Tīrīšanas padomi lolojumdzīvnieku saimniekiem
Lolojumdzīvnieki mājā ienes dzīvību. Mēs tos barojam, rūpējamies par viņiem un, pats galvenais, mīlam viņus. Ir viegli nepamanīt, cik daudz darba tie rada tīrīšanas ziņā, jo lolojumdzīvnieks ne tikai nozīmē vairāk netīrumu, bet arī to, ka netīrumi izplatās ātrāk un pa lielāku platību mājā. Ievērojot dažus padomus un trikus, jūs varat uzturēt gan savu māju, gan lolojumdzīvnieku tīru un sakoptu.
Papildu tīrīšana mājās
Vai suns atstāj dubļainus ķepu nospiedumus uz nupat uzmazgātas grīdai? Vai kaķim patīk izmētāt barību ap bļodiņu? Vai jūrascūciņa skraidot pa būri, izmētā spalvu pa visu māju? Laipni lūgti mājā ar lolojumdzīvniekiem. Lolojumdzīvnieku klātbūtne nenovēršami nozīmē lielāku mājas uzkopšanu, tātad arī vairāk netīrumu, alergēnu un potenciālo slimību pārnēsātāju. Tāpēc būru, voljēru un lolojumdzīvnieku iecienītāko vietu regulāra un rūpīga tīrīšana palīdz nodrošināt tīrību, kā arī higiēnu un veselības aizsardzību – gan jums, gan jūsu mīlulim. Tīrīšanā ir līdzīgi kā ar daudziem sadzīves darbiem: Pārbaudītas metodes parasti ir efektīvas un piemērotas, taču pareizā tehnoloģija var padarīt darbu vēl vieglāku un ērtāku.
Biežāka starpposma tīrīšana
Dzīve ar suni, kaķi, jūrascūciņu, kāmīti vai trusi mājās nozīmē, ka ar lielo tīrīšanu reizi nedēļā vai pat reizi divās nedēļās parasti nepietiek. Lolojumdzīvnieku spalvas, barības paliekas, izstaigāti netīrumi vai pat neliels negadījums ar nokārtošanos var likt jums ātrāk sniegties pēc tīrīšanas ierīces. Dienas kārtībā ir jāieplāno pietiekami daudz laika šo uzdevumu veikšanai. Liela daļa netīrumu koncentrējas konkrētā zonā. No āras ienestie netīrumi parasti uzkrājas ap ieejas zonu, siens – ap trušu būri un kaķu smiltis ap kastīti, kad kaķis iekāpj vai izkāpj no tās.
Šādos gadījumos ir labi, ja tuvumā atrodas liekšķere un birste. Parocīgais bezvadu putekļsūcējs vai vieglā bezvadu elektriskā slota paveic uzdevumu vēl labāk, vienā mirklī savācot nelielos netīrumus.
Lolojumdzīvnieku spalvu savākšana
Lolojumdzīvnieku spalvas ir viskaitinošākās, kad tās nonāk tiešā saskarē ar cilvēkiem, piemēram, uz dīvāna. Plūksnu savākšanas rullītis noder lolojumdzīvnieku spalvu noņemšanai no mīkstajām mēbelēm. Bezvadu elektriskā slota ir noderīga, lai savāktu lolojumdzīvnieku spalvas, kas bieži uzkrājas uz paklājiem un grīdas paklājiņiem. Tās rotējošā birste ļoti efektīvi noņem suņu un kaķu spalvas no auduma grīdas segumiem. Sietveida uzmavas ieskauto ruļļveida birsti pēc tam var viegli un uzticami notīrīt. Noņemot šo uzmavu, spalvas no birstes tiek vienkārši noplēstas. Lai samazinātu spalvu daudzumu, kas nonāk uz grīdas vai mēbelēm, jūsu mājās dzīvojošie dzīvnieki ir regulāri jāķemmē.
Vienkāršs, drošs veids, kā "atspalvot" drēbes, iecienītākās segas un līdzīgus priekšmetus, ir veļas žāvētājs. Ja pa rokai nav plūksnu savākšanas rullīša, noder līmlentes gabals, ar ko var noņemt spalvas no apģērba un mīkstajām mēbelēm.
Higiēniska tīrīšana
Ja jūsu mājā ir dzīvnieks, tīrīšanas līdzekļa izvēle ir īpaši svarīga. Jūsu četrkājainie draugi, ēdot vai spēlējoties, var nonākt saskarē ar mazgāšanas līdzekļa paliekām uz grīdas un citām virsmām. Daudzi lolojumdzīvnieki ir jutīgi pret tiem. Pat smaka var radīt problēmas viņu jutīgajiem deguniem. Alternatīva ir izmantot tvaika tīrītāju regulārai grīdu, piemēram, parketa, lamināta, akmens vai keramikas flīžu, tīrīšanai, kurai ķīmiskie tīrīšanas līdzekļi vispār nav nepieciešami. Karstais tvaiks, kā arī drānu un birstes uzgaļu fiziskā iedarbība nodrošina šķiedru dziļo tīrību. Tvaika tīrītāji ne tikai notīra, bet arī padara jūsu dzīvojamo telpu higiēnisku un veselīgu, jo tie iznīcina līdz pat 99,999 %* koronavīrusa un 99,99 %** tipisko sadzīves baktēriju uz gludām, cietām virsmām. Tas ir īpaši svarīgi barošanas zonās.
Deguna un ķepu nospiedumi uz stikla un citām gludām virsmām
Suņa vai kaķa nolaizīti logi, kā arī deguna un ķepu nospiedumi uz stikla un citām gludām virsmām ir lolojumdzīvnieku saimnieku ikdiena. Šo netīro nospiedumu novēršana var aizņemt daudz laika. Logu tīrīšanas rīks ir ērts risinājums šim uzdevumam: Uzsmidziniet tīrīšanas šķīdumu un vienmērīgi uzklājiet to ar mikrošķiedras drānu, kas atrodas uz smidzinātājpudeles. Pēc tam ar logu tīrīšanas riku vienā piegājienā nosūciet visu laukumu un nosusiniet ar mikrošķiedras drānu – priecājieties par to, kā pazūd ķepu nospiedumi.
Ja siekalu paliekas jau ir piekaltušas un noturīgi paliek uz spoguļa, vibrējošais bezvadu tīrītājs būs lielisks palīgs šādu zonu notīrīšanai bez piepūles.
Netīrumu uztvērēji
Āra kaķiem un jo īpaši suņiem nav sliktu laikapstākļu – viņiem katru dienu ir nepieciešams būt svaigā gaisā. Bet, ja ārā viss ir slapjš un dubļains, tas vēlāk neizbēgami tiek ienests mājā. Jūs varat notīrīt raupjos netīrumus no suņu ķepām gaitenī vai likt tos tieši dušā un pēc tam nosusināt. Kaķi parasti jums neļaus šādi rīkoties. Šeit var noderēt netīrumu uztvērēji. Parasti pietiek, pie ārdurvīm noliek grīdas paklājiņus, kuriem četrkājainajiem draugiem ir jāiet pāri. Tie uztver lielāko daļu netīrumu, pirms ķepu nospiedumi ir nokļuvuši uz grīdas.
Ja ķepu nospiedumi nokļūst uz cietajām grīdām vai flīzēm, tos var viegli notīrīt ar grīdu tīrītāju.
Kad ārā līst, bieži vien kaķu un suņu ķepu nospiedumi nonāk uz paklājiem un mīkstajām mēbelēm. Taču neuztraucieties – jums nav jāsteidzas notīrīt dubļu plankumus. Vienkārši ļaujiet tiem nožūt, pēc tam savāciet raupjos netīrumus un notīriet traipus no šķiedrām ar ūdeni. Ja netīrumi ir noturīgi, var izmantot arī mazgāšanas putekļsūcēju paklāju tīrīšanai un mīksto mēbeļu tīrīšanai.
Kaķu smiltis? Nekādu problēmu
Kaķi pēc nokārtošanās aizrok bedrīti – to viņi dara arī savā kastītē mājās. Atkarībā no jūsu kaķa temperamenta un rūpības, smilšu granulas var tikt izmētātas visapkārt kastītei. Šīs mazās granulas bez lielas piepūles var savākt ar bezvadu elektrisko slotu vai putekļsūcēju. Tas ir ļoti ieteicams, jo granulāts var saskrāpēt grīdas segumus, ja uz tā tiek nejauši uzkāpts.
Ja vispār vēlaties novērst kaķa smilšu granulu izkaisīšanu pa istabu, izvēlieties kastīti ar malu, kas kādu gabalu ir vērsta uz iekšu. Tas ir ļoti uzticams veids, kā nodrošināt, lai kaķa smiltis paliktu kastītē.