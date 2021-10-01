Parketa un lamināta tīrīšana
Dzīvojamā istabā, guļamistabā, ēdamistabā vai gaitenī: Koka grīdas, kas izgatavotas no parketa vai lamināta, rada mājīgu atmosfēru un ir ļoti viegli tīrāmas, salīdzinot ar tekstila grīdām. Kam ir jāpievērš uzmanība tīrīšanas un kopšanas laikā, kā atbrīvoties no neglītām pēdām, nesabojājot dārgo grīdu. Svarīgāko padomu par skaistu koka grīdu apkopojums.
Parkets, lamināts un līdzīgi materiāli: Kam ir jāpievērš uzmanība to tīrīšanas laikā?
Runājot par koka grīdām, tiek izšķirtas parketa, grīdas dēļu un lamināta grīdas. Parkets un grīdas dēļi ir izgatavoti tikai no koka, bet lamināts ir dažādu materiālu un kokšķiedras plātnes apvienojums. Šie seguma veidi izskatās diezgan līdzīgi, taču tiem ir ļoti specifiskas īpašības:
Parkets un grīdas dēļi
Ir pieejamas dažādas parketa variācijas, piemēram, slokšņu raksta parkets, mozaīkas raksta parkets vai skuju raksta parkets. Grīdas dēļu grīda īpaši neatšķiras no parketa grīdas, taču tās dēļi ir izgatavoti no koka ar regulāru garumu, un tāpēc tie ir daudz garāki nekā koka detaļas parketa grīdā. Abu grīdas segumu gadījumā grīdas apstrāde ir izšķiroši svarīga: Tie tiek pārklāti ar vasku, eļļu vai laku. Vaskotais parkets tiek apstrādāts ar vasku, tādējādi koksnei tiek piešķirta matēta līdz spīdīga apdare. Eļļotais parkets tiek apstrādāts ar eļļu, tādējādi platie savienojumi tiek labāk aizsargāti pret mitrumu. Lakotais parkets samazina mitruma un netīrumu iekļūšanu, taču tas nekavē ūdens iekļūšanu savienojumos un dziļos skrāpējumos. Tāpēc parkets nav noturīgs pret mitruma iedarbību. Tas nozīmē, ka tīrīšanas laikā ir svarīgi nodrošināt, lai uz grīdas paliktu pēc iespējas mazāk mitruma. To dēvē par mitro tīrīšanu. Turklāt mitruma ietekmē koka grīdas var piebriest vai sarauties.
Lamināts
Parasti ieklāj laminātu, kas izskatās pēc koka, taču ir pieejams arī lamināts, kas izskatās pēc flīzēm vai akmens. Tas sastāv no kokšķiedru plātnes pamatslāņa, dekoratīvā slāņa un caurspīdīga melamīna sveķu slāņa virspusē, ko dēvē par pārklājumu. Virsma ir noturīga pret skrāpējumiem, to ir viegli notīrīt. Taču malas parasti ir jutīgas pret mitrumu, it īpaši tad, ja lamināts ir ieklāts nepareizi. Tāpēc šāda veida grīdas segumiem ir jāveic tikai mitrā tīrīšana, gluži parketa gadījumā, t.i., ar minimālu mitrumu.
Sausā tīrīšana ar putekļsūcēju un putekļslotiņu
Pirms mitrās tīrīšanas putekļi un gruži, piemēram, dzīvnieku spalvas, ir jāsavāc no parketa un lamināta, izmantojot putekļsūcēju, slotu vai putekļslotiņu. Pretējā gadījumā mazgāšanai paredzētais ūdens sajaucas ar netīrumiem, kas mazgāšanas laikā atstāj švīkas vai pat smalkas skrambas.
Tīrot grīdu ar putekļsūcēju, ir svarīgi izmantot pareizo uzgali. Daudziem putekļsūcējiem ir īpašs uzgalis cietajām grīdām vai papildu uzgalis parketam. Tiem parasti ir maza apļveida birste ar dabīgiem sariem, kas pasargā saudzīgi kopjamās koka grīdas no skrāpējumiem.
Pēc tam varat sākt mitro tīrīšanu -– tradicionālā veidā, izmantojot mitro birsti, mikrošķiedras drānu vai grīdu tīrītāju. Strādājot ar mitro birsti vai mikrošķiedras drānu, pirms grīdas tīrīšanas ir svarīgi to rūpīgi nospiest, lai uz koka grīdas paliktu tikai nedaudz mitruma un tas dažu minūšu laikā izžūtu. Izvēloties drānu tīrīšanai, vēlams izmantot mikrošķiedras drānu: Šīm šķiedrām ir pastiprināta mehāniskā iedarbība, un tās sasaista netīrumus arī tad, ja netiek izmantots tīrīšanas līdzeklis. Eļļotam vai vaskotam parketam var izmantot zamšādu vai drānas no viskozes vai kokvilnas, lai aizsargātu notīrītās virsmas.
Mitrā tīrīšana ar grīdu tīrītājiem
Tā kā parkets un lamināts ir jutīgi pret mitrumu, to tīrīšanas laikā ir svarīgi izmantot pēc iespējas mazāk ūdens. Pretējā gadījumā grīdas segums var piebriest un tikt neatgriezeniski sabojāts. Speciālie grīdu tīrītāji ir piemēroti saudzīgai mitrajai tīrīšanai. Tie atstāj minimālas mitruma paliekas, kas pilnībā izžūst vien dažu minūšu laikā. Turklāt kaitinošais uzdevums manuāli skalot un nospiest mitro birsti paliks pagātnē.
Pirms tīrīšanas ar grīdu tīrītāju no koka grīdām ir jāsavāc putekļi un gruži. Modeļiem, kuriem ir arī iesūkšanas funkcija, nav nepieciešams iepriekš notīrīt grīdas ar putekļsūcēju.
Šādā gadījumā varat uzreiz ķerties pie mitrās tīrīšanas. Lai panāktu labākus tīrīšanas rezultātus, varat pievienot tīram ūdenim koka grīdām paredzēto tīrīšanas līdzekli. Tīrīšanas laikā grīdu tīrītājs ir lēnām jāvirza uz priekšu un atpakaļ, veicot vēzienus, kas daļēji pārklājas. Šādi tiks nodrošināta vienmērīga grīdas notīrīšana, neatstājot švīkas. Koka virsma parasti nožūs divu minūšu laikā. Ja pēc šī laika tomēr ir pamanāmas slapjas zonas, iesakām tās noslaucīt manuāli ar mīkstu drānu.
Padomi par grīdu tīrītāju izmantošanu
- Vislabāk ir virzīties atpakaļ, uz durvju pusi. Šādi jūs neuzkāpsiet uz vietām, kas jau ir iztīrītas, bet vēl nav paspējušas nožūt.
- Rezultātu var ietekmēt vecā tīrīšanas līdzekļa paliekas. Pirmo reizi lietojot grīdas tīrītāju, var būt nepieciešams intensīvāk apstrādāt grīdu. Tāpēc vispirms izmazgājiet grīdu bez tīrīšanas līdzekļa, lai visas tīrīšanas līdzekļa paliekas varētu pilnībā noņemt.
- Pārejot uz citām virsmām, piemēram, no lamināta vai parketa uz flīzēm, vispirms rūpīgi izskalojiet rullīšus vai pat nomainiet tos ar otru rullīšu pāri.
- Pārāk ilgi netīriet vienu zonu, lai grīda nekļūtu pārāk slapja.
- Eļļotas vai vaskotas koka grīdas gadījumā arī ir jāizvairās no pārāk ilgas vienas vietas tīrīšana, jo šādi no koka var tikt noņemta eļļa vai vasks.
- Saudzīgi tīrāmām grīdām, piemēram, neapstrādātām korķa grīdām, ir jāpārbauda noturība pret ūdeni neuzkrītošā vietā.
Parketa un lamināta mazgāšana ar tvaika tīrītāju
Parketa un lamināta grīdas var mazgāt arī ar tvaika tīrītāju. Šim nolūkam izmantojiet grīdas uzgali ar mikrošķiedras drānu un ātri virziet to uz priekšu un atpakaļ ar īsiem tvaika pūtieniem. To darot, ir svarīgi izmantot tikai tik daudz tvaika, cik nepieciešams netīrumu noņemšanai. Turklāt uzgali nedrīkst pārāk ilgi turēt vienā vietā, lai uz koka grīdas nepaliktu peļķes. Ja ierīcei var regulēt tvaika plūsmu, ir jāizvēlas zemākais tvaika iestatījums. Kopumā koka grīdas ar tvaiku drīkst tīrīt tikai tad, ja tās ir pareizi ieklātas un mitrums nevar iekļūt savienojumos un neaizsargātajās malās. Pretējā gadījumā pastāv grīdas piebriešanas risks.
Viss ir atkarīgs no tīrīšanas līdzekļa
Lai nodrošinātu, ka koka grīdas ir ne tikai tīras, bet arī labi koptas, tīrīšanai ir jāizmanto tīrīšanas līdzeklis, kas papildus tīrošajām sastāvdaļām satur arī kopjošas sastāvdaļas. Pareizais aprīkojums konkrētai koka grīdai ir atkarīgs no tā, kā ir apstrādāta koka grīdas virsma:
Lakotas koka grīdas: A tīrīšanas līdzeklis, kas pasargā no mitruma, ir ideāli piemērots lakotu koka grīdu (parketa, korķa un lamināta) rūpīgai un saudzīgai tīrīšanai, atsvaidzināšanai un kopšanai. Tam ir impregnējoša iedarbība, tāpēc grīdas segums mazāk absorbē mitrumu. Tādējādi koksne ir pasargāta ne tikai no piebriešanas, bet arī no jauniem netīrumiem.
Eļļotas/vaskotas koka grīdas: A tīrīšanas līdzeklis ar īpašu kopjošo sastāvdaļu, kas neatstāj švīkas, piešķir daļēji matētu spīdumu un arī aizsargā grīdu no mitruma, ir lieliski piemērots eļļotu vai vaskotu koka grīdu tīrīšanai un kopšanai. Taču šajā gadījumā ir jāievēro arī dozēšanas norādījumi, jo, bieži lietojot kopšanas līdzekļus, uz koksnes veidojas lipīgs pārklājums, kas piesaista putekļus. Eļļotām vai vaskotām koka grīdām nedrīkst izmantot sārmainus tīrīšanas līdzekļus, piemēram, universālos tīrīšanas līdzekļus, jo tie no koka noņem pārāk daudz kopjošā līdzekļa.
Ja pēc tīrīšanas uz grīdas joprojām ir švīkas, iespējams, ka lietojāt pārāk daudz tīrīšanas līdzekļa. Vietas, kas tiek izmantotas retāk, no sākuma kļūst pelēkas, jo pārāk biezs aizsargpārklājums šeit sasaistās ar putekļiem. Šīs zonas vispirms ir jāuzslauka, tikai pēc tam var izmantot ūdeni. Pēc tam izmantojiet līdzekli mitrajai tīrīšanai, lai notīrītu vietas, kuras tiek izmantotas biežāk.
Padoms: Ja nezināt, kurš tīrīšanas līdzeklis ir piemērots jūsu grīdai, iesakām to pārbaudīt neuzkrītošā vietā. Papildu informācija par attiecīgā grīdas seguma tīrīšanu un kopšanu bieži ir iekļauta arī grīdas seguma ražotāja tīrīšanas un kopšanas instrukcijās.
SOS: Traipu iztīrīšana no parketa un lamināta
Traipus uz koka grīdām var iedalīt divās kategorijās: Traipi uz virsmas un traipi, kas jau ir iekļuvuši kokā.
Tiklīdz uz grīdas seguma ir izlijis šķidrums, piemēram, sarkanvīns vai sula, tas ir jāsavāc, izmantojot absorbējošu drānu. Virsmas traipus, piemēram, pārtikas paliekas vai apavu zoļu nospiedumus, parasti var ļoti viegli noņemt, izmantojot nedaudz samitrinātu mikrošķiedras drānu.
Noturīgu traipu gadījumā skarto zonu var apstrādāt ar universālo tīrīšanas līdzekli. Vai arī papildus universālajiem tīrīšanas līdzekļiem var izmantot arī sadzīves līdzekļus, piemēram, ūdeni ar mazgāšanas līdzekli, neitrālas ziepes vai nedaudz veļas mīkstinātāja, netīrumu dzēšgumiju vai nedaudz denaturēta spirta, ar ko var noņemt krāsas. Netīrās vietas vienmēr ir jāmazgā koka šķiedru virzienā un pēc tam jānoskalo ar ūdeni.
Kokā iekļuvušos traipus ir grūti noņemt, jo vispirms ir jānoņem vasks, eļļa vai laka, lai varētu piekļūt traipam. Šajā gadījumā bieži vien vienīgais variants ir specializēta uzņēmuma veikta grīdas tīrīšana.