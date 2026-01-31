Cieto grīdu tīrītājs FC 8 Smart Signature Line
Grīdas tīrītājs FC 8 Smart Signature Line vienā piegājienā notīra sausos un slapjos netīrumus. Varat aizmirst par sākotnēju tīrīšanu ar putekļsūcēju! Lietotnes savienojums, LCD ekrāns, LED apgaismojums.
Tikai mūsu novatoriskākie, augstākās veiktspējas produkti ir apzīmēti ar uzņēmuma dibinātāja Alfrēda Kērhera (Alfred Kärcher) vārdu. Jaunais FC 8 Smart Signature Line grīdas tīrītājs jau no pirmā acu skatiena ir atpazīstams kā labākā iekārta savā produktu grupā. Šis ar bateriju darbināmais grīdas tīrītājs piešķirs Jūsu grīdai patiesu WOW efektu, turklāt uz pusi īsākā laikā nekā ierasts.** Četru veltnīšu tehnoloģija gādā par to, lai tiktu noņemti visu veidu sausie, mitrie un slapjie ikdienas netīrumi bez nepieciešamības iepriekš uzkopt ar putekļsūcēju. Iekārtas galvā iebūvētais LED apgaismojums ļaus Jums saredzēt ikvienu putekļu daļiņu pat tumšākajos kaktos, un īpaši filtri nodrošina matu un spalvu savākšanu. Šim modelim ir LCD ekrāns, un Jūs iekārtu varat savienot ar lietotni, kas gādās par viedu atbalstu tīrīšanas uzdevumu veikšanai. Soli pa solim sniegtie norādījumi ir redzami ekrānā, un tajos būs pastāstīts viss, kas Jums jāzina par šo grīdas tīrītāju. Turklāt lietotnē varat iestatīt un konfigurēt vairākus tīrīšanas režīmus, kurus vēlāk varat pārvaldīt iekārtas ekrānā. Arī ūdens patēriņš un veltņu rotācijas ātrums ir individuāli pielāgojami lietotnē.
Īpašības un ieguvumi
Signature Line priekšrocībasAr uzņēmuma dibinātāja Alfrēda Kērhera (Alfred Kärcher) parakstu izceltās iekārtas ir labākās savā kategorijā. Papildu ieguvumi – lietotnes atbalsts un pagarināta garantija.
LCD ekrānsPar vienkāršu iekārtas lietošanu gādā soli pa soli sniegtie norādījumi. Lietošanas kļūdu novēršana ar brīdinājumiem un paziņojumiem iekārtas ekrānā. Intuitīva iekārtas lietošana.
Vairāki tīrīšanas režīmi, neskaitāmas uzkopšanas iespējasIekārtā jau ir iestatīti biežāk lietotie tīrīšanas režīmi: divi režīmi ar atšķirīgu ūdens patēriņu un veltņu rotācijas ātrumu, kā arī palielinātas jaudas (Boost) funkcija noturīgu netīrumu likvidēšanai. Iekārta ir savienojama ar lietotni: tajā Jūs varat izveidot un konfigurēt vairākus papildu tīrīšanas režīmus, kas būtu pielāgoti dažādiem grīdu segumiem. Piemērots visām cietajām grīdām, ieskaitot parketu, laminātu, akmensmasas un keramikas flīzes, PVH un vinilu.
Uzkopšanas rezultāts ir par 20 %* labāks un ērtāks nekā ar grīdas lupatu
- Tīrīšana bez liekas piepūles – Jums vairs nav jāstiepj ūdens spainis, ar rokām jāizžmiedz grīdas lupata un jāberž grīdas.
Ļoti klusa iekārtas darbība
- Ausij tīkams skaļums – tikai 59 dB.
Aptuveni 60 minūšu darbības laiks, ko nodrošina jaudīgā litija jonu baterija
- LCD ekrānā uzrādīts baterijas uzlādes līmenis procentos, minūtēs vai stāvokļa joslā.
Grīdas uzgalis ar LED apgaismojumu
- LED apgaismojums zem mēbelēm, tumšās nišās un kaktos.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Platības tīrīšanas veiktspēja ar vienu uzlādi (m²)
|apt. 230
|Tīrā ūdens tvertnes tilpums (ml)
|400
|Netīrā ūdens tvertnes tilpums (ml)
|200
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|100 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Veltnīšu darba platums (mm)
|300
|Grīdas nožūšanas laiks (min)
|apt. 2
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|59
|Baterijas spriegums (V)
|25
|Baterijas kapacitāte (Ah)
|2.85
|Baterijas darbības laiks (min)
|apt. 60
|Baterijas uzlādes laiks (h)
|4
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Svars bez piederumiem (kg)
|4.3
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|8.7
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|310 x 230 x 1210
* Kärcher grīdu tīrītājs nodrošina līdz pat 20 % labāku tīrīšanas rezultātu salīdzinājumā ar parasto grīdas mazgāšanas slotu ar maināmām lupatām "Mazgāšanas" testa kategorijā. Attiecas uz vidējiem tīrīšanas efektivitātes, netīrumu savākšanas un malu tīrīšanas testa rezultātiem. /
**Kärcher grīdas tīrītāji samazina tīrīšanas laiku līdz pat 50 %, jo parastos sadzīves netīrumus no cietajām grīdām var notīrīt vienā piegājienā, proti, bez nepieciešamības sasūkt putekļus pirms mazgāšanas.
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Universālais veltnītis: 4 Gabals(i)
- Tīrīšanas līdzekļi: Universālais grīdu tīrīšanas līdzeklis RM 536, 30 ml
- Tīrīšanas stacija un grīdas statīvs
- Baterijas lādētājs
- Tīrīšanas birste
Aprīkojums
- Veltnīšu rotācijas ātrumu un ūdens padevi var pielāgot
- Divu tvertņu sistēma
- Grīdas uzgalis ar LED apgaismojumu
- Savienojums ar Bluetooth
- Viedie pakalpojumi/funkcijas lietotnē
- LCD ekrāns
- Pašattīrīšanās funkcija
Videos
Pielietošanas veidi
- Cietie grīdas segumi
- Pat noturīgi netīrumi
- Raupji netīrumi
- Smalki netīrumi
- Sausie netīrumi
- Slapjie netīrumi
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast FC 8 Smart Signature Line rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.