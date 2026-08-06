Cieto grīdu tīrītājs FC 4-4 + WV 4-4 Set

Teju visaptverošu tīrību mājās nodrošinās šis komplekts, kurā iekļauts grīdu tīrītājs FC 4-4 un logu tīrītājs WV 4-4 – tas ļaus Jums iegūt ne tikai mirdzoši tīras grīdas, bet arī dzidrus, tīrus logus.

Ar FC 4-4 grīdas tīrītāju jums vairs nav jāsūc ar putekļu sūcēju pirms tīrīšanas, un jūs varat savākt sausos un mitros ikdienas netīrumus vienā piegājienā. Ar ilgu akumulatora darbības laiku līdz 30 minūtēm jūs var iztīrīt platības līdz pat 90 kvadrātmetriem. Komplektācijā iekļautais Duo ātrais lādētājs nodrošina divu akumulatoru uzlādi tikai 70 minūtēs. Vizuāls un akustisks signāls tiek izmantots, lai ziņotu, kad ir jāuzpilda tīrā un jāiztukšo netīrā ūdens tvertne. Pēc ierīces ieslēgšanas abi rullīši tiek automātiski samitrināti ar ūdeni no tvertnes. Ūdens daudzumu var pielāgot grīdas segumam, izmantojot divus tīrīšanas režīmus. FC 4-4 notīra pat grūti sasniedzamas vietas un viegli savāc matus. Tieša saskare ar netīrumiem tiek novērsta, pateicoties integrētajai un higiēniskajai netīrā ūdens tvertnei, kuru pēc ierīces lietošanas ērti izņemt un iztīrīt. FC 4-4 ir brīvstāvoša konstrukcija, un, pateicoties tā noņemamajam rokturim, to var uzglabāt, taupot vietu. Ierīce ir piemērota visām cietajām grīdām. Komplektā esošās divas 4 V Kärcher Battery Power maināmās baterijas ir saderīgas ar visām 4 V Kärcher Battery Power ierīcēm.

Īpašības un ieguvumi
Cieto grīdu tīrītājs FC 4-4 + WV 4-4 Set: Viss vienā – vienlaikus uzkopj visu veidu sausos un slapjos netīrumus
Viss vienā – vienlaikus uzkopj visu veidu sausos un slapjos netīrumus
50% laika ietaupījums: Rupjo netīrumu savākšanas tehnoloģija ļauj tos savākt bez iepriekšējas putekļu sūkšanas. Optimāla matu, spalvu savākšana ar integrēto matu uztvērēju. Tīrīšana līdz pašai grīdlīstei.
Cieto grīdu tīrītājs FC 4-4 + WV 4-4 Set: Uzkopšana ir par 20%¹⁾ efektīvāka nekā ar parasto grīdas birsti un ievērojami ērtāka.
Uzkopšana ir par 20%¹⁾ efektīvāka nekā ar parasto grīdas birsti un ievērojami ērtāka.
Divu tvertņu sistēma – nepārtraukta veltnīšu mitrināšana, pievadot ūdeni no tīrā ūdens tvertnes, un netīrā ūdens savākšana tam paredzētajā tvertnē. Tīrīšana bez liekas piepūles – Jums vairs nav jāstiepj ūdens spainis, ar rokām jāizžmiedz grīdas lupata un jāberž grīdas. Veltnīšus var mazgāt veļas mazgājamā mašīnā līdz 60 °C (bez veļas mīkstinātāja).
Cieto grīdu tīrītājs FC 4-4 + WV 4-4 Set: Divī dažādi tīrīšanas režīmi
Divī dažādi tīrīšanas režīmi
Ūdens daudzums un rullīšu griešanās ātrums pielāgojams netīrumu daudzumam un grīdas veidam. Piemērota visiem cieto grīdu segumiem, piemēram, parkets, lamināts, keramiskās flīzes, akmens, linolejs un PVC Neliels atlikušais mitrums nozīmē to, ka grīdas ir lietojamas divu minūšu laikā.
4 V Kärcher Battery Power
  • Ilgi kalpojoša un jaudīga, pateicoties Li-Ion elementiem.
  • Maināmo akumulatoru var izmantot visās pārējās 4 V Kärcher Battery Power ierīcēs.
Spēj patstāvīgi atrasties vertikālā stāvoklī un ir viegli manevrējams
  • Praktiska darba pārtraukumos – iekārta spēj patstāvīgi saglabāt vertikālu stāvokli.
  • Viegli uzkopt zem mēbelēm un apkārt dažādiem priekšmetiem
Vieda tvertņu uzpildes līmeņa kontrole
  • Sabalansēta attiecība: Netīrā ūdens tvertne ir pilna, kad tīrā ūdens tvertne ir tukša.
Vienkārša iekārtas tīrīšana
  • Iekārtas un rullīšu tīrīšanas funkcija.
  • Vienkārša matu uztvērēja tīrīšana ar komplektā esošo tīrīšanas suku.
  • Netīrā ūdens tvertni var viegli iztukšot, nesaskaroties ar netīrumiem, un tā ir droši izmazgājama trauku mazgājamajā mašīnā.
Noņemams rokturis un bāzes stacija ar vietu rullīšiem
  • Vietu taupoša uzglabāšana, pateicoties regulējamam augstumam, ko var samazināt par 30 cm.
  • Rullīši kārtīgi uzglabājami uz stacijas.
Ļoti klusa iekārtas darbība
Cieto grīdu tīrītājs FC 4-4 + WV 4-4 Set
Cieto grīdu tīrītājs FC 4-4 + WV 4-4 Set
Cieto grīdu tīrītājs FC 4-4 + WV 4-4 Set
Cieto grīdu tīrītājs FC 4-4 + WV 4-4 Set
Cieto grīdu tīrītājs FC 4-4 + WV 4-4 Set
Cieto grīdu tīrītājs FC 4-4 + WV 4-4 Set
Cieto grīdu tīrītājs FC 4-4 + WV 4-4 Set
Pielietošanas veidi
  • Cietie grīdas segumi
  • Pat noturīgi netīrumi
  • Raupji netīrumi
  • Smalki netīrumi
  • Sausie netīrumi
  • Slapjie netīrumi
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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