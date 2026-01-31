Grīdas tīrītājs "trīs vienā" FCV 3 Natural N
"Trīs vienā" Xtra!Clean – sausā uz slapjā uzkopšana, arī segumu nožāvēšana. Daudzfunkcionāls grīdu tīrītājs FCV 3 Natural N ar 30 minūšu baterijas darbības laiku, Advanced!Power režīmu un dabīgu tīrīšanas līdzekli – ideāli piemērots cietajām grīdām un paklājiem.
Izmantojiet FCV 3 Natural N, lai grīdas būtu tik tīras, ka mirdz; kombinējiet to ar dabīgo grīdas tīrīšanas līdzekli RM 538N, lai nodrošinātu ekoloģisku tīrīšanu. "Trīs vienā" grīdu tīrītājs ar novatorisko Xtra!Clean funkciju veic sauso un slapjo tīrīšanu, kā arī nožāvē, atvieglojot cieto grīdas segumu, paklāju un pat izlijušu šķidrumu tīrīšanu un ietaupot līdz pat 50 % tīrīšanai veltītā laika*. Izvēlieties vienu no trim tīrīšanas režīmiem – standarta režīmu ar ūdens padevi, sausās tīrīšanas režīmu vai jaudīgo Advanced!Power režīmu*** – un likvidējiet jebkādus netīrumus – vai tie būtu putekļi, mājdzīvnieku spalvas vai grūti iztīrāmi traipi. Uzlabotā Hygienic!Spin tehnoloģija ar līdz pat 500 veltnīša apgriezieniem minūtē ne tikai nodrošina perfektu mazgāšanas rezultātu, bet arī iznīcina līdz pat 99 % baktēriju**, nodrošinot higiēnisku tīrību. Turklāt baterija ar līdz pat 30 minūšu darbības laiku (kas ļauj nepārtraukti tīrīt līdz pat 130 kvadrātmetriem) un pašattīrīšanās funkcija nodrošina maksimālu lietotāja ērtību – vieglai tīrīšanai bez roku novārtīšanas.
Īpašības un ieguvumi
"Trīs vienā" Xtra!Clean funkcija: slapjā un sausā uzkopšana, kā arī žāvēšanaIekārta uz pusi saīsina tīrīšanas laiku* un garantē perfektu tīrību, jo pirms mazgāšanas nav vajadzīgs tīrīt grīdas ar putekļsūcēju. Trīs tīrīšanas režīmi, lai likvidētu visu veidu netīrumus. Pat visnoturīgākie netīrumi un netīši izlietais ūdens neradīs problēmas. Iekārta uz pusi saīsina tīrīšanas laiku* un garantē perfektu tīrību, jo pirms mazgāšanas nav vajadzīgs tīrīt grīdas ar putekļsūcēju.
Efektīva Hygienic!Spin tehnoloģijaPierādīts, ka likvidē 99 %** visu baktēriju, nodrošinot higiēnisku un tīru mājokli. Veltnītis griežas ar ātrumu līdz 500 apgriezieniem minūtē, nodrošinot nevainojamu tīrīšanas rezultātu. Divu tvertņu sistēma, kas nodrošina pastāvīgu tīrā ūdens padevi atsevišķi no netīrā ūdens savākšanas.
Īpaši jaudīgs Advanced!Power režīmsNoņem pat visnoturīgākos piekaltušos netīrumus ar par 60 % lielāku sūkšanas jaudu un 20 % lielāku ūdens padevi nekā standarta režīmā. Grīdas ir sausas gandrīz vienā mirklī, tāpēc pa tām var staigāt uzreiz pēc uzkopšanas.
Efektīva divpakāpju Duo!Pure filtra sistēma
- Daudzpakāpju filtru sistēma droši aizsargā motoru no mitruma.
- Izcila filtrēšana ar ļoti efektīvu plakano filtru, kas efektīvi aiztur pat vismazākās daļiņas gaisā.
- Sausās uzkopšanas režīms ir ideāli piemērots lietošanai uz paklājiem un grīdsegām.
Efektīva Comfort!Cell litija jonu baterija
- Par iespaidīgu tīrīšanas rezultātu gādā optimāla iesūkšanas jauda un mazgāšanas veiktspēja.
- Maksimāla pārvietošanās brīvība ar līdz pat 30 minūšu baterijas darbības laiku – ideāli piemērots platībām līdz 130 m².
- Bateriju var ātri nomainīt servisa tehniskās apkopes laikā, lai pagarinātu produkta kalpošanas laiku. Tas ir draudzīgi kā makam, tā videi.
Viegla tīrīšana ar LED ekrānu
- Vienmēr redzama svarīgā informācija, piemēram, atlikušais darbības laiks vai izvēlētais tīrīšanas režīms.
- Tvertnes uzpildes līmeņa indikācija ar aizsardzību pret pārplūšanu, proti, automātisku izslēgšanos, ja netīrā ūdens tvertne netiek iztukšota.
- Viegla tvertnes iztukšošana un uzpildīšana – bez saskares ar netīrumiem.
Higiēniska System!Clean pašattīrīšanās funkcija
- Efektīva pašattīrīšanās funkcija ar līdz pat 550 veltnīša apgriezieniem minūtē ātrai un ērtai iekārtas tīrīšanai bez saskares ar netīrumiem.
- Praktiska iekārtas un piederumu uzglabāšana pat uzlādes laikā.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Platības tīrīšanas veiktspēja ar vienu uzlādi (m²)
|130
|Tīrā ūdens tvertnes tilpums (ml)
|800
|Netīrā ūdens tvertnes tilpums (ml)
|425
|nominālā ieejas jauda (W)
|160
|Piedziņa
|Slotiņu motors
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|100 / 240
|Frekvence (Hz)
|50
|Veltnīšu darba platums (mm)
|240
|Grīdas nožūšanas laiks (min)
|2
|Baterijas spriegums (V)
|21.6
|Baterijas darbības laiks (min)
|maks. 30
|Baterijas uzlādes laiks (min)
|180
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Krāsa
|Balta
|Svars bez piederumiem (kg)
|3.8
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|8.4
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1138 x 268 x 280
* Kärcher grīdas tīrītāji var uz pusi saīsināt tīrīšanas laiku, jo parastos sadzīves netīrumus no grīdām var notīrīt vienā solī un pirms slaucīšanas nav nepieciešama uzkopšana ar putekļsūcēju. /
** Pamatojoties uz neatkarīgas testēšanas laboratorijas testiem. /
*** Advanced!Power režīms noņem pat visnoturīgākos piekaltušos netīrumus, izmantojot par 60 % lielāku sūkšanas jaudu un par 20 % lielāku ūdens daudzumu salīdzinājumā ar standarta režīmu.
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Universālais veltnītis: 1 Gabals(i)
- Tīrīšanas līdzekļi: Dabīgais grīdas tīrīšanas līdzeklis RM 538N, 500 ml
- Uzlādes un tīrīšanas bāzes stacija
- Tīrīšanas birste
- Plakanais filtrs: 1 Gabals(i)
- Sūkļa filtrs: 1 Gabals(i)
Aprīkojums
- Divu tvertņu sistēma
- Dubultā filtru sistēma
- Pašattīrīšanās funkcija
- Standarta režīms
- Jaudas režīms
- Sausās uzkopšanas režīms
- Netīra ūdens tvertnes uzpildes līmeņa indikators
- Riteņi pārvietošanai
Videos
Pielietošanas veidi
- Cietie grīdas segumi
- Uz plāniem paklājiem
- Pat noturīgi netīrumi
- Raupji netīrumi
- Smalki netīrumi
- Sausie netīrumi
- Slapjie netīrumi
- Šķidrumi
- Mājdzīvnieku spalvas
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast FCV 3 Natural N rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.