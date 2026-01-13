Grīdu tīrītājs universāls tīrīšanas līdzeklis, 500ml
Daudzfunkcionāls cieto grīdu segumu tīrītājs RM 536 ar citrona smaržu rūpīgai tīrīšanai, piemērots visiem cieto grīdu segumiem. Tīra neatstājot svītras ar mitruma aizsardzību, lai pasargātu grīdas no uzbriešanas.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Iepakojuma lielums (ml)
|500
|Iepakojuma vienības (Gabals(i))
|8
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|65 x 65 x 210
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
- Korķa grīdas
- Akmens virsmas
- Koka grīdas
- Vinils