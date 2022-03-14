Praktiski padomi pareizai dārza laistīšanai
Kad vasaras mēnešos temperatūra paaugstinās un lietus nav lijis dienām ilgi, dārzu īpašniekiem tas nozīmē, ka ziedi, dārzeņu augi un zāliens ir jālaista regulāri. Bet kas ir jāņem vērā, laistot dārzu? Izmantojot šos padomus, dārzs silto gadalaiku pārdzīvos viegli.
Kad un kā laistīt savu dārzu?
Regulāra zāliena, kā arī dekoratīvo un kultivēto augu un ziedu laistīšana ir obligāta un zaļas dārza ainavas prasība. Bet ir daži nosacījumi, kas jāņem vērā dārza laistīšanas laikā. Galvenais ir laiks, aprīkojums un pareiza liešanas un laistīšanas tehnika. Ir jāņem vērā, ka augiem un augsnēm ir dažādas vajadzības; tās ir jāievēro laistīšanas un apkopes laikā.
Pieci padomi pareizai dārza laistīšanai
Īstais laiks:
Rīts vai rīta vidus ir ideāls laiks dārza laistīšanai. Īpaši vasarā, kad dienas laikā ir ļoti karsts, ūdens var pakāpeniski iesūkties zemē pie vēl mērenas temperatūras. Nekādā gadījumā nevajadzētu laistīt savu dārzu pusdienas saulē, jo šādā gadījumā ūdens ātri iztvaiko un, iespējams, nemaz nevarēs iekļūt saknēs. Tāpēc daudzi cilvēki, kas dienā strādā, parasti laista dārzu vakarā pēc darba. Šis arī ir labs variants, taču tam var būt nevēlama blakusparādība – tiek pievilināti gliemeži, jo lapas ļoti ilgi paliek mitras, kas ir īsta dārza kaitēkļu paradīze
Laistīšanas aprīkojums:
Pirms darbu veikšanas sev ir jāuzdod šāds jautājums: Kuru ūdens avotu es vēlētos izmantot, un kā ūdens no turienes nonāk augos? Dārza laistīšanai būtībā ir pieejami trīs ūdens avoti. Ir iespējams izmantot savākto lietus ūdeni no savākšanas tvertnes vai gruntsūdeni no akas, vai arī tiek pieslēgta tradicionāla šļūtene vai laistīšanas sistēma pie mājas ūdens pieslēguma. Pēdējais variants ir ievērojami dārgāks, kas nozīmē, ka ieguldījums, piemēram, laistīšanas sistēmā ar sūkni var būt tā vērtas. Savukārt attiecībā uz ūdens sadales aprīkojumu, pastāv vairākas iespējas: Smidzinātāji, šļūtenes, sprauslas, sūkņi un ūdens taimeri (informācija par tiem tālāk). Uzglabāšanai ir piemēroti šļūteņu ratiņi vai šļūteņu ruļļi, piemēram, šļūteņu sistēmai.
Biežums:
Dārza laistīšanas pamatprincips ir: Regulāra laistīšana ir panākumu atslēga! Tāpēc augi un dobes ir rūpīgi jālaista, lai ūdens varētu iesūkties dziļi zemē un tādējādi nokļūt līdz saknēm. Tomēr jums vajadzētu izvairīties no dārza laistīšanas ik dienu. Tas ir ne tikai dārgi un energoietilpīgi, bet nav nemaz nepieciešams. Tas, cik bieži dārzs jālaista, ir atkarīgs arī no augsnes struktūras. Varat atcerēties šo praktisko noteikumu: Smilšainas augsnes jālaista aptuveni reizi četrās dienās, mālainās – reizi nedēļā.
Ņemiet vērā augu un augsnes vajadzības:
Jums nevajadzētu izmantot ļoti aukstu ūdeni. Auksts krāna ūdens kaitē lielākajai daļai augu. Labāk ir izmantot ūdeni no ūdens mucas un sadalīt to, izmantojot būstersūkni. Protams, dārza laistīšanai varat izmantot arī krāna ūdeni, lai gan tam ir daži trūkumi, salīdzinot ar dārza laistīšanu ar gruntsūdeni vai lietus ūdeni. Ūdens ir daudz vēsāks, kas rada stresu augiem un ziediem. Ir jāzina, kāda ir vietējā ūdens kvalitāte. Ciets ūdens bojā augus. Vienots laistīšanas plāns ir sarežģīts, jo dažādu augu ūdens pieprasījums ir atšķirīgs. Augiem dobēs nepieciešams mazāk ūdens nekā augiem podos. Lai iemācītos, cik daudz ūdens augam nepieciešams, bieži vien atliek tikai apskatīt tā lapas. Daudzas plānas un mīkstas lapas norāda uz lielu pieprasījumu pēc ūdens. Augiem ar biezām, cietām vai spalvainām lapām nepieciešams mazāk ūdens. Lielākais ūdens patērētājs dārzā ir zāliens. Īpaši smilšainās augsnēs zālienu vajadzētu apliet trīs līdz četras reizes nedēļā. Savukārt mālainās augsnes uzglabā vairāk mitruma, tāpēc pietiek ar kārtīgu dārza laistīšanu reizi nedēļā.
Ziemai tuvojoties:
Ūdens novadīšana no savas dārza laistīšanas sistēmas katru gadu ir problēma dārza mīļotājiem pirms dārza ieziemošanas. Piemēram, netīrā ūdens sūkņi ir piemēroti ūdens izvadīšanai no dīķiem un akām, savukārt baseiniem var izmantot plakanas sūkšanas iegremdējamos tīrā ūdens sūkņus.
Laistīt ar lejkannu, šļūteni vai laistīšanas sistēmu?
Iepriekšējās paaudzēs jautājums par piemērotu aprīkojumu dārza laistīšanai pat neradās. Lejkanna bija vienīgā iespēja. Mūsdienās situācija ir pavisam cita. Ir daudz instrumentu, piemēram, pārnēsājamie smidzinātāji un smidzināšanas pistoles ar izsmidzināšanas funkciju, un pat pilnīgas laistīšanas sistēmas (piemēram, lietus ūdens sūkņi). Tātad, kurš aprīkojums atbildīs jūsu personīgajām prasībām?
Lejkanna joprojām ir viena no pamataprīkojuma sastāvdaļām. Neskatoties uz daudzām modernām un efektīvām dārza laistīšanas ierīcēm, lejkanna joprojām ir atrodama gandrīz katrā dārzā. Tā ir lieliski piemērota, lai nodrošinātu, ka augi un dobes tiek laistīti laikā. Ar to var arī rūpīgi laistīt dekoratīvos augus, izmantojot dušas uzliktni. Taču izšķirošais mīnuss paliek tas, ka lejkannas daudzkārtēja uzpildīšana un nēsāšana prasa piepūli un var ātri izraisīt muguras un plecu sāpes.
Vai Jūs laistāt paši savu dārzu vai arī lūdziet to laistīt kādam citam? Lielākām platībām laistīšana tikai ar šļūteni ir saprātīga tikai ierobežotā mērā. Nelielas zāliena platības laistīšanai ar tīru sirdsapziņu varat izmantot šļūteni kopā ar smidzinātāju vai smidzināšanas sprauslu. Kärcher šļūtenes ir izturīgas un izstrādātas tā, lai tās nesalocītos, kas ievērojami palielina to izturību.
Savukārt lielākām dārza platībām labāk ir izmantot laistīšanas sistēmas. Pat smidzinātājs, ko pievieno caur šļūteni vai nu ūdens pieslēgumam, vai sūknim, vajadzētu pietikt daudziem. Pārnēsājamie smidzinātāji ir īpaši piemēroti šim nolūkam. Tie ir aprīkoti ar regulējamu smidzināšanas platumu, lai varētu manuāli regulēt diapazonu un ūdens daudzumu – tas nodrošina efektīvu dārza laistīšanu. Šajā gadījumā ir svarīgi, lai smidzinātājs būtu jāizvēlas atbilstoši laistāmās vietas formai un prasībām.
Laistīšanas sistēma: Efektīvi un ūdeni taupoši! Ikviens, kurš vēlas profesionālāku pieeju, var izmantot sūkņu un laistīšanas sistēmas, kas ir lieliski saskaņotas savā starpā. Šādas laistīšanas sistēmas ļauj ne tikai taupīt laiku un vienlaikus efektīvi laistīt, bet arī ir resursus taupošas un ilgtspējīgas. Tādējādi ūdens tiek mērķtiecīgi sadalīts atsevišķās augu vai zāliena zonās.
Kā notiek dārza laistīšana ar lietus ūdeni
Dārza laistīšanas iestatījums, protams, ir atkarīgs no personīgās gaumes un pieejamās dārza platības. Kā kaislīgam dārzkopim – iesācējam jums jebkurā gadījumā jāzina, kādas priekšrocības sniedz jūsu dārza laistīšana ar lietus ūdeni. Pirmkārt, šī metode nerada izmaksas par ūdeni, un tā ir īpaši videi draudzīga. Otrkārt, lietus ūdenim ir izšķiroša priekšrocība salīdzinājumā ar krāna ūdeni – lietus ūdens ir dabiska destilēta ūdens forma bez mikrobiem un piemaisījumiem. Tiesa, arī mūsu krāna ūdens ir ļoti tīrs, taču tā cietība dažādos reģionos var atšķirties vai, piemēram, satur nevēlamas nogulsnes vecāku cauruļvadu dēļ. Ja jūs patiešām vēlaties būt droši, vispirms ir jāpārbauda ūdens kvalitāte.
Lietus ūdens pēc būtības ir tīrs, un tam ir neitrāla pH vērtība. Dārza mīļotājiem atliek tikai pajautāt sev, kā viņi vēlas to savākt. Iespējamie varianti ir cisternas, dziļurbumi un ūdens mucas; tajās savākto lietus ūdeni var efektīvi sadalīt dārzā, izmantojot mucas sūkņus vai dārza būstersūkņus, kā arī šļūtenes un smidzināšanas sistēmas.
Laistīšana ar gruntsūdeni un akas ūdeni
Tāpat kā laistot dārzu ar lietus ūdeni, jums nav jāuztraucas par ūdens kvalitāti, laistot ar gruntsūdeni vai akas ūdeni. Ja vēlaties to izmantot dārza laistīšanai, iepriekš jānoskaidro gruntsūdens līmenis. To var uzzināt vietējā ūdens pārvaldē. Iespējams, ka jūsu kaimiņš jums jau var sniegt šādu informāciju sarunas laikā. Parasti jautājums par dārza laistīšanu ar gruntsūdeni un akas ūdeni ir finansiāls jautājums. Dārza laistīšana ar krāna ūdeni nozīmē pastāvīgas izmaksas, savukārt akas izbūve ir vienreizējs ieguldījums un parasti atmaksājas jau pēc dažiem gadiem. Tomēr to ir vērts precīzi pārbaudīt. Vēl nevajadzētu aizmirst, ka, ja vēlaties izbūvēt aku, tā ir jāreģistrē attiecīgajā pašvaldībā. Jums vienmēr vajadzētu iepriekš uzzināt vietējās atļauju prasības un likuma ierobežojumus.
Dārza apgāde ar savu akas ūdeni ir videi draudzīga alternatīva laistīšanai ar krāna ūdeni. Lai nodrošinātu, ka akas ūdeni var sadalīt augiem un dobēm, nepieciešams arī sūknis. Laistīšana ar būstersūkņiem ir īpaši piemēroti šim mērķim. Ar sūknēšanas jaudu līdz 7000 litriem stundā, izturīgie un ilgmūžīgie sūkņi ir lieliski piemēroti ūdens novadīšanai no dīķa ūdens un ūdens sūknēšanai no akām.
Automātiska laistīšana ar sūkni
Jūs varat ietaupīt daudz laika un laistīt savu dārzu atbilstoši vajadzībām un efektīvā veidā, izmantojot automātiski kontrolētu laistīšanu. Izmantojot ūdens sensorus un ūdens taimerus, jums kā dārza īpašniekam ir pilnīga kontrole pār to, kad un cik liela dārza platība ir jālaista. Sistēmu var, piemēram, ieprogrammēt tā, lai tā pati ieslēgtos agrā rīta stundā, kad visi vēl guļ. Automātiskā laistīšanas sistēma ir arī ideāls risinājums, ja vēlaties ceļot, bet jums nav neviena, kas varētu uzņemties jūsu dārza laikietilpīgo laistīšanu. Uzziniet vairāk šeit, no kā ir atkarīga automātiskā laistīšana ar ūdens taimeriem vai laistīšanas pulksteņiem.