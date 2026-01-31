Grīdas tīrītājs "trīs vienā" FCV 4 Extra+
"Trīs vienā" Xtra!Clean – vakuums, sausā un slapjā uzkopšana. FCV 4 ar 45 min baterijas darbības laiku un Dynamic!Control putekļu sensoru, papildu veltnīti un tīrīšanas līdzekli – ideāli piemērots arī paklāju tīrīšanai.
Atklājiet FCV 4 Extra+ – universālu iekārtu, kas pārveidos Jūsu grīdu tīrīšanas paradumus. Šis “trīs vienā” grīdas tīrītājs ar inovatīvo Xtra!Clean funkciju sūc, mazgā un nožāvē grīdas, atvieglojot cieto segumu, paklāju un pat izlijušu šķidrumu tīrīšanu, kā arī ietaupot līdz pat 50 % uzkopšanai veltītā laika.* Izvēlieties vienu no četriem tīrīšanas režīmiem – automātisko režīmu ar Dynamic!Control netīrumu sensoru, Stair!Assist kāpņu tīrīšanas režīmu, sausās uzkopšanas režīmu vai jaudīgo Advanced!Power režīmu*** – un atbrīvojieties no jebkādiem netīrumiem neatkarīgi no tā, vai tie ir putekļi, mājdzīvnieku spalvas vai noturīgi, piekaltuši traipi. Hygienic!Spin tehnoloģija ar līdz pat 500 veltnīša apgriezieniem minūtē ne tikai nodrošina nevainojamu grīdas mazgāšanas rezultātu, bet arī iznīcina līdz pat 99 procentiem baktēriju**, gādājot par higiēnisku tīrību. Jaudīgais bezslotiņu līdzstrāvas elektromotors un ilgmūžīgā baterija ar līdz 45 minūtēm ilgu darbības laiku bez pārtraukuma tīra līdz pat 200 kvadrātmetriem. Tam ir arī 8 centimetru Vision!Clean ekrāns, automātiskās palaišanas/izslēgšanas funkcija un pašattīrīšanās funkcija, kā arī veļas mašīnā mazgājams Pure!Roll veltnītis maksimālai ērtībai – bez jebkādas saskares ar netīrumiem. Komplektācijā iekļauts papildu veltnītis un pudele tīrīšanas līdzekļa.
Īpašības un ieguvumi
"Trīs vienā" Xtra!Clean funkcija: slapjā un sausā uzkopšana, kā arī žāvēšanaIekārta uz pusi saīsina tīrīšanas laiku* un garantē perfektu tīrību, jo pirms mazgāšanas nav vajadzīgs tīrīt grīdas ar putekļsūcēju. Četri tīrīšanas režīmi, lai notīrītu visu veidu netīrumus. Pat visnoturīgākie netīrumi un netīši izliets ūdens nav problēma. Pielāgojas dažādam grīdas segumam un nodrošina rūpīgu tīrīšanu līdz pat grīdlīstei – pat uz paklājiem sausās tīrīšanas režīmā.
Efektīva Hygienic!Spin tehnoloģijaPierādīts, ka likvidē 99 %** visu baktēriju, nodrošinot higiēnisku un tīru mājokli. Veltnītis griežas ar ātrumu līdz 500 apgriezieniem minūtē, nodrošinot nevainojamu tīrīšanas rezultātu. Divu tvertņu sistēma, kas nodrošina pastāvīgu tīrā ūdens padevi atsevišķi no netīrā ūdens savākšanas.
Vieda tīrīšana ar Dynamic!Control un Vision!CleanVieds automātiskais režīms ar Dynamic!Control netīrumu sensoru, kas automātiski pielāgo iesūkšanas jaudu un patērēto ūdens daudzumu netīrības pakāpei – maksimālam iekārtas darbības laikam. Svarīga informācija, piemēram, atlikušais darbības laiks un tīrīšanas režīms, ir allaž redzama uz aptuveni 8 cm platā Vision!Clean ekrāna. Tvertnes uzpildes līmeņa indikācija ar aizsardzību pret pārplūšanu, proti, automātisku izslēgšanos, ja netīrā ūdens tvertne netiek iztukšota.
Stair!Assist kāpņu tīrīšanas režīms un automātiska iekārtas ieslēgšanās/izslēgšanās
- Pārtraukumi tīrīšanas laikā nav problēma, pateicoties automātiskās palaišanas/apstādināšanas funkcijai – jebkurā laikā un jebkurā vietā.
- Tīriet kāpnes un šaurākas vietas bez piepūles un jebkādā pozīcijā, pat 90° leņķī: to nodrošina Stair!Assist režīms, kurā ir atiestatīta automātiskā iekārtas ieslēgšanās/izslēgšanās funkcija.
Īpaši jaudīgs Advanced!Power režīms
- Noņem pat visnoturīgākos piekaltušos netīrumus ar divreiz lielāku sūkšanas jaudu un par 20 % lielāku ūdens padevi nekā automātiskajā režīmā.
- Grīdas ir sausas gandrīz vienā mirklī, tāpēc pa tām var staigāt uzreiz pēc uzkopšanas.
Jaudīgs bezslotiņu līdzstrāvas elektromotors un efektīva Comfort!Cell baterija
- Modernākā bezslotiņu motora tehnoloģija nodrošina ilgu kalpošanas laiku, augstu uzticamību un iespaidīgu sūkšanas jaudu un mazgāšanas veiktspēju pie liela ātruma.
- Maksimāla kustību brīvība ar līdz pat 45 minūšu baterijas darbības laiku – ideāli piemērots līdz 200 m² platībām.
- Bateriju var ātri nomainīt servisa tehniskās apkopes laikā, lai pagarinātu produkta kalpošanas laiku. Tas ir draudzīgi kā makam, tā videi.
Efektīva divpakāpju Duo!Pure filtra sistēma
- Daudzpakāpju filtru sistēma droši aizsargā motoru no mitruma.
- Izcila filtrēšana ar ļoti efektīvu plakano filtru, kas efektīvi aiztur pat vismazākās daļiņas gaisā.
- Sausās uzkopšanas režīms ir ideāli piemērots lietošanai uz paklājiem un grīdsegām.
System!Clean pašattīrīšanās funkcija un Pure!Roll veltnītis
- Efektīva pašattīrīšanās funkcija ar līdz pat 550 veltnīša apgriezieniem minūtē ātrai un ērtai iekārtas tīrīšanai bez saskares ar netīrumiem.
- Veltnīši ir mazgājami veļas mazgājamā mašīnā 60 °C temperatūrā (bez veļas mīkstinātāja), lai nodrošinātu papildu ērtības, higiēnu un ilgtspēju.
- Praktiska iekārtas un piederumu uzglabāšana pat uzlādes laikā.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Platības tīrīšanas veiktspēja ar vienu uzlādi (m²)
|200
|Tīrā ūdens tvertnes tilpums (ml)
|750
|Netīrā ūdens tvertnes tilpums (ml)
|450
|nominālā ieejas jauda (W)
|180
|Piedziņa
|Bezslotiņu motors
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|100 / 240
|Frekvence (Hz)
|50
|Veltnīšu darba platums (mm)
|250
|Grīdas nožūšanas laiks (min)
|min. 2
|Baterijas spriegums (V)
|18
|Baterijas darbības laiks (min)
|maks. 45
|Baterijas uzlādes laiks (min)
|240
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Krāsa
|melna
|Svars bez piederumiem (kg)
|4.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|8.7
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|278 x 232 x 1130
* Kärcher grīdas tīrītāji var uz pusi saīsināt tīrīšanas laiku, jo parastos sadzīves netīrumus no grīdām var notīrīt vienā solī un pirms slaucīšanas nav nepieciešama uzkopšana ar putekļsūcēju. /
** Pamatojoties uz neatkarīgas testēšanas laboratorijas testiem. /
*** Advanced!Power režīms noņem pat visnoturīgākos piekaltušos netīrumus, izmantojot divkārši lielu sūkšanas jaudu un par 20 % lielāku ūdens daudzumu salīdzinājumā ar standarta režīmu.
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Universālais veltnītis: 2 Gabals(i)
- Tīrīšanas līdzekļi: Universālais grīdu tīrīšanas līdzeklis RM 536, 500 ml
- Uzlādes un tīrīšanas bāzes stacija
- Tīrīšanas birste
- Plakanais filtrs: 1 Gabals(i)
- Sūkļa filtrs: 1 Gabals(i)
Aprīkojums
- Divu tvertņu sistēma
- Dubultā filtru sistēma
- Pašattīrīšanās funkcija
- Automātiskās darbības režīms
- Režīms kāpņu uzkopšanai
- Jaudas režīms
- Sausās uzkopšanas režīms
- Tīrā ūdens tvertnes uzpildes līmeņa indikators
- Netīra ūdens tvertnes uzpildes līmeņa indikators
- Riteņi pārvietošanai
- Rokturis pārnēsāšanai
Videos
Pielietošanas veidi
- Cietie grīdas segumi
- Uz plāniem paklājiem
- Pat noturīgi netīrumi
- Raupji netīrumi
- Smalki netīrumi
- Sausie netīrumi
- Slapjie netīrumi
- Šķidrumi
- Mājdzīvnieku spalvas
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast FCV 4 Extra+ rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.