā vienmēr būtu pa rokai un pēc katras lietošanas reizes varētu ātri nosusināt izlietni un santehniku. Virsmu pareizas kopšanas jauka blakusparādība ir tāda, ka virsmas ilgāk paliek tīras, kas nozīmē, ka jums tās nav tik bieži jātīra.

Izlietņu tīrīšana ar sadzīves līdzekļiem un Kärcher mikrošķiedras drānām

Izlietņu tīrīšana ar sadzīves līdzekļiem

Cepamais pulveris ir lielisks sadzīves līdzeklis, kas palīdz uzturēt izlietnes tīras: Uzkaisiet pulveri uz mitrās izlietnes, ļaujiet īsu brīdi iedarboties, pēc tam noslaukiet ar drānu.

Arī etiķim ir lieliska tīrīšanas iedarbība: Sajauciet ar ūdeni proporcijā 1:1, uzklājiet uz izlietnes un santehnikas un tīriet. Priekšrocība ir tāda, ka etiķis palīdz noņemt kaļķakmeni. Lielām kaļķakmens nogulsnēm etiķa esenci var izmantot arī neatšķaidītu. Samitriniet ar to kokvilnas drānu un uzklājiet uz skartās vietas. Ļaujiet iedarboties no 10 līdz 15 minūtēm, pēc tam notīriet virsmas ar mīkstu sūkli un tīru ūdeni. Pēc tam visu rūpīgi nosusiniet ar mikrošķiedras drānu. Kā alternatīvu etiķim var izmantot citronskābi.

Uzmanību: Etiķi vai citronskābi nedrīkst lietot izlietnēm, kuras ir izgatavotas no lietas minerālu masas, jo skābe var negatīvi ietekmēt virsmu.

Padoms

Vieglus skrāpējumus keramikā var nopulēt ar zobu pastu. Vienkārši uzklājiet uz skrāpējuma un paberzējiet ar vecu zobu suku. Pēc tam vēlreiz nopulējiet ar mikrošķiedras drānu – un drīz jūsu izlietne spīdēs kā jauna.

Izlietņu tīrīšana ar mazgāšanas līdzekli

Ja vēlaties izmantot mazgāšanas līdzekli, tīriet izlietni ar skābu sanitāro tīrīšanas līdzekli (pH vērtība no 0 līdz 4). Ideālā gadījumā uzklājiet tīrīšanas līdzekli uz mitras mikrošķiedras drānas, lai visu noslaucītu. Pēc tam nosusiniet ar sausu drānu. Tīrīšanas līdzekli var uzklāt tieši uz izlietnes un pēc tam noslaucīt ar drānu. Tomēr nekad nesmidziniet tīrīšanas līdzekli tieši uz krāna, jo misiņa serde var tikt sabojāta, ja tajā iekļūs izsmidzinātā migla.

Mazgāšanas līdzekļa uzklāšana uz izlietnes ar Kärcher mikrošķiedras drānu
Izlietņu tīrīšana ar Kärcher mikrošķiedras drānām

Izlietņu tīrīšana ar tvaiku, izmantojot tvaika tīrītāju

Izlietni var īpaši rūpīgi iztīrīt ar tvaika tīrītāju. Priekšrocība ir tāda, ka tvaiks iekļūst grūti aizsniedzamās vietās. Piemēram, izlietnes pārplūdes atverē laika gaitā uzkrājas netīrumi, kurus ir grūti notīrīt ar rokām. Tvaika tīrītāja sprausla sīkām detaļām vienkārši apstrādā ar tvaiku pārplūdes atveri, un netīrumi automātiski nonāk kanalizācijā. Tvaika tīrītāju var izmantot arī, lai iztīrītu izliešanas atveri.

Netīrumi uzkrājas krānu aeratoros un plūsmas regulatoros, kurus arī var notīrīt ar sprauslu sīkām detaļām vai mazu apaļo birsti, kas uzstādīta uz tvaika tīrītāja. Lai to izdarītu, turiet drānu nelielā attālumā virs zonas, kas tiek apstrādāta ar tvaiku, lai pasargātu no šļakatām. Netīrumi atdalīsies un nonāks izlietnē. Taču, ja krānu ir būtiski skāris kaļķakmens, ir jāizmanto citas metodes.

Pārējo izlietnes daļu var tīrīt, izmantojot rokas sprauslu ar mikrošķiedras tīrīšanas drānu vai apaļo birsti. Pēc tam visu rūpīgi nosusiniet ar mikrošķiedras drānu.

 

Izlietnes tīrīšana ar tvaiku, izmantojot Kärcher tvaika tīrītāju
Santehnikas tīrīšana ar tvaiku, izmantojot Kärcher tvaika tīrītāju

Piemēroti produkti izlietnēm un krāniem

Kärcher tvaika tīrītājs

Tvaika tīrītājs

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Kärcher sanitārais tīrīšanas līdzeklis

Sanitārais tīrīšanas līdzeklis

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