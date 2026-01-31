Cieto grīdu tīrītājs FC 2-4 Battery Set 2B Duo
Vienkārša, ātra un efektīva tīrīšana: FC 2-4 grīdas tīrītājs vienā solī noņem gan sausus, gan mitrus ikdienas netīrumus. Komplektā divi maināmie akumulatori un akumulatora lādētājs.
Grīdas tīrītājs FC 2-4 pārsteidz ar savu brīvstāvošo konstrukciju, nelielo svaru - tikai 2,2 kilogramiem un automātisku ieslēgšanos un izslēgšanu. Vienkārši nolieciet tīrītāja rokturi atpakaļ, lai sāktu darbu un ļoti ērti savāktu sausos un mitros ikdienas netīrumus vienā piegājienā. Maksimālais akumulatora darbības laiks ir 20 minūtes, kas atbilst 70 kvadrātmetru liela laukuma uzkopšanai. Pēc ierīces ieslēgšanas rullītis tiek automātiski samitrināts ar ūdeni no tīrā ūdens tvertnes. Tas nodrošina vienmērīgu un efektīvu cieto grīdu tīrīšanu. Būtiski atzīmēt, ka ierīce spēj veikt tīrīšanu līdz pat grīdlīstei un, pateicoties integrētajiem matu filtriem, savākt matus. Integrētā, higiēniskā netīrā ūdens tvertne ļauj izvairīties no saskares ar netīrumiem. To var noņemt un iztīrīt uzreiz pēc ierīces lietošanas. Komplektācijā iekļautie divi 4 V Kärcher Battery Power maināmie akumulatoris ir saderīgi ar visām 4 V Kärcher Battery Power ierīcēm. Komplektā ir lādētājs ar ligzdām diviem akumulatoriem.
Īpašības un ieguvumi
Viss vienā – vienlaikus uzkopj visu veidu sausos un slapjos netīrumus50% laika ietaupījums: Rupjo netīrumu savākšanas tehnoloģija ļauj tos savākt bez iepriekšējas putekļu sūkšanas. Optimāla matu, spalvu savākšana ar integrēto matu uztvērēju. Optimizēta malu tīrīšana, pateicoties ekskluzīvam grīdas galvas dizainam.
Uzkopšanas rezultāts ir par 20 %* labāks un ērtāks nekā ar grīdas lupatuTīrīšana bez liekas piepūles – Jums vairs nav jāstiepj ūdens spainis, ar rokām jāizžmiedz grīdas lupata un jāberž grīdas. Rullīšus var mazgāt veļas mašīnā līdz 60 °C
Automātiska ieslēgšanās/izslēgšanāsViegli ieslēdzama un izslēdzama. Ātra un intuitīva. Ļauj saglabāt staltu stāju.
4 V Kärcher Battery Power
- Ilgi kalpojoša un jaudīga, pateicoties Li-Ion elementiem.
- Maināmo akumulatoru var izmantot visās pārējās 4 V Kärcher Battery Power ierīcēs.
Novietošanas stāvoklis
- Iekārta saglabā vertikālu stāvokli nelielu pārtraukumu laikā.
Kompakts izmērs un neliels svars
- Ērta un vienkārša pārvietošana
Vienkārša iekārtas tīrīšana
- Vienkārša matu uztvērēja tīrīšana ar komplektā esošo tīrīšanas suku.
- Netīrā ūdens tvertni var viegli iztukšot, nesaskaroties ar netīrumiem, un tā ir droši izmazgājama trauku mazgājamajā mašīnā.
Lokanais savienojums
- Rokturi iespējams ērti pavērst jebkurā virzienā.
- Ērti manevrējama
- Izcila manevrējamība nodrošina ļoti vienkāršu uzkopšanu zem mēbelēm.
Ļoti klusa iekārtas darbība
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Baterijas platforma
|4 V baterijas platforma
|Tīrā ūdens tvertnes tilpums (ml)
|200
|Netīrā ūdens tvertnes tilpums (ml)
|100
|Veltnīšu darba platums (mm)
|180
|Grīdas nožūšanas laiks (min)
|apt. 2
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|55
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Spriegums (V)
|nomināls 3.6 - 3.7 - maks. 4.2
|Kapacitāte (Ah)
|2.5
|Nepieciešamais bateriju skaits (Gabals(i))
|1
|Veiktspēja no vienas baterijas uzlādes (m²)
|apt. 70 (2,5 Ah)
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min)
|apt. 20 (2,5 Ah)
|Baterijas uzlādes laiks ar ātro lādētāju 80%/100% (min)
|50 / 70
|Uzlādes strāva (A)
|2 x 2.5
|Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Svars bez piederumiem (kg)
|2.3
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|4.4
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|220 x 240 x 1200
* Kärcher grīdu tīrītājs nodrošina līdz pat 20 % labāku tīrīšanas rezultātu salīdzinājumā ar parasto grīdas mazgāšanas slotu ar maināmām lupatām "Mazgāšanas" testa kategorijā. Attiecas uz vidējiem tīrīšanas efektivitātes, netīrumu savākšanas un malu tīrīšanas testa rezultātiem.
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Baterija un lādētājs ir iekļauti komplektācijā
- Baterija: 2.5 Ah Battery Power baterijas (2 gab.)
- Lādētājs: 4 V Battery Power ātrais lādētājs (1 gab.)
- Universālais veltnītis: 1 Gabals(i)
- Tīrīšanas līdzekļi: Universālais grīdu tīrīšanas līdzeklis RM 536, 30 ml
- Glabāšanas statīvs
- Tīrīšanas birste
Aprīkojums
- Divu tvertņu sistēma
Pielietošanas veidi
- Cietie grīdas segumi
- Pat noturīgi netīrumi
- Raupji netīrumi
- Smalki netīrumi
- Sausie netīrumi
- Slapjie netīrumi
