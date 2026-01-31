Cieto grīdu tīrītājs FC 4-4 Battery Set 4B Duo
Precīza tīrīšana: FC 4-4 ar diviem tīrīšanas režīmiem precīzi un ātri noņem sausos un mitros ikdienas netīrumus. Ietver divus komplektus maināmo bateriju un Duo ātro lādētāju.
Ar FC 4-4 grīdas tīrītāju jums vairs nav jāsūc ar putekļu sūcēju pirms tīrīšanas, un jūs varat savākt sausos un mitros ikdienas netīrumus vienā piegājienā. Ar ilgu akumulatora darbības laiku līdz 30 minūtēm jūs var iztīrīt platības līdz pat 90 kvadrātmetriem ar vienu akumulatoru komplektu. Komplektācijā iekļautais Duo ātrais lādētājs nodrošina divu akumulatoru uzlādi tikai 70 minūtēs. Vizuāls un akustisks signāls tiek izmantots, lai ziņotu, kad ir jāuzpilda tīrā un jāiztukšo netīrā ūdens tvertne. Pēc ierīces ieslēgšanas abi rullīši tiek automātiski samitrināti ar ūdeni no tvertnes. Ūdens daudzumu var pielāgot grīdas segumam, izmantojot divus tīrīšanas režīmus. FC 4-4 notīra pat grūti sasniedzamas vietas un viegli savāc matus. Tieša saskare ar netīrumiem tiek novērsta, pateicoties integrētajai un higiēniskajai netīrā ūdens tvertnei, kuru pēc ierīces lietošanas ērti izņemt un iztīrīt. FC 4-4 ir brīvstāvoša konstrukcija, un, pateicoties tā noņemamajam rokturim, to var uzglabāt, taupot vietu. Ierīce ir piemērota visām cietajām grīdām. Komplektā esošās četras 4 V Kärcher Battery Power maināmās baterijas ir saderīgas ar visām 4 V Kärcher Battery Power ierīcēm.
Īpašības un ieguvumi
Viss vienā – vienlaikus uzkopj visu veidu sausos un slapjos netīrumus50% laika ietaupījums: Rupjo netīrumu savākšanas tehnoloģija ļauj tos savākt bez iepriekšējas putekļu sūkšanas. Optimāla matu, spalvu savākšana ar integrēto matu uztvērēju. Tīrīšana līdz pašai grīdlīstei.
Uzkopšanas rezultāts ir par 20 %* labāks un ērtāks nekā ar grīdas lupatuDivu tvertņu sistēma – nepārtraukta veltnīšu mitrināšana, pievadot ūdeni no tīrā ūdens tvertnes, un netīrā ūdens savākšana tam paredzētajā tvertnē. Tīrīšana bez liekas piepūles – Jums vairs nav jāstiepj ūdens spainis, ar rokām jāizžmiedz grīdas lupata un jāberž grīdas. Veltnīšus var mazgāt veļas mazgājamā mašīnā līdz 60 °C (bez veļas mīkstinātāja).
Divī dažādi tīrīšanas režīmiŪdens daudzums un rullīšu griešanās ātrums pielāgojams netīrumu daudzumam un grīdas veidam. Piemērota visiem cieto grīdu segumiem, piemēram, parkets, lamināts, keramiskās flīzes, akmens, linolejs un PVC Neliels atlikušais mitrums nozīmē to, ka grīdas ir lietojamas divu minūšu laikā.
4 V Kärcher Battery Power
- Ilgi kalpojoša un jaudīga, pateicoties Li-Ion elementiem.
- Maināmo akumulatoru var izmantot visās pārējās 4 V Kärcher Battery Power ierīcēs.
Spēj patstāvīgi atrasties vertikālā stāvoklī un ir viegli manevrējams
- Praktiska darba pārtraukumos – iekārta spēj patstāvīgi saglabāt vertikālu stāvokli.
- Viegli uzkopt zem mēbelēm un apkārt dažādiem priekšmetiem
Vieda tvertņu uzpildes līmeņa kontrole
- Sabalansēta attiecība: Netīrā ūdens tvertne ir pilna, kad tīrā ūdens tvertne ir tukša.
Vienkārša iekārtas tīrīšana
- Iekārtas un rullīšu tīrīšanas funkcija.
- Vienkārša matu uztvērēja tīrīšana ar komplektā esošo tīrīšanas suku.
- Netīrā ūdens tvertni var viegli iztukšot, nesaskaroties ar netīrumiem, un tā ir droši izmazgājama trauku mazgājamajā mašīnā.
Noņemams rokturis un bāzes stacija ar vietu rullīšiem
- Vietu taupoša uzglabāšana, pateicoties regulējamam augstumam, ko var samazināt par 30 cm.
- Rullīši kārtīgi uzglabājami uz stacijas.
Ļoti klusa iekārtas darbība
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Baterijas platforma
|4 V baterijas platforma
|Tīrā ūdens tvertnes tilpums (ml)
|400
|Netīrā ūdens tvertnes tilpums (ml)
|200
|Veltnīšu darba platums (mm)
|300
|Grīdas nožūšanas laiks (min)
|apt. 2
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|57
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Spriegums (V)
|nomināls 7.2 - 7.4 - maks. 8.4
|Kapacitāte (Ah)
|2.5
|Nepieciešamais bateriju skaits (Gabals(i))
|2
|Veiktspēja no vienas baterijas uzlādes (m²)
|apt. 90 (2,5 Ah)
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min)
|apt. 30 (2,5 Ah)
|Baterijas uzlādes laiks ar ātro lādētāju 80%/100% (min)
|50 / 70
|Uzlādes strāva (A)
|2 x 2.5
|Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Svars bez piederumiem (kg)
|3.4
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|6.5
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|225 x 310 x 1200
* Kärcher grīdu tīrītājs nodrošina līdz pat 20 % labāku tīrīšanas rezultātu salīdzinājumā ar parasto grīdas mazgāšanas slotu ar maināmām lupatām "Mazgāšanas" testa kategorijā. Attiecas uz vidējiem tīrīšanas efektivitātes, netīrumu savākšanas un malu tīrīšanas testa rezultātiem.
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Komplektā iekļautas baterijas un lādētājs
- Baterija: 2.5 Ah Battery Power baterijas (4 gab.)
- Lādētājs: 4 V Battery Power ātrais lādētājs (1 gab.)
- Universālais veltnītis: 2 Gabals(i)
- Tīrīšanas līdzekļi: Universālais grīdu tīrīšanas līdzeklis RM 536, 30 ml
- Tīrīšanas birste
Aprīkojums
- Divu tvertņu sistēma
- Veltnīšu rotācijas ātrumu un ūdens padevi var pielāgot
- Tīrīšanas stacija un grīdas statīvs ar vietu veltnīšiem
- Pašattīrīšanās funkcija
Videos
Pielietošanas veidi
- Cietie grīdas segumi
- Pat noturīgi netīrumi
- Raupji netīrumi
- Smalki netīrumi
- Sausie netīrumi
- Slapjie netīrumi
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Visi produkti ar tādu pašu akumulatoru
Atrast FC 4-4 Battery Set 4B Duo rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.