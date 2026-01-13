Cieto grīdu tīrītājs FC 7 Signature Line
FC 7 Signature Line gādā par tīrām grīdām bez vajadzības pēc iepriekšējas uzkopšanas ar putekļsūcēju. Iekļauts 500 ml universālā, 30 ml akmens tīrīšanas līdzekļa un papildu veltnīšu komplekts akmens tīrīšanai.
Tikai mūsu novatoriskākie, augstākās veiktspējas produkti ir apzīmēti ar uzņēmuma dibinātāja Alfrēda Kērhera (Alfred Kärcher) vārdu. Jaunais FC 7 Signature Line grīdas tīrītājs jau no pirmā acu skatiena ir atpazīstams kā labākā iekārta savā produktu grupā. FC 7 Signature Line piešķirs Jūsu grīdai patiesu WOW efektu, turklāt uz pusi īsākā laikā nekā parasti.** Četru veltnīšu tehnoloģija un divi tīrīšanas režīmi ar palielinātas jaudas (Boost) funkciju gādā par to, lai grīdas tīrītājs savāktu visādus – gan sausos, gan slapjos – ikdienas netīrumus bez nepieciešamības pēc iepriekšējas uzkopšanas ar putekļsūcēju. Iekārtas galvā iestrādātais LED apgaismojums palīdz Jums pamanīt katru netīruma daļiņu, un īpaši filtri garantē matu un spalvu savākšanu. Mūsu labākais modelis ir aprīkots arī ar papildu veltnīšiem akmens virsmu tīrīšanai, lai tas ar netīrumiem un dubļiem varētu cīnīties uz jebkura veida grīdas segumiem.
Īpašības un ieguvumi
Signature Line priekšrocībasAr uzņēmuma dibinātāja Alfrēda Kērhera (Alfred Kärcher) parakstu izceltās iekārtas ir labākās savā kategorijā. Papildu ieguvumi – lietotnes atbalsts un pagarināta garantija.
Grīdas uzgalis ar LED apgaismojumuLED apgaismojums zem mēbelēm, tumšās nišās un kaktos.
Viss vienā – vienlaikus uzkopj visu veidu sausos un slapjos netīrumus50 % laika ekonomija* – četru veltnīšu tehnoloģija gādā par uzkopšanu bez nepieciešamības iepriekš tīrīt grīdu ar putekļsūcēju. Optimāla matu, spalvu savākšana ar integrēto matu uztvērēju. Tīrīšana līdz pašai grīdlīstei.
Uzkopšanas rezultāts ir par 20 %* labāks un ērtāks nekā ar grīdas lupatu
- Divu tvertņu sistēma – nepārtraukta veltnīšu mitrināšana, pievadot ūdeni no tīrā ūdens tvertnes, un netīrā ūdens savākšana tam paredzētajā tvertnē.
- Tīrīšana bez liekas piepūles – Jums vairs nav jāstiepj ūdens spainis, ar rokām jāizžmiedz grīdas lupata un jāberž grīdas.
- Veltnīšus var mazgāt veļas mazgājamā mašīnā līdz 60 °C (bez veļas mīkstinātāja).
Spēj patstāvīgi atrasties vertikālā stāvoklī un ir viegli manevrējams
- Praktiska darba pārtraukumos – iekārta spēj patstāvīgi saglabāt vertikālu stāvokli.
- Viegli uzkopt zem mēbelēm un apkārt dažādiem priekšmetiem
- Četri pretēji rotējoši veltnīši nodrošina saudzīgu un vieglu iekārtas slīdēšanu pa grīdu.
Divi atšķirīgi tīrīšanas režīmi, kā arī paaugstinātas jaudas (Boost) funkcija
- Veltnīšu rotācijas ātrumu un ūdens padevi var izvēlēties atkarībā no netīrumu veida un grīdas seguma, papildus pieejams palielinātas jaudas (Boost) režīms noturīgu netīrumu tīrīšanai.
- Piemērots visām cietajām grīdām, ieskaitot parketu, laminātu, akmensmasas un keramikas flīzes, PVH un vinilu.
- Neliels atlikušais mitrums gādā par to, ka pa grīdu var atsākt staigāt pēc aptuveni divām minūtēm.
Jaudīgā litija jonu baterija nodrošina aptuveni 45 minūšu ilgu darbības laiku
- Iekārtas un rullīšu tīrīšanas funkcija.
- Maksimāla kustību brīvība tīrīšanas laikā, jo iekārta nav atkarīga no elektriskā tīkla un nav nepieciešams pārslēgties starp kontaktligzdām.
- Trīspakāpju LED ekrāns darbojas kā intuitīvs baterijas uzlādes līmeņa indikators.
Vieda tvertņu uzpildes līmeņa kontrole
- Vizuālie un skaņas signāli atgādina par netīrās tvertnes iztukšošanu un tīrā ūdens tvertnes uzpildi.
- Aizsardzība pret pārplūdi: automātiska iekārtas izslēgšanās, ja netīrā ūdens tvertne nav iztukšota.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Platības tīrīšanas veiktspēja ar vienu uzlādi (m²)
|apt. 175
|Tīrā ūdens tvertnes tilpums (ml)
|400
|Netīrā ūdens tvertnes tilpums (ml)
|200
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|100 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Veltnīšu darba platums (mm)
|300
|Grīdas nožūšanas laiks (min)
|apt. 2
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|59
|Baterijas spriegums (V)
|25
|Baterijas kapacitāte (Ah)
|2.85
|Baterijas darbības laiks (min)
|apt. 45
|Baterijas uzlādes laiks (h)
|4
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Krāsa
|Balta
|Svars bez piederumiem (kg)
|4.3
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|9.4
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|310 x 230 x 1210
* Kärcher grīdu tīrītājs nodrošina līdz pat 20 % labāku tīrīšanas rezultātu salīdzinājumā ar parasto grīdas mazgāšanas slotu ar maināmām lupatām "Mazgāšanas" testa kategorijā. Attiecas uz vidējiem tīrīšanas efektivitātes, netīrumu savākšanas un malu tīrīšanas testa rezultātiem. /
**Kärcher grīdas tīrītāji samazina tīrīšanas laiku līdz pat 50 %, jo parastos sadzīves netīrumus no cietajām grīdām var notīrīt vienā piegājienā, proti, bez nepieciešamības sasūkt putekļus pirms mazgāšanas.
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Universālais veltnītis: 4 Gabals(i)
- Veltnītis akmens virsmām: 4 Gabals(i)
- Tīrīšanas līdzekļi: Universālais grīdu tīrīšanas līdzeklis RM 536, 500 ml, Akmens grīdu tīrīšanas līdzeklis RM 537, 30 ml
- Tīrīšanas stacija un grīdas statīvs
- Baterijas lādētājs
- Tīrīšanas birste
Aprīkojums
- Veltnīšu rotācijas ātrumu un ūdens padevi var pielāgot
- Divu tvertņu sistēma
- Grīdas uzgalis ar LED apgaismojumu
- Pašattīrīšanās funkcija
Videos
Pielietošanas veidi
- Cietie grīdas segumi
- Pat noturīgi netīrumi
- Raupji netīrumi
- Smalki netīrumi
- Sausie netīrumi
- Slapjie netīrumi