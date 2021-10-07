PVC un linoleja tīrīšana

PVC un linolejs ilgu laiku bija vieni no populārākajiem grīdas segumiem. Uz brīdi pazuduši no uzmanības centra, tie tagad piedzīvo īstu atgriešanos kā dizaineru grīdas segumi. Kopumā šie grīdas segumi ir ļoti viegli tīrāmi, taču, tīrīšanas laikā ir jāņem vērā daži punkti.

Kärcher padomi par PVC un linoleja tīrīšanu

Elastīgo grīdas segumu pareiza tīrīšana

Ir daudz dažādu elastīgo grīdas segumu, un uzreiz ir grūti atšķirt materiālus. Trīs visbiežāk izmantotie ir PVC, linoleja un elastomēra grīdas segumi. Grīdas segumi parasti tiek tīrīti līdzīgi, taču tie galvenokārt atšķiras pēc to jutības pret dažādiem tīrīšanas līdzekļiem.

Kärcher padomi par PVC grīdu tīrīšanu

PVC grīda

PVC sastāv no polivinilhlorīda, tas ir pieejams kā loksnes, flīzes vai savstarpēji savienojamas flīzes. Šis materiāls ir īpaši izturīgs, kā arī noturīgs pret spēcīgiem sārmiem un mehānisko spriegumu. Turpretim skābie mazgāšanas līdzekļi var izraisīt krāsas izmaiņas. Ir jāievēro piesardzība arī organisko šķīdinātāju lietošanas laikā. Saistītās vielas, piemēram, apavu krēms, sodrēji, flomāsteru švīkas utt., var iekļūt grīdas segumā. PVC nav noturīgs pret cigarešu pelniem un lidojošām dzirkstelēm.

Kärcher padomi par linoleja tīrīšanu

Linolejs

Linolejs ir videi draudzīga alternatīva PVC grīdas segumam, jo materiāls tiek ražots no dabīgām izejvielām, piemēram, linsēklu eļļas, sasmalcināta korķa vai koka miltiem, kā arī no dabīgiem sveķiem. Grīdas segums siltumu vada ļoti lēni, tāpēc to bieži dēvē par silto paklāju. Atšķirībā no PVC, linolejs ir jutīgs pret spēcīgiem sārmainiem tīrīšanas līdzekļiem (pH vērtība >10) un mehānisko spriegumu. Tāpēc tas ir samērā izturīgs pret organiskajiem šķīdinātājiem un cigarešu pelniem. Linolejam piemīt mitrumu regulējošas īpašības, taču tas ir jutīgs pret pārmērīgu mitrumu.

Kärcher padomi par elastomēra grīdas segumu tīrīšanu

Elastomēra grīdas segumi/gumijas grīdas segumi

Elastomēra grīdas segumi reti kad ir sastopami privātās telpās, taču tos izmanto ēku koplietošanas telpās, piemēram, kāpņu telpās un veļas mazgāšanas telpās. Grīdas segums ir īpaši izturīgs, taču ir jutīgs pret spēcīgiem sārmainiem mazgāšanas līdzekļiem (pH vērtība >10). Skābie tīrīšanas līdzekļi var izraisīt krāsas maiņu, taču gumijas grīdas segumi ir salīdzinoši noturīgi pret cigarešu pelniem vai lidojošām dzirkstelēm.

Izmantojiet testu ar papīra saspraudi, lai noteiktu grīdas segumu veidus

Ja nezināt, no kāda materiāla ir izgatavota jūsu grīda, var palīdzēt tā dēvētais tests ar saspraudi. No sākuma atrodiet telpā neuzkrītošu vietu. Ar šķiltavām karsējiet iztaisnotas papīra metāla saspraudes galu apm. piecas sekundes. Spiediet karstā metāla galu grīdas segumā apm. trīs sekundes, un pēc tam izvelciet to. Tagad varat izmantot cauruma vietu, iespiešanās veidu un smaku, lai noteiktu grīdas veidu.

Kärcher padomi: Papīra saspraudes tests PVC un linolejam

PVC grīda

  • Karstā papīra saspraude ieiet materiālā salīdzinoši viegli.
  • PVC grīdai izkūst virskārta.
  • Cauruma vieta veidojas ar izspiedumu.
  • Karstā stāvoklī var izvilkt pavedienus.
  • Atlikumi uz saspraudes deg ar sodrējiem.
  • Ir jūtama asa smaka.

Linolejs

  • Karstā papīra saspraude salīdzinoši viegli ieiet grīdā.
  • Linoleja virsma nekūst.
  • Virsma ir pārogļota un nav izspiedusies.
  • Tā ož pēc piedegušas koksnes vai linsēklu eļļas.

Elastomēra grīdas segumu (gumijas grīdas segumu) tīrīšana

  • Karstā papīra saspraude ar grūtībām iekļūst grīdas segumā.
  • Elastomēra grīdas seguma virsma nekūst.
  • Veidojas neliels caurums bez izspieduma.
  • Parasti ož pēc degošas gumijas.
PVC un linoleja mitrā tīrīšana ar Kärcher mitro birsti

Grīdu tīrīšana tikai divās darbībās

Vispopulārākā tīrīšanas metode ietver gan putekļsūcēja, gan mitrās tīrīšanas kombināciju. Pirmajā darba posmā tiek savākti vaļīgie netīrumi, piemēram, putekļi un mati, izmantojot standarta putekļsūcēju. Pēc tam uzmazgājiet grīdu ar grīdu mazgātāju vai mitro birsti. Ideālā gadījumā tīrāmo drānu vajadzētu regulāri nospiest, izmantojot drānas presi, jo šādi iespēju robežās tiek novērsta tieša saskare ar netīrumiem. Vispirms ir jānotīra visas telpas mala, pēc tam ar vienmērīgiem gājieniem ir jāveic sagatavošanas darbs no vistālākā stūra virzienā uz durvīm.

Nedaudz papraktizējoties, šo mehānisko metodi var izmantot ļoti ātrai tīrīšanai, taču procesam ir arī daži trūkumi: Noturīgi netīrumi ir papildus jāapstrādā, lai tie kļūtu vaļīgi. Lielākā daļa grīdas tīrītāju izmanto salīdzinoši lielu ūdens daudzumu tīrīšanas laikā, un tas nozīmē, ka grīdai ir nepieciešams ilgāks laiks, lai nožūtu.

Ātrāka trīšana ar elektrisko grīdu tīrītāju

Mūsdienīga alternatīva ir elektriskie grīdu tīrītāji, piemēram, Kärcher FC sērijas ierīces. Mikrošķiedras tīrīšanas rullīši griežas ar ātrumu 500 apgriezieni minūtē, un tie bez piepūles noņem noturīgus netīrumus. Tā ir reāla priekšrocība īpaši mūsdienu PVC un dizaineru grīdas segumu strukturētajām virsmām. Netīrais ūdens tiek savākts atsevišķā tvertnē, lai tīrīšanai vienmēr tiktu izmantots tīrs ūdens.

Ātrāka trīšana ar Kärcher grīdu tīrītājiem

universālais tīrīšanas līdzeklis ir piemērots PVC, linoleja un elastomēra grīdas segumiem. Tā kā ierīces var darboties tikai ar nelielu daudzumu tīra ūdens, pietiek arī ar nelielu daudzumu mazgāšanas līdzekļa. Strukturētiem grīdas segumiem iesakām virzīties gareniski un pēc tam vienu reizi šķērsām pāri virsmai, lai dziļi iekļūtu arī virsmas struktūrā. Grīdas segumiem ar koksnes šķiedrām vienmēr ir jāvirzās paralēli šķiedrām.

PVC tīrīšana ar tvaika tīrītāju

Higiēniskā tīrīšana ar tvaika tīrītāju

Kā reālu alternatīvu mehāniskiem grīdas mazgātājiem var izmantot arī tvaika tīrītājus. Tvaika tīrītāji rada karstu tvaiku un tāpēc iedarbojas īpaši higiēniski. Pateicoties augstajai temperatūrai, tiek likvidēti 99,99% baktēriju un vīrusu, neizmantojot nekādus ķīmiskus tīrīšanas līdzekļus. Tāpēc tvaika tīrītāji ir īpaši piemēroti cilvēkiem, kas sirgst ar alerģijām, un ģimenēm ar maziem bērniem, kuriem nevajadzētu nonākt saskarē ar agresīviem tīrīšanas līdzekļiem uz grīdas. Tā kā tvaika ražošana demineralizē ūdeni, tvaiks neatstāj kaļķa paliekas vai švīkas pēc tīrīšanas. Pateicoties karstumam, grīda ātri izžūst, un pa to var ātrāk staigāt.

Grīdu tīrīšanai tiek izmantotas piemērotas tīrāmās drānas uzlikas grīdas uzgalim. Tvaika padeves laikā ātri virziet grīdas uzgali no vienas puses uz otru tā, lai gājieni pārklātos. To darot, tiek padots tikai netīrumu atdalīšanai nepieciešamais tvaika daudzums. Strukturētiem grīdas segumiem iesakām tīrīt pa diagonāli, lai iztīrītu struktūras dziļumā. Netīrās uzlikas ir regulāri jānomaina.

Bieži sastopamu netīrumu notīrīšana no PVC grīdas un linoleja

Vecais mitrās tīrīšanas līdzeklis

Ja ilgāku laiku mitrai tīrīšanai lietojat pārāk daudz mitrās tīrīšanas līdzekļa, tas var izraisīt slāņa veidošanos. Laika gaitā šajos slāņos nogulsnējas netīrumu daļiņas, kas rada neglītu izskatu. Vislabāk šādus slāņus ir likvidēt ar elektrisko grīdu tīrītāju un karstu ūdeni (maks. 60 °C). Lai to izdarītu, vairākas reizes apstrādājiet virsmu gareniski un šķērseniski bez mazgāšanas līdzekļa. Atkārtojiet šo procesu, līdz netīrā ūdens tvertnē vairs neveidojas putas.

Tīrīšana pēc remonta

Ja telpa ir tikusi pārkrāsota vai izremontēta, netīrumi ir jāsavāc. Būvniecības laikā atzīmēšanai bieži tiek izmantots ar zīmuli veikts marķējums, ko var viegli noņemt ar dzēšgumiju. Krāsu traipus pēc krāsošanas var noņemt ar koka ķīli vai siltu ūdeni un baltu, neabrazīvu sūkli. Lakas traipus un līmes paliekas no linoleja un elastomēra var noņemt, izmantojot organiskos šķīdinātājus, piemēram, universālo traipu tīrīšanas līdzekli; noteiktos apstākļos PVC nedaudz reaģē uz šo tīrīšanas līdzekli, tāpēc tas vispirms ir jāpārbauda neuzkrītošā vietā.

Kärcher padoms: Ieēdušos netīrumu iztīrīšana no PVC

Ieēdušos traipu iztīrīšana

Jo īpaši PVC grīdas segumu, kā arī citu veidu grīdas segumu gadījumā tādas vielas kā apavu krēms, flomāsteri vai pārtikas krāsvielas var ieēsties grīdas segumā. Ja process vēl nav progresējis pārāk tālu, traipu var rūpīgi noņemt, izmantojot šķīdinātāju, piemēram, universālo traipu tīrīšanas līdzekli. Kā sadzīves līdzekli balināšanai var izmantot 3% ūdeņraža peroksīda šķīdumu. Daudzos gadījumos ieēdušos netīrumus vairs nav iespējams iztīrīt.

Kärcher padoms: Vaska traipu notīrīšana no PVC

Vaska traipu iztīrīšana

Dažādi traipi var pasliktināt grīdas seguma kopējo izskatu, un tie bieži ir jāapstrādā atsevišķi. Vaska traipus var izkausēt un absorbēt, izmantojot virtuves dvieli. Labākais veids, kā to izdarīt, ir apliet traipu ar karstu ūdeni, izmantot fēnu vai tvaika tīrītāju. Uzmanību: PVC ir karstumizturīgs; tomēr vispirms ir jāveic pārbaude neuzkrītošā vietā.

Piemēroti produkti PVC un linolejam

Kärcher grīdu tīrītājs

Grīdu tīrītājs

Kärcher tvaika tīrītājs

Tvaika tīrītājs

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