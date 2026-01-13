Līdzeklis eļļota/vaskota koka tīrīšanai un kopšanai RM 535, 500ml
Mazgāšanas līdzeklis RM 535 ar bišu vaska smaržu saudzīgi tīra un aizsargā eļļotas un vaskotas koka grīdas neatstājot svītras. Atstāj matētu spīdumu, pēc izmantošanas nav nepieciešams uzslaucīt.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Iepakojuma lielums (ml)
|500
|Iepakojuma vienības (Gabals(i))
|8
|Svars (kg)
|0.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.8
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|65 x 655 x 210
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
- Vasksētas koka grīdas
- Koka grīdas ar eļļas vaska apdari