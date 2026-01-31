RCF 3
RCF 3 pilnīgi autonomi veic mitro cieto grīdas segumu uzkopšanu un nodrošina lielisku tīrīšanas rezultātu, pateicoties FC iekārtas tipa tehnoloģijai. Robots atpazīst paklājus un ir gatavs lietošanai jebkurā mājoklī.
Tīras grīdas var panākt ar vienas pogas nospiešanu: no šī brīža varat ļaut RCF 3 grīdas tīrītājam-robotam rūpēties par nogurdinošo un laikietilpīgo grīdu mitro uzkopšanu. Tā kā robotā ir izmantota FC tipa iekārtu cilindrveida birstes tehnoloģija, RCF 3 var notīrīt ne tikai noturīgus netīrumus, izžuvušus dzērienus, savākt izlietus šķidrumus, bet arī savākt putekļus un sīkus gružus. Darbības laikā tas spēj automātiski noteikt ar paklāju klātas virsmas un izvairīties no tām. RCF 3 ir divu tvertņu sistēma, kas pastāvīgi pievada tīro ūdeni cilindrveida birstei, mitrinot to, un reizē savāc netīro ūdeni tam paredzētā tvertnē. Arī viegli, sausi netīrumi tiek savākti bez piepūles un novadīti turpat, netīrā ūdens tvertnē. Praktiskajā iekārtas lietotnē iespējams iestatīt dažādus tīrīšanas režīmus un pielāgot robotu daudzveidīgiem uzdevumiem un prasībām. Lai sāktu tīrīšanu, varat robotu iedarbināt caur lietotni vai ar pogu, kas atrodas uz pašas iekārtas. Ja RCF 3 būs nepieciešama palīdzība, par to tiks ziņots lietotnē vai ar balss paziņojumiem.
Īpašības un ieguvumi
FC grīdas tīrītāja cilindrveida birstu tehnoloģijaGrīdu tīrītājam-robotam ir pārbaudītā Kärcher cilindrveida birstu tehnoloģija, kas nodrošina īpaši rūpīgu mitro uzkopšanu cietajiem grīdu segumiem. Vieglie un sausie netīrumi, piemēram, putekļu pūkas, smalkas drupatas un gruži, kas ienesti no āra, tiek savākti mitrās uzkopšanas laikā un kopā ar netīro ūdeni novadīti netīrā ūdens tvertnē. Īpašā cilindrveida birstu pastāvīgās attīrīšanas tehnoloģija un divu tvertņu sistēma gāda par to, lai arī uz lielākām platībām tiktu nodrošināti labākie rezultāti, jo darbs vienmēr tiek veikts ar tīru cilindrveida rullīti.
Divu tvertņu sistēma ar uzpildes līmeņa indikatoriemDivu tvertņu sistēma: mikrošķiedras cilindrveida rullītis tiek pastāvīgi mitrināts ar tīru ūdeni no svaigā ūdens tvertnes, savukārt izlietotais šķidrums un netīrumi tiek novadīti uz otru tvertni. Tvertnes uzpildes līmeņa indikatori ziņo, kad netīrā ūdens tvertne ir pilna un tīrā ūdens tvertne – tukša. Abos gadījumos robots pārtrauc darbu un atgriežas uzlādes stacijā. Informācija tiek atspoguļota ar LED simboliem uz robota un arī ar paziņojumiem lietotnē.
Paklāju noteikšana un izvairīšanās no tiemRCF 3 automātiski atpazīst paklājus, izmantojot ultraskaņas sensoru, un parāda tos lietotnes kartē. Viedā maršruta plānošana tīrot robotam ļauj izvairīties no paklājiem, tādējādi nepieļaujot to samirkšanu. Ja nepieciešams, lietotnē iespējams arī deaktivizēt izvairīšanos no paklāju tīrīšanas, lai robots uzkoptu visas virsmas, pat zemus paklājus.
Cilindrveida birstes pašattīrīšanās funkcija
- Tīrīšanas laikā ūdens nospiedējs uzticami atdala gružus un kopā ar netīro ūdeni novada netīrā ūdens tvertnē, vai arī savāc tos matu ķemmē.
- Labākais uzkopšanas rezultāts ar pārbaudītu cilindrveida birstu tehnoloģiju un divu tvertņu sistēmu: netīrais ūdens un daļiņas no birstes tiek noņemtas tīrīšanas laikā, un robots ir ideāli piemērots arī lielākām platībām.
Ar WLAN pieslēgumu ērti vadāms lietotnē
- Var izmantot lietotni, lai pielāgotu dažādus iestatījumus Jūsu individuālajām vēlmēm.
- Lietotne ļauj vadīt un konfigurēt tīrīšanas robotu no jebkuras vietas, pat ja neesat mājās.
- Lietotnē ir pieejama informācija par iekārtas pašreizējo stāvokli, un tiek attēlots tīrīšanas process reāllaikā.
Precīza grīdu kartēšana un daudzveidīgas pielāgošanas iespējas lietotnē
- Lietotnē var saglabāt vairākas kartes, piemēram, vairākiem mājas stāviem.
- Varat noteikt zonas, kurās nedrīkst iebraukt un tīrīt (piemēram, paklāji, rotaļāšanās vietas, lielāki šķēršļi) un kuras jātīra individuāli.
- Individuālu tīrīšanas iestatījumu noteikšana (tīrīšanas intensitāte, ūdens daudzums, braucienu skaits) konkrētām telpām vai zonām atkarībā no tīrības prasībām vai netīrības pakāpes.
Taimera programma
- Lietotnē Jūs varat noteikt tīrīšanas laiku un izveidot uzkopšanas plānu.
- RCF 3 patstāvīgi uzsāk tīrīšanu atbilstoši ieplānotajiem laikiem, datumiem.
Balss paziņojumi
- Vienmēr būsiet labi informēts – RCF 3 izmanto balss paziņojumus, lai sniegtu svarīgu informāciju un informētu par pašreizējo iekārtas stāvokli.
- Ja grīdu tīrītājam-robotam būs nepieciešama palīdzība vai apkope, tas Jums par to paziņos ar balss paziņojumiem.
Kritiena sensori
- Kritiena sensori novērš iespējamību RCF 3 nokrist pa pakāpieniem vai no citiem paaugstinājumiem.
- Sensori nepārtraukti skenē grīdu. Ja tiek konstatēts risks nokrist vai liela augstumu starpība, robota vadības plate saņem signālu, kas liek robotam apgriezties.
Datu aizsardzība un atjauninājumi
- Kā ražotājs, kas atrodas Vācijā, Kärcher pievērš lielu uzmanību datu aizsardzībai un īpaši rūpējas par to, lai tiktu ievērotas visas šajā jomā piemērojamās juridiskās prasības.
- Visa datu pārraide, kas norisinās starp Jūsu Home Robots lietotni viedtālrunī un grīdas tīrītāju-robotu, tiek veikta caur mākoni, kura serveri atrodas tikai Vācijā.
- Regulāri atjauninājumi uzlabo un paplašina grīdas tīrītāja-robota un lietotnes veiktspēju. Sistēmas drošība tiek pastāvīgi atjaunināta, lai tie atbilstu jaunākajām prasībām.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Baterijas uzlādes laiks (min)
|180
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Baterijas kapacitāte (Ah)
|5.2
|Darbības laiks ar vienu uzlādi (min)
|120
|Platības tīrīšanas veiktspēja (atkarībā no tīrīšanas režīma) (m²)
|80
|Tīrā ūdens tvertne (ml)
|430
|Netīrā ūdens tvertne (ml)
|115
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|100 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Putekļsūcēja-robota svars (kg)
|4.5
|Bāzes stacijas svars (kg)
|0.4
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|7.2
|Robota diametrs (mm)
|340
|Bāzes stacijas izmēri (G x P x A) (mm)
|142 x 153 x 124
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Mikrošķiedras veltnītis: 2 Gabals(i)
- Tīrīšanas rīks
- Tīrā ūdens tvertne
- Netīrā ūdens tvertne
- Uzlādes stacija
Aprīkojums
- autonoma tīrīšana
- Kritiena sensori
- Paklāja sensors
- iekārtas vadība ar lietotni
- WLAN savienojums
- Viedie pakalpojumi/funkcijas lietotnē
- Balss paziņojumi
- Lāzeru navigācijas sistēma (LiDAR)
- Taimera programma: iespējami vairāki taimera iestatījumi
- Tīrīšanas režīmi: Mitrā uzkopšana/ Automātiskā sistēma/ Noteikta vieta
- Lakotas cietās grīdas, piemēram, parkets, lamināts, korķis, akmens, linolejs un PVH
