Kamīnu tīrīšana

Sildošs malkas atvērtais kamīns ir ideāls fons, kas rada mājīgu atmosfēru, un tā mirgojošās liesmas izraisa patīkamas sajūtas un relaksē. Taču apkurei ar malku ir arī neērtības un mīnusi: Pirms uguns iekuršanas nākamās reizes kamīns ir jāiztīra un no kurtuves ir jāizņem vecie pelni.

Atvērtos kamīnus tīra ar pelnu putekļsūcēju

Veco pelnu izņemšana

Pelnu izslaucīšana no kamīna ar putekļu liekšķeri un birsti ir netīrs un neērts darbs, jo pelni ir ļoti viegli, tie ātri sāk virpuļot apkārt. Tāpēc pelnu savākšanai ir vērts izmantot putekļsūcēju. Taču parastie putekļsūcēji nevar tikt galā ar šo darbu, un tos šim mērķim nevajadzētu izmantot. 

Pelni no kamīna tiek izsūkti ar pelnu putekļsūcēju

Kāpēc es nevaru izmantot parasto putekļsūcēju?

Sadzīves putekļsūcēji nav piemēroti kurtuvju tīrīšanai. Pelnu smalkās daļiņas ātri nosprosto filtru un sūknēšanas turbīnu, un rezultātā tiek zaudēta veiktspēja, sliktākajā gadījumā rodas motora kļūme. Labāk ir izmantot pelnu putekļsūcēju, kas arī ļauj strādāt bez putekļiem un ērti.

Pelnu putekļsūcēju filtri ir veidoti tā, lai pat smalkās pelnu daļiņas varētu droši iesūkt. Turklāt pelnu putekļsūcējiem ir jāatbilst īpašām drošības prasībām: Metāla iesūknēšanas šļūtene un liesmu necaurlaidīga uztvērējpanna novērš to, ka ogļu paliekas var sabojāt putekļsūcēju vai, sliktākajā gadījumā, pat izraisīt gruzdošu uguni.

Lai efektīvi notīrītu filtru un novērstu nosprostošanos, pelnu putekļsūcējiem ir arī piemērota tīrīšanas funkcija. Ir modeļi, kuriem, piespiežot pogu, var mainīt gaisa plūsmas virzienu, lai efektīvi iztīrītu filtru. Lietotājam tas nerada putekļus, jo putekļi tiek novirzīti tieši atpakaļ uztvērējā.

Drošs darbs ar pelnu putekļsūcēju

Pirms darba uzsākšanas pelniem ir jāļauj atdzist līdz temperatūrai zem 40°C. Izmantojiet krāsns kruķi, lai pārbaudītu, vai lielos koka gabalos nav gailošu ogļu. Sāciet sūkt ar putekļsūcēju tikai tad, kad pārliecinājāties, ka kamīnā nav paslēptu gailošu ogļu. Iesūkšanai tiek izmantota tikai metāla caurule – bez piestiprināta uzgaļa.

Kad pelni ir iesūknēti uztveršanas pannā, tā ir jāiztukšo vēlreiz. Tāpēc, iegādājoties konkrēto putekļsūcēja modeli, pārliecinieties, ka to ir viegli atvērt un iztukšot, pēc iespējas mazāk saskaroties ar netīrumiem. Vienkārši lietojami, ātri atvienojami stiprinājumi, piemēram, atvieglo iesūkšanas galvas noņemšanu. Pēc tam uz pilnās uztveršanas pannas tiek uzlikts atkritumu maiss, un panna rūpīgi tiek apgriezta otrādi. Šādi tiek novērsta putekļu nokļūšanu apkārtējā vidē.

Pelni tiek savākt no kamīna

Papildu pielietošanas iespējas

Pelnu putekļsūcēju var izmantot ne tikai pelnu savākšanai no kamīna. Granulu katla vai krāsns tīrīšana ar to ir vienlīdz vienkārša un ērta. Pelnu putekļsūcējs var vienkārši savākt aukstos pelnus un kvēpus no ugunskura vietām un kokogļu griliem.

Vairāki pelnu putekļsūcēji ir aprīkoti ar papildu uzgali cietajām grīdām, kas ļauj savākt ar putekļsūcēju arī ap kamīnu esošās skaidas, mazus koka gabaliņus un netīrumus. Šāda ierīce ir praktisks palīglīdzeklis renovācijas darbos. Ar jaudīgo pelnu putekļsūcēju var vienkārši savākt visu – raupjus netīrumus vai smalkus putekļus.

Kokskaidas savāc ar pelnu putekļsūcēju
Tīrs, atvērta tipa kamīns
Pelni no grila tiek izsūkti ar pelnu putekļsūcēju

Noturīgu netīrumu notīrīšana no nokvēpuša krāsns stikla

Ja jūsu krāsnij ir stikls, tas arī ir regulāri jātīra. Rūpīga tīrīšana bieži vien ir apgrūtināta, jo atklātās liesmas uz stikla atstāj īpaši noturīgas pēdas. Tradicionālās tīrīšanas metodes, piemēram, beršana un tīrīšana ar birsti un ūdeni, avīzēm vai ķīmiskiem tīrīšanas līdzekļiem, parasti nav pilnībā veiksmīgas, taču ir apgrūtinošas un laikietilpīgas.

Labākus rezultātus vienkāršāk varat panākt ar tvaika tīrītāju. Karstais tvaiks kopā ar fizisko ietekmi, ko rada drānas un birstes uzgalis, šim uzdevumam ir ļoti efektīvs. Pēc tam noslaukiet stiklu ar sausu drānu. Izmantojot šo procesu, varat pilnībā izvairīties no papildu tīrīšanas līdzekļu lietošanas.

Krāsns stikls tiek tīrīts ar Kärcher tvaika tīrītāju
Vīrietis ar motorzāģi pie liela malkas krāvuma

Padomi, kā samazināt kvēpu veidošanos

Malka, kas iegādes brīdī nav gatava lietošanai, ir jāuzglabā un jāizžāvē, tikai pēc tam ar to var kurināt kamīnu. Mitra malka samazina enerģētisko vērtību, rezultātā vairāk veidojas dūmi un kvēpi: Krāsns un zona ap to ātrāk kļūst netīra, un kurtuve ir jātīra biežāk. Pat likumā ir noteikts, ka, kurinot malku kamīnā, maksimālais mitruma saturs nedrīkst pārsniegt 25 procentus.

Lai to pārbaudītu, var izmantot mērierīci vai "triku", piemēram, pārbaudi ar nagu, kuras veikšanai tomēr ir nepieciešama zināma pieredze. Ja zāģētajā virsmā, kurā ir redzami koka gredzeni, ar nagu varat izdarīt nelielu iespiedumu, malkai ir jāļauj žūt vēl dažus mēnešus. Ideāla uzglabāšanas vieta ir tāda, kas ir pasargāta no nokrišņiem, kurā ir laba gaisa cirkulācija, piemēram, malka ir sakrauta pie šķūņa vai garāžas dārzā.

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Kärcher pelnu putekļsūcējs

Pelnu pelnu putekļsūcējs

Kärcher tvaika tīrītājs

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