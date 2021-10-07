Kanalizācijas cauruļu tīrīšana bez ķīmiskiem līdzekļiem
Vai ūdens slikti aizplūst no dušas vai vannas? Vai no virtuves izlietnes nāk nepatīkama smaka? Jārīkojas ātri. Taču tad, ja jūsu mājā ir aizsērējusi kanalizācija, jums nav uzreiz jāķeras pie cauruļu tīrītāja. Šie padomi un sadzīves līdzekļi palīdzēs iztīrīt nosprostoto kanalizāciju, nekaitējot videi, un novērst jaunus nosprostojumus.
Kanalizācijas cauruļu tīrīšana: Kas patiešām palīdz
Tauki un ēdiena paliekas virtuvē, ziepes, kopšanas līdzekļi un mati vannas istabā: Katru dienu caur kanalizāciju plūst masa, kas laika gaitā veido nogulsnes caurulēs. Ja regulāri nelikvidējat šos nosēdumus, tie galu galā izveidos nosprostojumu, un ūdens vairs nevarēs aizplūst.
Veikalos ir pilns ar granulām, gēliem un putām, kas palīdz ātri iztīrīt kanalizāciju. Tomēr galu galā šiem ķīmiskajiem tīrīšanas līdzekļiem bieži vien ir tikai viena iedarbība: Kanalizācija kļūst neatgriezeniski aizsērējusi. Tomēr, ja izlietnē ir aizsērējusi noteka, nav uzreiz jāķeras pie kanalizācijas tīrītāja – daudzi pārbaudīti sadzīves līdzekļi palīdz arī iztīrīt nosprostotas notekas un caurules.
Kanalizācijas cauruļu tīrīšana ar sadzīves līdzekļiem
Veikalos pieejamie kanalizācijas tīrīšanas līdzekļi bieži ir ar agresīvu iedarbību un ir kaitīgi videi un veselībai. Ja notekas caurule nav pilnībā aizsprostota, un tāpēc ūdens joprojām var lēnām aizplūst, papildus tvaika tīrītāja izmantošanai videi nekaitīga alternatīva nosēdumu likvidēšanai būs dabiskie sadzīves līdzekļi. Šie ir visefektīvākie sadzīves līdzekļi:
- Etiķis un cepamais pulveris: Ieberiet 4 ēdamkarotes cepamā pulvera aizsērējušajā notekcaurulē un uzreiz noskalojiet to ar pusglāzi (apmēram 100 ml) etiķa esences. Abi līdzekļi izraisa ķīmisku reakciju, un tie sāk putot. Tiklīdz putošanas skaņa beidzas, izskalojiet cauruli ar verdošu ūdeni, lai pilnībā iztīrītu noteku.
- Etiķis ar dzeramo vai saimniecības sodu: Dzeramo vai saimniecības sodu var izmantot kā alternatīvu cepamajam pulverim. Ieberiet notekā četras ēdamkarotes dzeramās sodas vai sodas, pēc tam ielejiet pusi tases etiķa esences, pēc neilga laika (kad vairs nav dzirdama šņākoņa) noskalojiet ar karstu ūdeni.
Kanalizācijas cauruļu tīrīšana ar tvaika tīrītāju
Tvaika tīrītājs arī ir ļoti piemērots noteku tīrīšanai. Izmantojot tvaika strūklas un temperatūras kombināciju, pat noturīgi un taukaini netīrumi tiek izšķīdināti un noņemti dažu sekunžu laikā. Tvaiks iekļūst arī grūti aizsniedzamās vietās. Šādi tiek atmiekšķēti nelieli nosprostojumi, kā arī pazūd nepatīkamās smakas.
Kā rīkoties:
- Turiet sprauslu sīkām detaļām (jaudīgo sprauslu) pavērstu pret noteku un sāciet tvaika padevi. To darot, turiet mikrošķiedras drānu virs notekas, lai pasargātu sevi no netīrumiem, kas var izšļakstīties uz jums.
- Gādājiet, lai tīrīšanas laikā tvaiks nenonāktu uz plastmasas daļām, kas atrodas zem izlietnes sietiņa, jo tās var sabojāt pārāk augsta temperatūra.
Padoms
Notekas virtuvēs un vannas istabās ir regulāri jātīra, izmantojot tvaiku. Šādi tiek novērsta nosēdumu un nepatīkamu smaku veidošanos. Varat arī izmantot sprauslu sīkām detaļām, lai vienkārši notīrītu izlietnes vai izlietnes pārplūdes atveri.
Ja nekas cits nepalīdz: Vantūzis un kanalizācijas trose
Nosprostojums bieži atrodas sifonā, t.i., U veida līkumā zem notekas. Ja kanalizācijas caurulē ir īpaši noturīgi nosprostojumi, iesakām izmantot vantūzi. Nepārtraukti mainīgais spiediens, ko rada vantūzis, izkustina netīrumus, ko veido mati, tauki vai ēdiena paliekas. Lai to izdarītu, turiet vantūzi centrā virs notekas un stingri piespiediet to uz leju pret izlietni. Ielaidiet izlietnē ūdeni, līdz vantūzis būs pilnībā pārklāts, un pēc tam virziet vantūzi uz priekšu un atpakaļ, to pilnībā neizceļot no ūdens. Pēc tam dažas reizes pārbaudiet, vai ūdens atkal plūst caur noteku. Ja neplūst, atkārtojiet procesu, līdz noteka atkal būs brīva.
Citi līdzekļi nosprostojumu mehāniskai likvidēšanai ir tīrīšanas kabeļi, noteku sukas un/vai kanalizācijas trose. Daudzos gadījumos ir arī salīdzinoši viegli noņemt sifonu un iztīrīt to atsevišķi.
Notekas nosprostošanās novēršana
Ikdienas rutīnu papildinot tikai ar dažiem uzdevumiem, var palīdzēt novērst noturīgus nosprostojumus vannas istabā un virtuvē. Šie padomi palīdz novērst kanalizācijas nosprostojumu jūsu mājās:
- Regulāra skalošana ar verdošu ūdeni: Nelieli nosēdumi kanalizācijas caurulē tiek aizskaloti, un tādējādi noteka tiek pastāvīgi uzturēta tīra.
- Neļaujiet ēdiena paliekām nonākt virtuves notekā.
- Aizsargājiet notekas izlietnē, dušā un vannā, izmantojot matu uztvērējus.
- Iekļaujiet notekas regulāro tīrīšanas uzdevumu sarakstā: Ja tvaika tīrītāju jau izmantojat virtuvē un vannas istabā, varat arī ātri iztīrīt notekas, izmantojot tvaiku. Šādi rīkojoties, varēsiet izvairīties no laikietilpīgas tīrīšanas vēlāk.