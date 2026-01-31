Cieto grīdu tīrītājs FC 7 Cordless Plus Stone
Grīdas tīrītājs FC 7 Cordless Plus Stone vienā piegājienā notīra visu veidu ikdienas sausos un slapjos netīrumus. Varat aizmirst par sākotnēju tīrīšanu ar putekļsūcēju!
Aizmirstiet par uzkopšanu ar putekļsūcēju pirms grīdu mazgāšanas! Mūsu FC 7 Cordless Plus Stone grīdas tīrītājs ātri un bez piepūles noņem ikdienas mitros, slapjos un sausos netīrumus no visām cietajām grīdām, jo tam ir četru, pretēji rotējošu veltnīšu tehnoloģija. Ar palielinātās jaudas (Boost) funkciju ir iespējams atbrīvoties arī no sevišķi noturīgiem netīrumiem. Īpašs filtrs garantē matu un spalvu savākšanu. Rezultātā Jūs ietaupīsiet līdz pat 50 %** laika salīdzinājumā ar parastajām tīrīšanas metodēm un par aptuveni 20 %* labāku tīrīšanas rezultātu nekā ar grīdas mazgāšanas slotu. Ar 45 minūšu ilgu darbības laiku jaudīgā baterija ļaus Jums iztīrīt līdz 175 m² lielu cieto segumu platību. Veltnīšu rotācijas ātrumu un ūdens daudzumu, ar ko tie tiek automātiski mitrināti, varat regulēt divos tīrīšanas līmeņos atbilstoši grīdas tipam, un atsevišķas tīrā un netīrā ūdens tvertnes gādās par to, lai Jums vairs nebūtu jāstiepj apkārt smagais ūdens spainis.
Īpašības un ieguvumi
Uzkopšanas rezultāts ir par 20 %* labāks un ērtāks nekā ar grīdas lupatu
- Tīrīšana bez liekas piepūles – Jums vairs nav jāstiepj ūdens spainis, ar rokām jāizžmiedz grīdas lupata un jāberž grīdas.
Ļoti klusa iekārtas darbība
- Ausij tīkams skaļums – tikai 59 dB.
Divi atšķirīgi tīrīšanas režīmi, kā arī paaugstinātas jaudas (Boost) funkcija
- Veltnīšu rotācijas ātrumu un ūdens padevi var izvēlēties atkarībā no netīrumu veida un grīdas seguma, papildus pieejams palielinātas jaudas (Boost) režīms noturīgu netīrumu tīrīšanai.
- Piemērots visām cietajām grīdām, ieskaitot parketu, laminātu, akmensmasas un keramikas flīzes, PVH un vinilu.
- Neliels atlikušais mitrums gādā par to, ka pa grīdu var atsākt staigāt pēc aptuveni divām minūtēm.
Jaudīgā litija jonu baterija nodrošina aptuveni 45 minūšu ilgu darbības laiku
- Maksimāla kustību brīvība tīrīšanas laikā, jo iekārta nav atkarīga no elektriskā tīkla un nav nepieciešams pārslēgties starp kontaktligzdām.
- Trīspakāpju LED ekrāns darbojas kā intuitīvs baterijas uzlādes līmeņa indikators.
Vieda tvertņu uzpildes līmeņa kontrole
- Vizuālie un skaņas signāli atgādina par netīrās tvertnes iztukšošanu un tīrā ūdens tvertnes uzpildi.
- Aizsardzība pret pārplūdi: automātiska iekārtas izslēgšanās, ja netīrā ūdens tvertne nav iztukšota.
Uzglabāšanas un tīrīšanas stacija
- Augstāks iekārtas novietojums uz atbalsta ruļļu vienkāršākai noņemšanai un žāvēšanai.
- Praktiska piederumu glabāšana tīrīšanas stacijā.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Platības tīrīšanas veiktspēja ar vienu uzlādi (m²)
|apt. 175
|Tīrā ūdens tvertnes tilpums (ml)
|400
|Netīrā ūdens tvertnes tilpums (ml)
|200
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|100 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Veltnīšu darba platums (mm)
|300
|Grīdas nožūšanas laiks (min)
|apt. 2
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|59
|Baterijas spriegums (V)
|25
|Baterijas kapacitāte (Ah)
|2.85
|Baterijas darbības laiks (min)
|apt. 45
|Baterijas uzlādes laiks (h)
|4
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Krāsa
|Balta
|Svars bez piederumiem (kg)
|4.3
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|9
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|310 x 230 x 1210
* Kärcher grīdu tīrītājs nodrošina līdz pat 20 % labāku tīrīšanas rezultātu salīdzinājumā ar parasto grīdas mazgāšanas slotu ar maināmām lupatām "Mazgāšanas" testa kategorijā. Attiecas uz vidējiem tīrīšanas efektivitātes, netīrumu savākšanas un malu tīrīšanas testa rezultātiem. /
**Kärcher grīdas tīrītāji samazina tīrīšanas laiku līdz pat 50 %, jo parastos sadzīves netīrumus no cietajām grīdām var notīrīt vienā piegājienā, proti, bez nepieciešamības sasūkt putekļus pirms mazgāšanas.
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Universālais veltnītis: 4 Gabals(i)
- Veltnītis akmens virsmām: 4 Gabals(i)
- Tīrīšanas līdzekļi: Universālais grīdu tīrīšanas līdzeklis RM 536, 500 ml, Akmens grīdu tīrīšanas līdzeklis RM 537, 30 ml
- Tīrīšanas stacija un grīdas statīvs
- Baterijas lādētājs
- Tīrīšanas birste
Aprīkojums
- Veltnīšu rotācijas ātrumu un ūdens padevi var pielāgot
- Divu tvertņu sistēma
- Pašattīrīšanās funkcija
Pielietošanas veidi
- Cietie grīdas segumi
- Pat noturīgi netīrumi
- Raupji netīrumi
- Smalki netīrumi
- Sausie netīrumi
- Slapjie netīrumi
