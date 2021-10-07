Trauku mazgājamās mašīnas tīrīšana

Reizi bija laiki, kad trauku mašīna bija greznība. Taču tagad tā ir kļuvusi par standarta aprīkojumu daudzās mājsaimniecībās. Lai nodrošinātu trauku mazgājamās mašīnas kvalitatīvu darbību pēc iespējas ilgāk, tā ir regulāri jātīra. Te būs daži Kärcher padomi. 

Kärcher padomi par trauku mazgājamās mašīnas tīrīšanu

Kāpēc trauku mazgājamā mašīna ir regulāri jātīra

Trauku mazgājamā mašīna ir lielisks palīgs ikdienā, kas parasti dara ar savu darbu fonā. Taču laika gaitā pārtikas atliekas un kaļķakmens sāk atstāt savas pēdas. Līdz ar to trauku mazgājamajā mašīnā var izplatīties baktērijas un pelējums, kas sliktākajā gadījumā var pat kaitēt veselībai. Ja trauki vairs netiek kārtīgi nomazgāti, tas liecina, ka ir pienācis laiks iztīrīt trauku mazgājamo mašīnu. Pēdējais brīdis trauku mazgājamās mašīnas tīrīšanai ir tad, kad rodas nepatīkamas smakas un parādās nogulsnes.

Kärcher padoms: Trauku mazgājamās mašīnas filtra izņemšana
Kärcher padoms: Trauku mazgājamās mašīnas filtra tīrīšana

Trauku mazgājamās mašīnas filtra tīrīšana

Vispirms ir jāizņem filtrs no trauku mazgājamās mašīnas apakšas. Filtrs aizsargā drenāžas sūkni, un tajā uzkrājas pārtikas atliekas un citi svešķermeņi, kas laika gaitā traucē ūdens plūsmu. Lai to izdarītu, izņemiet filtru saskaņā ar ražotāja norādījumiem un izmetiet lielos netīrumus atkritumu tvertnē. Filtru parasti var iztīrīt ar rokām, izmantojot mazgāšanas birsti un nelielu daudzumu mazgāšanas līdzekļa vai etiķa, un pēc tam to var ievietot atpakaļ mašīnā. Izņemot un uzstādot atpakaļ filtru, ievērojiet ražotāja norādījumus. Dažām trauku mazgājamām mašīnām ir vairāki filtri. 

Kärcher padoms: Trauku mazgājamās mašīnas smidzinātāju tīrīšana

Trauku mazgājamās mašīnas smidzinātāju tīrīšana

Smidzinātāji cikla laikā izkliedē ūdeni trauku mazgājamajā mašīnā, un tie ir jāpārbauda vienreiz vai divreiz gadā. Smidzinātājus parasti var noņemt, veicot vien dažas darbības, taču vienalga ir ieteicams ieskatīties ražotāja norādījumos. Smidzinātājiem ir mazas izplūdes sprauslas, kuras var nosprostoties ar pārtikas atliekām vai kaļķakmeni. Izmantojiet zobu bakstāmo un tekošu ūdeni, lai iztīrītu caurumus, līdz ūdens varēs netraucēti plūst cauri atverēm. Pēc tam ievietojiet smidzinātājus atpakaļ mašīnā. 

Trauku mazgājamās mašīnas blīvju tīrīšana

Trauku mazgājamās mašīnas gumijas blīves nodrošina to, ka cikla laikā no mašīnas neizplūst ūdens. Blīvju padziļinājumi padara tās par ideālu augsni baktērijām un pelējumam, tāpēc tās ir regulāri jātīra. Blīves var tīrīt ar tīrīšanas līdzekli uz etiķa bāzes. Tīrīšana ar tvaika tīrītāju ir vēl vienkāršāka. Karstais tvaiks efektīvi likvidē baktērijas un taukainos netīrumus. Lai nesabojātu blīves, tvaiku lietojiet tikai dažu centimetru attālumā no blīvēm. Mīkstinātās pārtikas atliekas var noslaucīt ar tīru, mīkstu drānu.

Kärcher padoms: Trauku mazgājamās mašīnas blīvju tīrīšana
Kärcher padoms: Trauku mazgājamās mašīnas atkaļķošana ar sadzīves līdzekļiem

Trauku mazgājamās mašīnas atkaļķošana ar sadzīves līdzekļiem

Papildus attiecīgo daļu fiziskai tīrīšanai laiku pa laikam ir nepieciešams arī atkaļķot trauku mazgājamo mašīnu. Atkaļķošana jāveic, palaižot ciklu ar tukšu trauku mazgājamo mašīnu. Ir speciāli mazgāšanas līdzekļi, taču atkaļķošana būs vienlīdz vienkārša, arī izmantojot pareizos sadzīves līdzekļus. Lai to izdarītu, tukšas trauku mazgājamās mašīnas apakšā uzkaisiet 1–2 ēdamkarotes dzeramās sodas vai cepamā pulvera. Ielejiet apmēram 20 ml etiķa esences pulvera nodalījumā, pēc tam iestatiet trauku mazgājamo mašīnu, lai tā palaistu programmu ar augstāko iespējamo temperatūru bez priekšmazgāšanas. Ja priekšmazgāšanu nevar deaktivizēt, etiķa esenci var pievienot arī tieši iepriekš uzkarsētajā mašīnā pēc priekšmazgāšanas. Ir svarīgi, lai dzeramā soda un etiķis nesajauktos tieši, jo tie savu uzdevumu efektīvāk var paveikt atsevišķi. Šīs sastāvdaļas ne tikai atkaļķo trauku mazgājamo mašīnu, bet tām ir arī antibakteriāla iedarbība. Etiķa esences vietā varat izmantot arī tasi etiķa, ko pievienot mašīnai pēc tam, kad tā ir uzkarsusi. Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, izslēdziet trauku mazgājamo mašīnu uz 1 stundu pēc etiķa pievienošanas, lai palielinātu iedarbības laiku. Pēc šā laika pagaidiet, līdz trauku mazgājamā mašīna būs atdzisusi, lai novērstu aso etiķa tvaiku izplūšanu.

Kärcher padoms: Trauku mazgājamās mašīnas atkaļķošana ar citronskābi

Kā alternatīvu var izmantot citronskābi

Principā trauku mazgājamo mašīnu var atkaļķot arī ar citronskābi, taču šeit ir jāņem vērā dažas lietas. Augstā temperatūrā citronskābe savienojas ar kaļķi, veidojot kalcija citrātu, kuru ir ļoti grūti noņemt. Lai atkaļķotu, pievienojiet aptuveni 10 ēdamkarotes citronskābes uz 2 litriem auksta ūdens. Ieslēdziet tukšo trauku mazgājamo mašīnu pēc iespējas zemākā temperatūrā. Tiklīdz ūdens ir padots trauku mazgājamajā mašīnā, pārtrauciet programmu un ielejiet ūdens-citronskābes maisījumu. Aiztaisiet trauku mazgājamo mašīnu un atstājiet uz 1 stundu, pēc tam palaidiet programmu vēlreiz. Priekšrocība, salīdzinot ar etiķi vai etiķa esenci, ir patīkams citrusaugļu aromāts.

Kaļķakmens nogulšņu novēršana

Ir lietas, ko varat darīt katru dienu, lai nepieļautu kaļķakmens veidošanos trauku mazgājamajā mašīnā. Ieliekot galda piederumu nodalījumā pāris izspiestu citronu pusītes un ieslēdzot parasto mazgāšanas ciklu, tiek samazināts kaļķakmens veidošanās risks, vienlaikus radot patīkamu aromātu, kad tīrie trauki tiek izņemti no trauku mazgājamās mašīnas.

Trauku mazgājamajai mašīnai piemēroti produkti

Kärcher tvaika tīrītājs

Tvaika tīrītājs

Kärcher mikrošķiedras drāna

Manuālās tīrīšanas aprīkojums

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