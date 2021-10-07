Cepeškrāsns tīrīšana: Labākie padomi un sadzīves līdzekļi
Tauki un piekaltušas pārtikas paliekas cepeškrāsnī, uz plīts un uz nosūcēja var ātri sabojāt gatavošanas un cepšanas prieku. Netīrumi bieži vien ir ļoti noturīgi un grūti noņemami. Šie padomi un ierīces garantēs lielisku tīrīšanu.
Cepeškrāsns tīrīšana ar tvaiku
Cepeškrāsns tīrīšanu neatlieciet pārāk ilgi. Jo ilgāk piedegušie ēdieni un tauki paliek cepeškrāsnī, jo grūtāk tos ir notīrīt.
Vispirms, izmantojot mitru drānu, noslaukiet visas vaļīgās un viegli noņemamās pārtikas paliekas. Pēc tam no cepeškrāsns iztīriet noturīgās paliekas, izmantojot tvaika tīrītāju, lai nesabojātu virsmu. Lai to izdarītu, uzstādiet apaļo birsti vai rokas sprauslu un ar tvaiku iztīriet visu cepeškrāsni, tostarp arī durtiņas. Karstums atmiekšķē piekaltušos netīrumus, padarot tos viegli noslaukāmus ar tīru drānu. Noturīgu piedegušo ēdienu var noņemt, izmantojot veikalos iegādājamo nerūsējošā tērauda abrazīvo paliktni: Uzlieciet to uz apaļās birstes un berzējiet skarto zonu, nepārtraukti padodot tvaiku, līdz netīrumi tiks atmiekšķēti. Tīrot ar rokas sprauslu vai apaļo birsti, iesakām noslaucīt šo zonu ar mikrošķiedras drānu, tas nozīmē, ka atmiekšķētie netīrumi tiek noslaucīti tieši ar drānu. Izmērcēšana ar mazgāšanas līdzekli pirms tvaika tīrītāja lietošanas arī atvieglo netīrumu noņemšanu.
Ja jums ir cepeškrāsns ar pirolītisko pašattīrīšanās funkciju, beršana paliks pagātnē. Šādā gadījumā temperatūra virs 500°C pārvērš tauku un ēdiena paliekas pelnos, kas pēc tam vienkārši ir jānoslauka.
Labākie sadzīves līdzekļi cepeškrāsns tīrīšanai
Ja vēlaties tīrīt cepeškrāsni ar mazgāšanas līdzekli, varat izmantot veikalos pieejamos ķīmiskos cepeškrāsns tīrīšanas līdzekļus, kas ir pazīstami arī kā grila tīrīšanas līdzekļi, tie ir pieejami šķidruma, želejas vai tīrīšanas putu veidā. Tie parasti ir ļoti sārmaini un satur papildu taukus attīrošas vielas. Pārbaudītie sadzīves līdzekļi piedāvā reālu alternatīvu ķīmiskajiem tīrīšanas līdzekļiem:
Dzeramā soda: Šis universālais sadzīves līdzeklis lieliski palīdz arī notīrīt lielus netīrumus no plīts vai cepeškrāsns. Lai to izdarītu, sajauciet dzeramās sodas pulveri ar ūdeni proporcijā 1:1 un uzklājiet pastu uz piedegušajām vietām. Ļaujiet iedarboties aptuveni 30 minūtes. Piedegušo pārtikas palieku atmiekšķēšanas laikā dzeramā soda no sākuma sāk putot, pēc tam pakāpeniski izkalst. Visbeidzot, izkaltušais pulveris vienkārši ir jānoņem no plīts vai cepeškrāsns. Ja jums nav pa rokai dzeramās sodas, noderēs arī cepamais pulveris. Tam ir tāda pati iedarbība.
Vēl viens sevi pierādījis sadzīves līdzeklis ir etiķis: Varat izmantot etiķi vai etiķa esenci. Nelieliem netīrumiem sajauciet etiķi ar nelielu daudzumu mazgāšanas līdzekļa un ar sūkli ierīvējiet maisījumu skartajā zonā. Ļaujiet tam iedarboties īsu brīdi, pēc tam noslaukiet netīrumu atlikumus ar mitru drānu. Noturīgiem netīrumiem piepildiet karstumizturīgu trauku, piemēram, katlu, ar ūdeni un pievienojiet 2–3 ēdamkarotes etiķa esences. Pēc tam atstājiet trauku cepeškrāsnī apmēram uz 45 minūtēm 150°C temperatūrā. Iegūtais tvaiks atmiekšķēs netīrumus. Ļaujiet cepeškrāsnij īsu brīdi atdzist, pēc tam izslaukiet to ar mitru drānu. Etiķa esences vietā var izmantot arī ūdeni ar citronu sulu.
Sāls: Piedegušos traipus cepeškrāsnī vai uz cepešpannas var noņemt arī ar sāli. 1. darbība: Samitriniet cepeškrāsns apakšu vai cepešpannu ar drānu. 2. darbība: Apkaisiet visus traipus un piedegušās ēdiena paliekas ar pietiekamu daudzumu sāls tā, lai tie būtu pārklāti ar baltu slāni. 3. darbība: Uzkarsējiet cepeškrāsni līdz 50°C. Izslēdziet cepeškrāsni, tiklīdz sāls kļūst brūns. Kad tas ir atdzisis, vienkārši uzmanīgi izslaukiet sāli no cepeškrāsns.
Nosūcēja tīrīšana
Nosūcējs virtuvē pilda ļoti svarīgu uzdevumu: Tas nosūc tvaikus, kas rodas ēdiena gatavošanas un cepšanas laikā, un absorbē tauku daļiņas gaisā. Tomēr biežas ēdiena gatavošanas rezultātā, laika gaitā lipīga tauku plēve nogulsnējas uz pašiem nosūcējiem. Tas jo īpaši attiecas uz nerūsējošā tērauda nosūcējiem. Tos var ātri un vienkārši notīrīt ar tvaika tīrītāju: Uzlieciet atbilstošu mikrošķiedras tīrīšanas drānu uz rokas sprauslas. Turpiniet padot tvaiku un berziet nosūcēja virsmu ar mikrošķiedras uzliku, līdz karstums izšķīdinās eļļas un tauku nogulsnes. Ja tauku plēve jau kādu laiku tur ir bijusi, noteikti būs nepieciešama nepārtraukta beršana un spiediens. Ja jums ir nosūcējs, kas ir izgatavots no graudainā nerūsējošā tērauda, tīrīšanas laikā noteikti ievērojiet graudu struktūru. Tauki pakāpeniski uzkrāsies drānā, tātad tīrīšanas laikā tā ir jānomaina. Notīrīto vietu varat nopulēt ar mikrošķiedras drānu, lai iegūtais rezultāts būtu bez švīkām.
Vai arī nosūcēja tīrīšanai izmantojiet sārmainu virsmu tīrīšanas līdzekli vai ūdeni un trauku mazgāšanas līdzekli. Ja ar nosūcēja tīrīšanu nogaidījāt nedaudz par ilgu un netīrumus ir grūti notīrīt, dzeramā soda ir sevi pierādījusi kā noderīgs sadzīves līdzeklis: Sajauciet ūdeni un dzeramo sodu, veidojot pastu, un uzklājiet to uz nosūcēja. Ļaujiet tai iedarboties īsu brīdi un vēlreiz noslaukiet virsmu ar ūdeni, pēc tam rūpīgi nosusiniet nosūcēju.
Padoms: Tauku filtra tīrīšana
Ja bieži gatavojat ēdienu, ieteicams regulāri, ik pēc 6–8 nedēļām, notīrīt nosūcēja tauku filtru. Šis filtrs bieži vien ir izgatavots no metāla, tātad to var vienkārši ievietot trauku mazgājamā mašīnā vai notīrīt ziepjūdenī.
Turklāt ir arī modeļi ar aktīvās ogles filtriem – speciālu filtru, kas ir nepieciešams nosūcējiem ar recirkulācijas darbību, kas izfiltrē smaku daļiņas no ēdiena gatavošanas tvaikiem. Šie filtri ir regulāri jānomaina.
Plīts tīrīšana: Tvaika izmantošana piedeguša ēdiena palieku uzveikšanai
Mēs visi zinām šo sajūtu: Pietiek uz brīdi novērsties no pastas, mērces vai piena, un katliņš uzreiz ies pāri malām, nosmērējot virtuves plīti. Rezultātā pie plīts ir piedegušas ēdiena paliekas, kuras vairs nav iespējams notīrīt vienkārši ar mitru drānu. Izmantojiet tvaika tīrītāju, lai ātri un vienkārši noņemtu piedegušas ēdiena paliekas un šķidrumus: Uzlieciet veikalos pieejamo nerūsējošā tērauda abrazīvo paliktni uz tvaika tīrītāja apaļās birstes un notīriet visu plīts virsmu, vienlaikus nepārtraukti padodot tvaiku. Tvaiki veido mīkstinošu gaisa slāni zem abrazīvā paliktņa, kas novērš stikla virsmas saskrāpēšanu.
Savienojumus un malas var notīrīt bez abrazīvā paliktņa, izmantojot sprauslu sīkām detaļām ar tai piestiprinātu apaļo birsti. Obligāti izmantojiet birsti ar plastmasas sariem, jo tie nesaskrāpēs plīti. Taču tvaiku nevajadzētu virzīt tieši uz silikona savienojumiem; labāk tos vienkārši rūpīgi noslaucīt. Pēc tam virsmu nosusiniet ar drānu. Šo metodi var izmantot arī cepešpannu un grila režģu tīrīšanai.
Izkusušās plastmasas vai piedegušas raupjas ēdiena paliekas var saudzīgi noskrāpēt no virsmas, izmantojot speciālu skrāpi keramiskajām plītīm, to virzot pēc iespējas šaurākā leņķī.
Plīts tīrīšana ar sadzīves līdzekļiem
Kā alternatīva veikalos pieejamiem cepeškrāsns tīrīšanas līdzekļiem vai speciāliem mazgāšanas līdzekļiem keramikas plīts virsmām pārbaudītie sadzīves līdzekļi būs labi piemēroti plīts virsmu tīrīšanai. Pievienojiet 2 tējkarotes cepamā pulvera uz 100 ml remdena ūdens. Uzklājiet iegūto viskozo šķīdumu uz plīts virsmas, ļaujiet nedaudz iedarboties, pēc tam nopulējiet ar tīru mikrošķiedras drānu. Šeit var noderēt arī etiķa esencē samērcēta un uz netīrumiem uzklāta drāna vai etiķa un cepamā pulvera maisījums, kas iestrādāts ar drānu.
Lai novērstu cietu palieku veidošanos, pēc katras lietošanas reizes ātri notīriet plīts virsmu un nekavējoties noņemiet paliekas. Parasti pietiek ar skartās zonas noslaucīšanu, izmantojot mitru drānu, pēc tam virsma ir jānosusina. Uzklājiet uz drānas nedaudz trauku mazgāšanas līdzekļa un noslaukiet visu, lai notīrītu taukus. Pirms tīrīšanas pārliecinieties, ka plīts virsma ir pilnībā atdzisusi. Vēl viena alternatīva, kas aiztaupīs jums nogurdinošo beršanu, ir vibrējošais bezvadu tīrītājs, kurš apsmidzina un notīra plīti vienā piegājienā, bez piepūles noņemot netīrumus.
Tāpat kā ar visām plakanajām virsmām, arī no keramikas plīts var viegli savākt šķidrumu, iesūcot ar logu tīrīšanas rīku virtuves tīrīšanas laikā.