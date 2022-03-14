Dīķa tīrīšana: Labākie padomi tīram ūdenim
Dārza dīķis rada skaistu ainavu, taču tas ir arī regulāri jākopj un rūpīgi jāiztīra. Tomēr tas var piedāvāt augiem un dzīvniekiem veselīgu dzīvotni tikai tad, ja tas ir labi kopts. Ar šiem padomiem dīķa tīrīšana būs veiksmīga.
Dīķa tīrīšana: Kad un kā?
Dārza dīķis ir rūpīgi jāiztīra vismaz divas reizes gadā – vienu reizi pavasarī un vēl vienu reizi rudens beigās.
Rudenī dīķis ir jāieziemo. Tas ir jādara, jo nokritušās lapas, sausās augu atliekas vai beigti kukaiņi dīķa dibenā veido organisku masu, kuras sadalīšanās rezultātā dīķī tiek piesaistīts liels daudzums skābekļa. Zem slēgta ledus seguma un zemas ūdens cirkulācijas gadījumā rodas skābekļa trūkums lielākiem dzīvniekiem, piemēram, zivīm un vardēm. Tāpēc pirms ziemas ir svarīgi rūpīgi iztīrīt dārza dīķi, iztīrīt dubļus un nodrošināt veselīgu ekosistēmu.
Pēc ziemas dīķī atkal ir sakrājušās lapas un augu atliekas, bet uz zemes biezs dūņu slānis. Tāpēc pavasarī tas ir vēlreiz jāiztīra, dīķa ūdens jānolej, dīķa dibens jāiztīra un jāiepilda jauns ūdens. Tādējādi ūdenstilpe ir ideāli sagatavota vasaras mēnešiem.
Dārza dīķa nosusināšana un augu pārvietošana
Pirms tīrīšanas sākšanas augi un dzīvnieki, piemēram, zivis, vardes un tritoni, ir uz laiku jāpārvieto un ir jānovada dīķa ūdens. To visātrāk ir iespējams izdarīt ar iegremdējamu sūkni netīram ūdenim. Tas ir jānovieto dārza dīķa dziļākajā vietā, kur uzkrājas visvairāk netīrumu. Kad dīķis ir iztukšots, vispirms tiek savākti irdenie dubļi. Pēc tam dīķa plēvi, granti un lielākos akmeņus var notīrīt, izmantojot augstspiediena tīrītāju, lai atbrīvotu iestrēgušos netīrumus. Darbs jāveic ar plakanu ūdens straumi, lai nesabojātu dīķa plēvi. Īpaša uzmanība ir jāpievērš dīķa malu tīrīšanai, jo uz tām nosēžas liels daudzums netīrumu. Pēc tam varat vienkārši izsūknēt (no jauna radīto) netīro ūdeni no dīķa, izmantojot iegremdējamo sūkni.
Pēc tam tīrā dīķa plēve ir jāpārbauda, vai tajā nav plaisu un noplūdes, un vajadzības gadījumā tā ir jāsalabo, piemēram, izmantojot dīķa plēves un ūdensnecaurlaidīgas PVC līmes paliekas. Ja viss ir kārtībā, augi jāatgriež savās vietās un dīķa tilpe tiek piepildīta ar svaigu ūdeni.
Ja dīķī dzīvo zivis, tīrot dīķi, ir jābūt īpaši uzmanīgiem ar tām. Pirms tīrīšanas tās ir uzmanīgi jāpārvieto. Uzglabāšanas tvertnes ir jāizmanto kā pagaidu mājvieta. Lai zivīm radītu aptuveni vienādus dzīves apstākļus, tvertnes attiecīgi jāpiepilda tā, lai katrā tvertnē aptuveni viena trešdaļa ūdens būtu paša dīķa ūdens. Šādi tiek pasargāti arī dīķa augi no izžūšanas. Lai tiem nodrošinātu papildu aizsardzību, pēc tīrīšanas nelejiet dīķī svaigu ūdeni pārāk ātri. Pēc tam temperatūra tiek vienmērīgi noregulēta, un suspendētā viela vieglāk nogulsnējas dīķa dibenā.
Padoms: Dūņu kā mēslojuma izmantošana
Ūdeni, kas paliek pēc tīrīšanas, un bioloģiskās atliekas, piemēram, lapas vai ziedputekšņus, var iztīrīt ar speciāliem dubļu sūkņiem vai putekļsūcējiem slapjai un sausai tīrīšanai. To darot, daļai atlikumu ir pieļaujams palikt dārza dīķī, lai veicinātu tā atjaunošanos. Un atsūktajām dūņām var atrast arī saprātīgu tālāko pielietojumu – izžuvušā veidā tās ir piemērotas kā mēslojums dārza puķu dobēm.
Delikātus augus un zivis pārvieto ziemošanai, lai tie būtu pasargāti no sala
Pret salu jutīgus augus, piemēram, ūdenshiacintes vai lotosa ziedus, pēc rudens tīrīšanas nevajadzētu ievietot atpakaļ dīķī, bet tiem ziemu vēlams pavadīt pret aukstumu aizsargātā mājā vai šķūnī ūdens spainī. Tos atkārtoti neizmanto līdz nākamajam pavasarim.
Ja dārza dīķī mīt zivis, ziemā dīķis nedrīkst pilnībā aizsalt, jo no tā ir jāizplūst rūgšanas gāzēm, kas veidojas ūdenstilpes dibenā. Tas novērš zivju saindēšanos un vienlaikus nodrošina pietiekamu skābekļa pieejamību ūdenī. Ir dažādas iespējas, kā uzturēt gāzu apmaiņu arī tad, ja ir sals un ledus – no dīķa izrotāšanas ar augiem ar gariem kātiem un visbeidzot ar polistirola atledošanas līdzekļiem.
Iekārtu ieziemošana
Ūdenssūkņi nedrīkst palikt dīķī pa ziemu, jo sals var pilnībā iznīcināt sūkņu konstrukciju. Cita starpā tas attiecas arī uz augstspiediena tīrītāju. Ja pēc dīķa iztīrīšanas tas vairs nav nepieciešams, atlikušais ūdens ir jāizlej. Arī ūdens šļūtene ir jānoņem, lai pārtrauktu ūdens padevi. Pēc tam uz īsu brīdi, apmēram pusminūti, tiek iedarbināta augstspiediena tīrītāja palaišanas pistole, lai no sistēmas izvadītu spiedienu un atlikušo ūdeni. Šādi sagatavota iekārta, tā droši tiek ieziemota un var tikt novietota salizturīgā vietā līdz pavasara tīrīšanai. Lai izvairītos no sūkņa bojājumiem, augstspiediena tīrītāju ieteicams uzglabāt sala necaurlaidīgā vietā.
Dīķa apkope: Regulāri aizvāciet lapas
Lai dārza dīķis turpinātu būt skaists dārza objekts visa gada garumā, vienmēr ir jānodrošina, lai dīķis būtu tīrs visa gada garumā. Iekritušas lapas, ūdens virspusē labi pamanāmas zaļaļģes un atmirušās augu daļas bez lielas piepūles var izmakšķerēt no ūdens ar ķeseli. Virs dīķa nostiepts tīkls labi pasargā to no blakus esošo koku lapām rudenī.
Aļģu izņemšana no dīķa
Vispirms ir jānovērš aļģu veidošanās, lai tās nebūtu jāizvāc no dārza dīķa. Būtisks faktors aļģu veidošanā ir barības vielu saturs dīķī. To var noteikt ar vienkāršu pH testu. Ja pH vērtība ir no 6,8 līdz 8,2, t.i., neitrālā diapazonā, tā ir ideāla vērtība. Ja vērtība pārsniedz šo diapazonu (sārma diapazons), uzturvielu saturs ir palielināts. Tādējādi aļģes var augt lielākā skaitā.
Tāpēc ir jānodrošina, lai dīķu sistēma netiktu pakļauta pārāk daudz tiešiem saules stariem, jo karstums veicina aļģu augšanu. Turklāt jāizmanto augsne ar pēc iespējas mazāku barības vielu sastāvu, kā arī jāizmanto dažādi ūdensaugi, lai panāktu līdzsvarotu vidi ūdenstilpē. Tā kā aļģēm augšanai ir vajadzīgas barības vielas, kuras tās sevī saista, augšanai nepieciešamās barības vielas tiek izvadītas no aļģēm, ja augus regulāri apgriež.
Tālāk ir spēkā šādi nosacījumi: Maziem dīķiem ir nepieciešama lielāka apkope nekā lieliem dīķiem. Augsta biomasa veidojas šaurā telpā, jo tajā ir mazāks ūdens dziļums un mazāks ūdens daudzums. Turklāt plakanas ūdenstilpes vasarā uzsilst ātrāk. Augstāka ūdens temperatūra savukārt rada augstāku barības vielu daudzumu, sliktāku ūdens vērtību un lielāku aļģu augšanu. Tas nozīmē, ka jo lielāks ir dīķis, jo mazāk pūles ir jāpieliek apkopei.