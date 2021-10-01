Vienkāršāka paklāju tīrīšana
Grīda katru dienu nonāk saskarē ar dažādiem netīrumiem: mājdzīvnieku ķepu nospiedumi, cepumu drupatas, kafijas traipi vai netīru apavu zoles – un īpaši uz paklājiem laika gaitā uzkrājas daudz netīrumu. Labākais veids, kā notīrīt grīdas ar paklāju segumu un ātri likvidēt arī noturīgus traipus.
Kāpēc paklāji ir regulāri jātīra?
Skaists paklājs rada mājīguma sajūtu, izceļ akcentus un silda kājas. Tekstila grīdas segums ne tikai izskatās labi, bet arī samazina slīdamību un soļu radīto troksni. Plūksnas garums nosaka to, cik vienkārša vai sarežģīta ir paklāja kopšana. Apkopes darbu apjomu nosaka arī tas, cik bieži paklājs tiek izmantots. Visiem paklājiem ir ieteicama regulāra un rūpīga tīrīšana: Šādi rīkojoties, paklājs labi izskatīsies, ilgāk kalpos, turklāt tiks nodrošināta higiēna, jo stipri ieēdušies netīrumi kļūs mīkstāki, kā arī tiks noņemtas mājdzīvnieku spalvas un kaitīgās ērcītes.
Regulāra tīrīšana ar putekļsūcēju
Neatkarīgi no plūksnas garuma paklājs vismaz reizi nedēļā ir rūpīgi jāiztīra ar putekļsūcēju. Putekļsūcējiem parasti ir pārslēdzama grīdas sprausla, kurai varat izvēlēties iestatījumu cietām grīdām un iestatījumu paklāju tīrīšanai. Paklājam ar garu plūksnu var izmantot gludo paklāju suku, jo pretējā gadījumā šķiedras var kļūt vaļīgas. Tekstila grīdas segumiem, t.i., kavrolīniem rezultātu var uzlabot, izmantojot turbo uzgali. Vispārējs noteikums: Tīrot ar putekļsūcēju, vienmēr ir jāstrādā lēni un vienmērīgi jāvirza uzgalis pa grīdu.
Ja mājā ir bērni vai dzīvnieki, iesakām ik pa laikam izmantot bezvadu elektrisko slotu vai bezvadu putekļsūcēju, lai veiktu ātro tīrīšanu.
Padoms tiem, kuriem ir alerģijas: Izmantojiet putekļsūcēju ar ūdens filtru
Alternatīva putekļsūcējiem ar filtra maisu ir putekļsūcēji ar ūdens filtru. Tie ne tikai atbrīvo paklājus no drupatām, bet arī nodrošina tīru un svaigu gaisu. Putekļsūcējs ar ūdens filtru no gaisa izfiltrē 99,5 procentus no visām daļiņām, ūdenī sasaista netīrumus, ērcītes, sēnīšu sporas utt., kā arī garantē iekštelpās patīkamāku klimatu, ko īpaši novērtēs cilvēkiem, kuriem ir alerģijas. Pozitīva blakusparādība ir tāda, ka tīrīšana ar putekļsūcēju samazina arī nepatīkamās smakas mājā.
Dziļā tīrīšana: Veiciet šķiedru dziļo tīrīšanu, pateicoties tīrīšanai ar mazgāšanas putekļsūcēju
Arī tad, ja regulāri tīrāt ar putekļsūcēju, laika gaitā paklāju izskats pasliktinās. Tā ir tāpēc, ka, putekļus savācot ar putekļsūcēju, netīrumi tiek noņemti tikai no virsmas. Veicot intensīvāku paklāja tīrīšanu ar garākiem intervāliem, varat likvidēt visus netīrumus, kas ir uzkrājušies laika gaitā, neraugoties uz regulāru tīrīšanu. Dziļā tīrīšana ar mazgāšanas putekļsūcēju pagarina paklāja kalpošanas laiku un uzlabo higiēnu, jo šādi likvidē arī netīrumus, tauku paliekas un nepatīkamās smakas, kas ieēdušās starp šķiedrām.
Princips ir vienkāršs: Tīrot ar mazgāšanas putekļsūcēju, ūdens un mazgāšanas līdzeklis tiek izsmidzināts vienā piegājienā, pēc tam kopā ar netīrumiem tas uzreiz tiek iesūkts. Nākamajā posmā ir jānoskalo ar tīru ūdeni, lai savāktu mazgāšanas līdzekļa paliekas. Paklājam ir pilnībā jāizžūst, tikai tad pa to drīkst staigāt. Pēc nožūšanas to var vēlreiz rūpīgi izsūkt ar putekļsūcēju.
Papildu padomi darbam ar mazgāšanas putekļsūcējiem:
- Izmantojot siltu ūdeni, tiek panākts labāks tīrīšanas sniegums un rezultāti, salīdzinot ar auksta ūdens izmantošanu. Taču uzmanību: Ūdens nedrīkst būt karsts, jo pretējā gadījumā var tikt sabojātas šķiedras (piemēram, vilnas paklājiem) vai pat kavrolīnu līmējošais slānis.
- Grīdām ar paklāja segumu pirms tīrīšanas ir jāizslēdz grīdas apsilde. Tā jādara, lai nodrošinātu, ka žāvēšanai izmantotais siltums neizraisa krāsas izbalēšanu un materiāla izmaiņas.
- Vienmēr vispirms pārbaudiet tīrīšanas jaudu neuzkrītošā vietā.
Starp citu, mazgāšanas putekļsūcēju varat izmantot ne tikai paklāju dziļajai tīrīšanai, bet arī mīksto mēbeļu, matraču un automašīnas sēdekļu tīrīšanai.
Paklāja mazgāšana
Atkarībā no materiāla un izmēra paklājus var arī mazgāt. Mazākus paklājus, kas ir izgatavoti no kokvilnas, vilnas vai sintētiskām šķiedrām (piemēram, poliestera), ir īpaši viegli iztīrīt. Tāpēc tos var mazgāt ar rokām vai veļas mazgājamā mašīnā 30 °C temperatūrā, izmantojot saudzīgo mazgāšanas programmu. Visus pārējos materiālus, piemēram, samtu, sizalu vai kokosriekstu šķiedras, labāk ir tīrīt tikai ar ūdeni un piemērotu tīrīšanas līdzekli konkrētās vietās.
Traipu iztīrīšana no paklājiem
Ēdot, skatoties televizoru uz dīvāna vai mājās spēlējoties bērniem, ēdiena paliekas, dzērieni un netīrumi bieži nonāk uz paklāja ātrāk, nekā spējat noreaģēt. Taču nevajag krist panikā: Ieklausoties pareizajos padomos, varēsiet atbrīvoties no traipiem.
1. padoms: Rīkojieties ātri
Īpaši mitro traipu gadījumā ir nepieciešama tūlītēja rīcība, jo šķidrumi var ātri iekļūt paklāja šķiedrās, un bieži vien tās ir vēl grūtāk iztīrīt. Ja notiek negadījums, šķidrumus vajadzētu ātri savākt ar sausu drānu vai lielu daudzumu virtuves dvieļu. Tomēr, to darot, nespiediet pārāk stipri, jo sarkanvīns, sula utt. var iesūkties paklājā un sabojāt paklāja šķiedras.
2. padoms: No sākuma pamēģiniet tīrīt ar ūdeni
Aptuveni 90% traipu šķīst ūdenī. Pirms ķeraties pie mazgāšanas līdzekļiem vai sadzīves līdzekļiem, vispirms ir vērts izmēģināt tīru drānu un nedaudz silta ūdens. Ja traips izšķīst, varat to iztīrīt no šķiedrām, veicot nelielas apļveida kustības virzienā no apakšas uz augšu. Nešķīstošajiem traipiem var līdzēt universālais traipu tīrīšanas līdzeklis: Uzsmidziniet traipu tīrīšanas līdzekli uz drānas, kas ir noturīga pret krāsām, un tīriet skarto zonu, līdz traips ir izšķīdis. Abu metožu gadījumā vienmēr pārliecinieties, ka izmantojat drānas tīro daļu.
Labākie sadzīves līdzekļi paklāju tīrīšanai
- Cepamais pulveris: Cepamais pulveris ir patiesi universāls līdzeklis mājās, un to var izmantot arī traipu iztīrīšanai. Nedaudz pulvera uzberiet skartajai zonai un uzmanīgi piliniet tam virsū karstu ūdeni. Šādi tiks atvērtas šķiedras poras. Pēc dažu stundu saskares cepamo pulveri var savākt vai iesūkt ar putekļsūcēju. Traipam vajadzētu izzust.
- Dzeramā soda: Papildus cepamajam pulverim arī dzeramā soda ir pārbaudīts sadzīves līdzeklis netīru paklāju tīrīšanai. Vienmērīgi uzberiet to uz traipa, samitriniet ar ūdeni un ļaujiet iedarboties. Tiklīdz viss būs izžuvis, pulvera paliekas savāciet ar putekļsūcēju.
- Etiķis: Etiķis ne tikai palīdz notīrīt netīrumus un kaļķakmeni, tas der arī pret traipiem. Paklāju tīrīšanai vislabāk ir izmantot etiķa esenci, jo tā ir bezkrāsaina un to var atšķaidīt ar ūdeni. Sajauciet ūdeni un etiķa esenci proporcijā 1: 1 un izmantojiet kokvilnas drānu, lai šo maisījumu uzklātu uz traipa. To darot, saudzīgi notīriet tikai skarto zonu, neberziet to. Ļaujiet iedarboties pusstundu, pēc tam vēlreiz rūpīgi noslaukiet, izmantojot tīru ūdeni.
- Skūšanās putas: Uzklājiet putas uz traipa un ar suku vai drānu lēnām paberziet. Ļaujiet iedarboties vismaz vienu stundu. Pēc tam varat ar drānu rūpīgi noņemt skūšanās putas kopā ar netīrumiem, kas kļuvuši vaļīgi.
- Sāls: Vēl viens pārbaudīts sadzīves līdzeklis sarkanvīna traipu likvidēšanai ir sāls: Virzoties no ārpuses uz iekšpusi, apkaisiet traipu ar sāli un ļaujiet nožūt. Sāls graudi absorbēs šķidrumu. Pēc dažām stundām sāli var vienkārši savākt ar putekļsūcēju.
Taču saudzīgi tīrāmiem paklājiem un traipiem, kas jau ir piekaltuši un kurus vairs nevar noņemt, izmantojot parastos mazgāšanas līdzekļus un sadzīves līdzekļus, vienmēr apsveriet paklāju profesionālās tīrīšanas iespēju.
Paklāja šķiedru atsvaidzināšana ar tvaika tīrītāju
Pārvietojot mēbeles, bieži rodas problēma: Mēbeļu atstātie iespiedumi, kas ir skaidri redzami tur, kur mēbeles iepriekš stāvēja uz grīdas ar paklāju. Varat izmantot tvaika tīrītāju, lai paceltu paklāja šķiedras un neglītie iespiedumi izzustu: Vienkārši novietojiet sausu drānu skartajā zonā un apsmidziniet to ar karstu tvaiku. Ūdens ietekmē šķiedras lēnām piebriest un atgūst sākotnējo formu.
Alternatīva ir uzlika paklāju tīrīšanai, kas ir pieejama kā tvaika tīrītāja piederums. Pēc piestiprināšanas pie grīdas uzgaļa to var viegli virzīt pa paklāju. Pozitīvā blakusparādība: Šādi ne tikai tiek paceltas auduma šķiedras, bet arī no paklāja tiek likvidētas nepatīkamās smakas.
Šo pieeju var izmantot arī pēc paklāja tīrīšanas vai vienkārši paklāja šķiedru atsvaidzināšanai. Šādi rīkojoties, paklājs ilgāk izskatīsies labi.