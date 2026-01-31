Grīdas tīrītājs "trīs vienā" FCV 4 Natural N
"Trīs vienā" Xtra!Clean – sausā uz slapjā uzkopšana, arī segumu nožāvēšana. Daudzfunkcionāls grīdu tīrītājs FCV 4 Natural N ar 45 minūšu baterijas darbības laiku, Dynamic!Control netīrumu sensoru un dabīgu tīrīšanas līdzekli.
Atklājiet FCV 4 Natural N – universālu iekārtu, kas mainīs to, kā Jūs pievēršaties grīdu tīrīšanai. Īpaši videi draudzīga – par to gādā RM 538N dabīgais grīdu tīrīšanas līdzeklis. "Trīs vienā" grīdu tīrītājs ar novatorisko Xtra!Clean funkciju veic sauso un slapjo tīrīšanu, kā arī nožāvē, atvieglojot cieto grīdas segumu, paklāju un pat izlijušu šķidrumu tīrīšanu un ietaupot līdz pat 50 % tīrīšanai veltītā laika*. Izvēlieties vienu no četriem tīrīšanas režīmiem – automātisko režīmu ar Dynamic!Control netīrumu sensoru, gudro Stair!Assist režīmu, sausās uzkopšanas vai jaudīgo Advanced!Power režīmu*** – unlikvidējiet jebkādus netīrumus – vai tie būtu putekļi, mājdzīvnieku spalvas vai grūti iztīrāmi traipi. Uzlabotā Hygienic!Spin tehnoloģija ar līdz pat 500 veltnīša apgriezieniem minūtē ne tikai nodrošina perfektu mazgāšanas rezultātu, bet arī iznīcina līdz pat 99 % baktēriju**, nodrošinot higiēnisku tīrību. Jaudīgais bezslotiņu līdzstrāvas elektromotors un baterija ar līdz pat 45 minūšu darbības laiku ļauj nepārtraukti tīrīt līdz pat 200 kvadrātmetriem. Tas ir aprīkots arī ar aptuveni 8 cm lielu Vision!Clean ekrānu, automātiskās ieslēgšanās/izslēgšanās funkciju un pašattīrīšanās funkciju, kā arī ar mazgājamo Pure!Roll veltnīti maksimālām ērtībām un tīrībai bez saskares ar netīrumiem.
Īpašības un ieguvumi
"Trīs vienā" Xtra!Clean funkcija: slapjā un sausā uzkopšana, kā arī žāvēšanaIekārta uz pusi saīsina tīrīšanas laiku* un garantē perfektu tīrību, jo pirms mazgāšanas nav vajadzīgs tīrīt grīdas ar putekļsūcēju. Četri tīrīšanas režīmi, lai notīrītu visu veidu netīrumus. Pat visnoturīgākie netīrumi un netīši izliets ūdens nav problēma. Iekārta uz pusi saīsina tīrīšanas laiku* un garantē perfektu tīrību, jo pirms mazgāšanas nav vajadzīgs tīrīt grīdas ar putekļsūcēju.
Efektīva Hygienic!Spin tehnoloģijaPierādīts, ka likvidē 99 %** visu baktēriju, nodrošinot higiēnisku un tīru mājokli. Veltnītis griežas ar ātrumu līdz 500 apgriezieniem minūtē, nodrošinot nevainojamu tīrīšanas rezultātu. Divu tvertņu sistēma, kas nodrošina pastāvīgu tīrā ūdens padevi atsevišķi no netīrā ūdens savākšanas.
Vieda tīrīšana ar Dynamic!Control un Vision!CleanVieds automātiskais režīms ar Dynamic!Control netīrumu sensoru, kas automātiski pielāgo iesūkšanas jaudu un patērēto ūdens daudzumu netīrības pakāpei – maksimālam iekārtas darbības laikam. Svarīgā informācija – piemēram, atlikušais darbības laiks un izvēlētais tīrīšanas režīms – ir allaž redzami uz aptuveni 8 cm lielā Vision!Clean ekrāna. Tvertnes uzpildes līmeņa indikācija ar aizsardzību pret pārplūšanu, proti, automātisku izslēgšanos, ja netīrā ūdens tvertne netiek iztukšota.
Stair!Assist kāpņu tīrīšanas režīms un automātiska iekārtas ieslēgšanās/izslēgšanās
- Pārtraukumi tīrīšanas laikā nav problēma, pateicoties automātiskās palaišanas/apstādināšanas funkcijai – jebkurā laikā un jebkurā vietā.
- Tīriet kāpnes un šaurākas vietas bez piepūles un jebkādā pozīcijā, pat 90° leņķī: to nodrošina Stair!Assist režīms, kurā ir atiestatīta automātiskā iekārtas ieslēgšanās/izslēgšanās funkcija.
Īpaši jaudīgs Advanced!Power režīms
- Noņem pat visnoturīgākos piekaltušos netīrumus ar divreiz lielāku sūkšanas jaudu un par 20 % lielāku ūdens padevi nekā automātiskajā režīmā.
- Grīdas ir sausas gandrīz vienā mirklī, tāpēc pa tām var staigāt uzreiz pēc uzkopšanas.
Jaudīgs bezslotiņu līdzstrāvas elektromotors un efektīva Comfort!Cell baterija
- Modernākā bezslotiņu motora tehnoloģija nodrošina ilgu kalpošanas laiku, augstu uzticamību un iespaidīgu sūkšanas jaudu un mazgāšanas veiktspēju pie liela ātruma.
- Maksimāla kustību brīvība ar līdz pat 45 minūšu baterijas darbības laiku – ideāli piemērots līdz 200 m² platībām.
- Bateriju var ātri nomainīt servisa tehniskās apkopes laikā, lai pagarinātu produkta kalpošanas laiku. Tas ir draudzīgi kā makam, tā videi.
Efektīva divpakāpju Duo!Pure filtra sistēma
- Daudzpakāpju filtru sistēma droši aizsargā motoru no mitruma.
- Izcila filtrēšana ar ļoti efektīvu plakano filtru, kas efektīvi aiztur pat vismazākās daļiņas gaisā.
- Sausās uzkopšanas režīms ir ideāli piemērots lietošanai uz paklājiem un grīdsegām.
System!Clean pašattīrīšanās funkcija un Pure!Roll veltnītis
- Efektīva pašattīrīšanās funkcija ar līdz pat 550 veltnīša apgriezieniem minūtē ātrai un ērtai iekārtas tīrīšanai bez saskares ar netīrumiem.
- Veltnīši ir mazgājami veļas mazgājamā mašīnā 60 °C temperatūrā (bez veļas mīkstinātāja), lai nodrošinātu papildu ērtības, higiēnu un ilgtspēju.
- Praktiska iekārtas un piederumu uzglabāšana pat uzlādes laikā.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Platības tīrīšanas veiktspēja ar vienu uzlādi (m²)
|200
|Tīrā ūdens tvertnes tilpums (ml)
|750
|Netīrā ūdens tvertnes tilpums (ml)
|450
|nominālā ieejas jauda (W)
|180
|Piedziņa
|Bezslotiņu motors
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|100 / 240
|Frekvence (Hz)
|50
|Veltnīšu darba platums (mm)
|250
|Grīdas nožūšanas laiks (min)
|min. 2
|Baterijas spriegums (V)
|18
|Baterijas darbības laiks (min)
|maks. 45
|Baterijas uzlādes laiks (min)
|240
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Krāsa
|melna
|Svars bez piederumiem (kg)
|4.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|8.8
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|278 x 232 x 1130
* Kärcher grīdas tīrītāji var uz pusi saīsināt tīrīšanas laiku, jo parastos sadzīves netīrumus no grīdām var notīrīt vienā solī un pirms slaucīšanas nav nepieciešama uzkopšana ar putekļsūcēju. /
** Pamatojoties uz neatkarīgas testēšanas laboratorijas testiem. /
*** Advanced!Power režīms noņem pat visnoturīgākos piekaltušos netīrumus, izmantojot divkārši lielu sūkšanas jaudu un par 20 % lielāku ūdens daudzumu salīdzinājumā ar standarta režīmu.
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Universālais veltnītis: 1 Gabals(i)
- Tīrīšanas līdzekļi: Dabīgais grīdas tīrīšanas līdzeklis RM 538N, 500 ml
- Uzlādes un tīrīšanas bāzes stacija
- Tīrīšanas birste
- Plakanais filtrs: 1 Gabals(i)
- Sūkļa filtrs: 1 Gabals(i)
Aprīkojums
- Divu tvertņu sistēma
- Dubultā filtru sistēma
- Pašattīrīšanās funkcija
- Automātiskās darbības režīms
- Režīms kāpņu uzkopšanai
- Jaudas režīms
- Sausās uzkopšanas režīms
- Tīrā ūdens tvertnes uzpildes līmeņa indikators
- Netīra ūdens tvertnes uzpildes līmeņa indikators
- Riteņi pārvietošanai
- Rokturis pārnēsāšanai
Pielietošanas veidi
- Cietie grīdas segumi
- Uz plāniem paklājiem
- Pat noturīgi netīrumi
- Raupji netīrumi
- Smalki netīrumi
- Sausie netīrumi
- Slapjie netīrumi
- Šķidrumi
- Mājdzīvnieku spalvas
Piederumi
