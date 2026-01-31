Bezvada grīdas mazgātājs EWM 2
EWM 2 gādās par tīrīšanu, kurā Jums nebūs jāstiepj ūdens spainis vai jāberž grīdas ar piepūli. Tas salīdzinājumā ar parasto grīdas mazgāšanas slotu atstāj segumus par 20 %* tīrākus. Darbības laiks – aptuveni 20 min.
Nav iespējams notīrīt netīrumus un savākt netīši izlieto ūdeni bez spaiņa vai nogudrinošas tīrīšanas? Padomājiet vēlreiz! Bezvadu grīdas tīrītājs EWM 2 ar divām atsevišķām tvertnēm padara to iespējamu, un parastās grīdas mazgāšanas slotas būs liekas. Rotējošie veltnīši tiek pastāvīgi mitrināti ar tīru ūdeni, un savāktie gruži nonāk netīrā ūdens tvertnē. Iekārta nodrošina līdz pat 20 %* tīrākas grīdas salīdzinājumā ar parastajām mazgāšanas slotām. Tās garenā konstrukcija un grozāmais savienojums gādā par to, lai ne tikai ar EWM 2 būtu viegli tīrīt zem mēbelēm, bet arī to būtu viegli uzglabāt. Grīdas žūšanas laiks ir tikai apmēram divas minūtes, tāpēc tā ir lieliski piemērota lietošanai uz visu veidu cietajiem segumiem (piemēram, flīzēm, parketa, lamināta, PVH un vinila). Jaudīgās litija jonu baterijas darbības laiks ir aptuveni 20 minūtes. Tas ļauj ar iekārtu iztīrīt līdz 60 m² grīdas platības.
Īpašības un ieguvumi
Notīra šļakatas un nogulsnes.Aizstāj tradicionālo birsti un spaini Tīrīšana līdz pašai grīdlīstei.
Uzkopšanas rezultāts ir par 20 %* labāks un ērtāks nekā ar grīdas lupatuTīrīšana bez liekas piepūles – Jums vairs nav jāstiepj ūdens spainis, ar rokām jāizžmiedz grīdas lupata un jāberž grīdas.
Slaida konstrukcija un grīdas uzgalis ar grozāmu savienojumuViegli uzkopt zem mēbelēm un apkārt dažādiem priekšmetiem Vienkārša pārnēsāšana un ērta lietošana, pateicoties nelielam izstrādājuma svaram. Kompakta uzglabāšana.
Piemērots visām cietajām grīdām (piemēram, noblīvētam, eļļotam, vaskotam parketam, laminātam, flīzēm, PVH, vinilam).
- Neliels atlikušais mitrums gādā par to, ka pa grīdu var atsākt staigāt pēc aptuveni divām minūtēm.
- Plašs tīrīšanas līdzekļu un kopšanas līdzekļu klāsts visu veidu grīdām.
Jaudīgā litija jonu akumulatoru baterija nodrošina aptuveni 20 minūtes ilgu darbību
- Maksimāla kustību brīvība tīrīšanas laikā, jo iekārta nav atkarīga no elektriskā tīkla un nav nepieciešams pārslēgties starp kontaktligzdām.
- Trīspakāpju LED ekrāns darbojas kā intuitīvs baterijas uzlādes līmeņa indikators.
Grīdas statīvs ar novietni veltnīšiem
- Praktiska ierīces un veltņu uzglabāšana un novietošana.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|120 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Platības tīrīšanas veiktspēja ar vienu uzlādi (m²)
|apt. 60
|Tīrā ūdens tvertnes tilpums (ml)
|360
|Netīrā ūdens tvertnes tilpums (ml)
|140
|Veltnīšu darba platums (mm)
|300
|Grīdas nožūšanas laiks (min)
|apt. 2
|Baterijas spriegums (V)
|7.2 - 7.4
|Baterijas kapacitāte (Ah)
|2.5
|Baterijas darbības laiks (min)
|apt. 20
|Baterijas uzlādes laiks (h)
|4
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Krāsa
|Balta
|Svars bez piederumiem (kg)
|2.4
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|4.4
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|305 x 226 x 1220
* EWM 2 nodrošina līdz pat 20 % labāku tīrīšanas rezultātu salīdzinājumā ar parasto grīdas mazgāšanas slotu ar maināmām lupatām "Mazgāšanas" testa kategorijā. Attiecas uz vidējiem tīrīšanas efektivitātes un malu tīrīšanas testa rezultātiem.
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Universālais veltnītis: 2 Gabals(i)
- Tīrīšanas līdzekļi: Universālais grīdu tīrīšanas līdzeklis RM 536, 30 ml
- Grīdas statīvs ar novietni veltnīšiem
- Baterijas lādētājs
Aprīkojums
- Divu tvertņu sistēma
Videos
Pielietošanas veidi
- Cietie grīdas segumi
- Pat noturīgi netīrumi
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast EWM 2 rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.