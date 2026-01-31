Grīdas tīrītājs "trīs vienā" FCV 2 Natural N
"Trīs vienā" Xtra!Clean – vakuums, sausā un slapjā uzkopšana. FCV 2 ar 25 min. baterijas darbības laiku, diviem režīmiem un dabisku līdzekli – ideāli piemērots kā cietām grīdām, tā paklājiem.
FCV 2 Natural N: tīrība var būt tik vienkārša – un arī videi draudzīga, pateicoties RM 538N dabīgajam grīdas tīrīšanas līdzeklim. Grīdas tīrītājs "trīs vienā" ar novatorisko Xtra!Clean funkciju sasūc, mazgā un nožāvē, atvieglojot cietu grīdu, paklāju un pat izlijušu šķidrumu tīrīšanu, ietaupot līdz pat 50 % laika*. Izvēlieties vienu no diviem tīrīšanas režīmiem – standarta režīmu ar ūdens padevi vai sausās uzkopšanas režīmu – un notīriet jebkādus netīrumus, vai tie būtu putekļi, dzīvnieku spalvas vai grūti iztīrāmi traipi. Uzlabotā Hygienic!Spin tehnoloģija ar līdz pat 500 veltnīša apgriezieniem minūtē ne tikai nodrošina perfektu slaucīšanas rezultātu, bet arī iznīcina līdz pat 99 % baktēriju**, nodrošinot higiēnisku tīrību. Turklāt ilgmūžīgā baterija ar līdz pat 25 minūšu darbības laiku ļauj nepārtraukti tīrīt līdz pat 110 kvadrātmetriem, un integrētā pašattīrīšanās funkcija nodrošina maksimālu ērtību – vieglu tīrīšanu, nesavārtot Jūsu rokas.
Īpašības un ieguvumi
"Trīs vienā" Xtra!Clean funkcija: slapjā un sausā uzkopšana, kā arī žāvēšanaIekārta uz pusi saīsina tīrīšanas laiku* un garantē perfektu tīrību, jo pirms mazgāšanas nav vajadzīgs tīrīt grīdas ar putekļsūcēju. Divi tīrīšanas režīmi jebkuram netīrumu tipam – pat noturīgākajiem netīrumiem un izlietam šķidrumam. Iekārta uz pusi saīsina tīrīšanas laiku* un garantē perfektu tīrību, jo pirms mazgāšanas nav vajadzīgs tīrīt grīdas ar putekļsūcēju.
Efektīva Hygienic!Spin tehnoloģijaPierādīts, ka likvidē 99 %** visu baktēriju, nodrošinot higiēnisku un tīru mājokli. Veltnītis griežas ar ātrumu līdz 500 apgriezieniem minūtē, nodrošinot nevainojamu tīrīšanas rezultātu. Divu tvertņu sistēma, kas nodrošina pastāvīgu tīrā ūdens padevi atsevišķi no netīrā ūdens savākšanas.
Efektīva divpakāpju Duo!Pure filtra sistēmaDaudzpakāpju filtru sistēma droši aizsargā motoru no mitruma. Izcila filtrēšana ar ļoti efektīvu plakano filtru, kas efektīvi aiztur pat vismazākās daļiņas gaisā. Sausās uzkopšanas režīms ir ideāli piemērots lietošanai uz paklājiem un grīdsegām.
Efektīva Comfort!Cell litija jonu baterija
- Par iespaidīgu tīrīšanas rezultātu gādā optimāla iesūkšanas jauda un mazgāšanas veiktspēja.
- Maksimāla kustību brīvība un darbības laiks līdz pat 25 minūtēm – ideāli piemērots platībām līdz 110 m².
- Bateriju var ātri nomainīt servisa tehniskās apkopes laikā, lai pagarinātu produkta kalpošanas laiku. Tas ir draudzīgi kā makam, tā videi.
Viegla tīrīšana ar LED ekrānu
- Vienmēr redzama svarīgā informācija, piemēram, atlikušais darbības laiks vai izvēlētais tīrīšanas režīms.
- Tvertnes uzpildes līmeņa indikācija ar aizsardzību pret pārplūšanu, proti, automātisku izslēgšanos, ja netīrā ūdens tvertne netiek iztukšota.
- Viegla tvertnes iztukšošana un uzpildīšana – bez saskares ar netīrumiem.
Higiēniska System!Clean pašattīrīšanās funkcija
- Efektīva pašattīrīšanās funkcija ar līdz pat 550 veltnīša apgriezieniem minūtē ātrai un ērtai iekārtas tīrīšanai bez saskares ar netīrumiem.
- Praktiska iekārtas un piederumu uzglabāšana pat uzlādes laikā.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Platības tīrīšanas veiktspēja ar vienu uzlādi (m²)
|110
|Tīrā ūdens tvertnes tilpums (ml)
|800
|Netīrā ūdens tvertnes tilpums (ml)
|425
|nominālā ieejas jauda (W)
|160
|Piedziņa
|Slotiņu motors
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|100 / 240
|Frekvence (Hz)
|50
|Veltnīšu darba platums (mm)
|240
|Grīdas nožūšanas laiks (min)
|2
|Baterijas spriegums (V)
|21.6
|Baterijas darbības laiks (min)
|maks. 25
|Baterijas uzlādes laiks (min)
|160
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Krāsa
|Balta
|Svars bez piederumiem (kg)
|3.6
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|8.4
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1138 x 268 x 280
* Kärcher grīdas tīrītāji var uz pusi saīsināt tīrīšanas laiku, jo parastos sadzīves netīrumus no grīdām var notīrīt vienā solī un pirms slaucīšanas nav nepieciešama uzkopšana ar putekļsūcēju. /
** Pamatojoties uz neatkarīgas testēšanas laboratorijas testiem.
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Universālais veltnītis: 1 Gabals(i)
- Tīrīšanas līdzekļi: Dabīgais grīdas tīrīšanas līdzeklis RM 538N, 500 ml
- Uzlādes un tīrīšanas bāzes stacija
- Tīrīšanas birste
- Plakanais filtrs: 1 Gabals(i)
- Sūkļa filtrs: 1 Gabals(i)
Aprīkojums
- Divu tvertņu sistēma
- Dubultā filtru sistēma
- Pašattīrīšanās funkcija
- Standarta režīms
- Sausās uzkopšanas režīms
- Netīra ūdens tvertnes uzpildes līmeņa indikators
- Riteņi pārvietošanai
Pielietošanas veidi
- Cietie grīdas segumi
- Uz plāniem paklājiem
- Pat noturīgi netīrumi
- Raupji netīrumi
- Smalki netīrumi
- Sausie netīrumi
- Slapjie netīrumi
- Šķidrumi
- Mājdzīvnieku spalvas
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast FCV 2 Natural N rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.