Vannas un dušas tīrīšana
Laika gaitā uz keramikas, flīzēm un dušas kabīnes vai vannā uzkrājas noturīgi netīrumi. Šīs tā dēvētās „ziepju nogulsnes” veidojas no ūdens, kas satur kaļķi, un ziepju kombinācijas, bieži vien tās nevar noņemt ar veikalos pieejamajiem mazgāšanas līdzekļiem. Taču, izmantojot pareizās ierīces un dažus trikus, panākumi būs garantēti.
Kā veidojas ziepju nogulsnes?
Ziepju nogulsnes veidojas, kad parastajās ziepēs esošās taukskābes reaģē ar minerāliem cietā ūdenī. Izmantojot kopšanas līdzekļus, piemēram, šampūnu vai dušas želeju vannā vai dušā, šīs nogulsnes pakāpeniski uzkrājas, veidojot taukainu, nedaudz eļļai līdzīgu pārklājumu uz flīzēm, keramikas, stikla un plastmasas virsmām. Ar ūdeni vien nepietiek, lai no tā atbrīvotos, un pat pēc tīrīšanas ar standarta mazgāšanas līdzekļiem uz virsmas bieži vien joprojām paliek nedaudz eļļaina kārtiņa. Šeit vislabākais risinājums ir speciāls mazgāšanas līdzeklis. Ja vēlaties no tā izvairīties, noturīgos netīrumus var notīrīt arī ar tvaika tīrītāju vai sadzīves līdzekļiem.
Ziepju nogulšņu notīrīšana ar tvaika tīrītāju
Ziepju nogulsnes un netīrumus vannā un dušā var notīrīt ļoti saudzīgi ar karstu tvaiku. Tvaika tīrītāju arī var izmantot uz visām virsmām, pat uz akmens flīzēm, tāpēc visu dušas kabīni vai vannu, tostarp santehniku, var notīrīt vienā piegājienā.
Tas notiek šādi:
- Tīrīšanai izmantojiet rokas sprauslu ar mikrošķiedras tīrīšanas drānu; mikrošķiedras abrazīvo uzliku var izmantot uz tādām virsmām, kuras nav saudzīgi tīrāmas.
- Tvaika padeves laikā berziet ar rokas sprauslu netīrās vietas uz flīzēm, stikla virsmām un keramikas. Ziepju nogulsnes tiek izšķīdinātas un savāktas ar mikrošķiedras drānu. Lai tiktu galā ar lielākām platībām, varat izmantot arī grīdas uzgali, lai vēl vairāk paātrinātu procesu.
- Notīriet santehniku, izmantojot mazo apaļo birsti, vienlaikus padodot tvaiku, lai notīrītu kaļķa nogulsnes.
- Arī izliešanas atveri var notīrīt ar tvaiku, ja nepieciešams.
- Pēc visu virsmu notīrīšanas nosusiniet tās ar mikrošķiedras drānu vai logu tīrīšanas rīku — un viss atkal ir tīrs un mirdzošs.
Efektīvi sadzīves līdzekļi vannas un dušas tīrīšanai
Etiķis un trauku mazgāšanas līdzeklis arī ir sevi pierādījis kā efektīvs maisījums ziepju nogulšņu uzveikšanai. Sajauciet tos abus ar nelielu daudzumu ūdens traukā vai smidzinātājpudelē. Etiķa un trauku mazgāšanas līdzekļa maisījumu ar sūkli vai smidzinātājpudeli bagātīgi uzklājiet uz virsmām un ļaujiet dažas minūtes iedarboties. Pēc tam enerģiski berziet, lai notīrītu ziepju nogulsnes, un noskalojiet virsmas ar tīru ūdeni. Nopulējiet stikla virsmas ar stikla tīrīšanas līdzekli vai notīriet nosēdumus, tīrot ar tvaiku. Santehnikas pārklājumi bieži vien ir jutīgi pret skābēm, tāpēc neļaujiet maisījumam iedarboties pārāk ilgi, pēc tam noskalojiet ar pietiekamu daudzumu tīra ūdens. Kā alternatīvu var izmantot citronskābi. Pievienojiet 3–5 ēdamkarotes uz 1 litru ūdens, pēc tam izmantojiet virsmu apstrādei. Citronskābes priekšrocība ir tāda, ka atšķirībā no etiķa tai nav smaržas.
Trauku mazgāšanas līdzekļa vietā varat izmantot arī cepamo pulveri vai dzeramo sodu. Pievienojiet pietiekami daudz etiķa, lai veidotos pasta. Pēc tam ierīvējiet ar pastu netīrās vietas un ļaujiet iedarboties 10 līdz 15 minūtes. Pēc tam berziet ar sūkli, līdz ziepju paliekas izšķīst, un noskalojiet ar tīru ūdeni.
Uzmanību: Akmens flīzes ir jutīgas pret skābēm. Tāpēc to tīrīšanai neizmantojiet etiķi vai citronskābi.
Ziepju nogulšņu tīrīšana ar mazgāšanas līdzekli
Ziepju nogulsnes var efektīvi notīrīt ar mazgāšanas līdzekli. Taču ir jāņem vērā dažas lietas:
- Lai flīžu šuves neuzsūktu tīrīšanas līdzekli, vispirms uz tās ir jāsamitrina ar ūdeni, veicot mitro slaucīšanu.
- Pēc tam no flīzēm liekais ūdens ir jānoņem, lai novērstu mazgāšanas līdzekļa koncentrācijas atšķaidīšanu. Šim uzdevumam var izmantot, piemēram, logu tīrīšanas rīku.
- Uzklājiet (neatšķaidītu) uz virsmas daļām, izmantojot mīkstu, neabrazīvu sūkli vai skrāpi, un ļaujiet iedarboties 3–5 minūtes. Pēc tam vēlreiz noberziet virsmu. Arī sanitāro tīrīšanas līdzekli var izmantot ziepju nogulšņu uzveikšanai.
- Pēc tam notīriet ar tīru ūdeni, līdz tiks noņemtas visas mazgāšanas līdzekļa paliekas.
Vienkārša profilakse: Ziepju palieku un kaļķakmens nogulšņu veidošanās novēršana
Kaļķakmens notīrīšanai vannas istabā nav jākļūst pārāk nogurdinošai. Veicot regulāru tīrīšanu un paturot prātā dažas lietas, vēlāk var izvairīties no tīrīšanas vairāku stundu garumā. Šie padomi palīdzēs novērst ziepju nogulšņu ātru uzkrāšanos jūsu dušas kabīnē vai vannā:
- Pēc katras reizes, kad ejat dušā vai vannā, noskalojiet visas virsmas ar aukstu ūdeni. Šādi ziepju paliekas tiks tieši noņemtas.
- Pēc lietošanas vienmēr nosusiniet dušas kabīnes vai vannas sienas ar drānu, dušas savācējgumiju vai lai paliekām un kaļķakmens nogulsnēm nemaz nebūtu iespējas uzkrāties.
- Ja jums ir dušas aizkars, pēc dušas izpuriniet un nosusiniet to.
- Lai uz santehnikas naveidotos kaļķakmens nogulsnes, arī santehnika ir jānosusina ar mikrošķiedras drānu.
Turklāt šāda rīcība novērš pelējuma veidošanos mitrās telpās.
Elektroierīču atbalsts: Bezvadu tīrītājs
Vibrējošo bezvadu tīrītāju var izmantot ne tikai logu tīrīšanai, bet arī flīžu un dušas kabīņu tīrīšanai bez piepūles. Mazgāšanas līdzeklis no iebūvētās tvertnes tiek uzklāts tieši ar slaucīšanas drānu, bet vibrācijas noņem netīrumus no gludām virsmām bez nogurdinošas tīrīšanas. Atkarībā no pielietojuma ir pieejamas piemērotas tīrīšanas drānas. Speciālajām flīžu lupatiņām ir abrazīvu un absorbējošu šķiedru maisījums, kas ir lieliski piemērots izmantošanai vannas istabās.