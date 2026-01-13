SensoTimer ST 6 eco!ogic
Viedais SensoTimer ST6 eco!ogic automātiskās laistīšanas taimeris nodrošina laistīšanu atbilstoši augiem nepieciešamajam un iestatītajam mitruma daudzumam, kontrolējot to ar radio sensoru.
SensoTimer ST6 eco!ogic ar mitruma kontroli atbilstoši prasībām. Sensors, kas iekļauts piegādes komplektā, mēra augsnes mitruma līmeni un ar radiosignālu nosūta SensoTimer. Vēlamo mitruma līmeni var pielāgot 5 līmeņos. Ja mitruma līmenis nokrītas zem vēlamā, laistīšana sākas automātiski nākamajā iestatītajā laikā. Noņemamais vadības panelis un 5 darbības pogas padara iestatīšanu ļoti vieglu. Dienā var iestatīt līdz diviem laistīšanas laikiem (maksimālais laistīšanas ilgums: 90 minūtes). Pateicoties eko!ogic funkcijai, laistīšanu var arī atlikt no 1 līdz 7 dienām. Laistīšana ar rokām ir iespējama jebkurā laikā. Laistīšanas programmu var apturēt uz 24 stundām, nospiežot pogu. Savienotājs un filtrs ir iekļauti piegādes komplektācijā, nepieciešamas divas 9 voltu bateijas (nav iekļautas komplektā).
Īpašības un ieguvumi
Kontrolēta laistīšana pēc mitruma līmeņaEfektīva, ūdeni taupoša un uz vajadzībām balstīta laistīšana
Individuāla laistīšanas biežuma iestatīšanaPēc vajadzībām balstīta laistīšana
Automātiska ieslēgšana/izslēgšanaMērķtiecīga laistīšana
Noņemams displejs
- Ērta iestatīšana
Poga laistīšanas izslēgšanai uz 24 stundām
- Deaktivizē laistīšanu uz 24 stundām
Iespējama manuāla laistīšana
- Īslaicīga ūdens atslēgšana
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Savienošanas vītne
|G3/4 + G1
|Maks. spiediens (bar)
|10
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.6
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.9
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|96 x 137 x 153
Pieslēdzot šos produktus dzeramā ūdens tīklam, jums ir jāievēro EN 1717 prasības. Ja nepieciešams, vaicājiet sanitārijas speciālistam. Satur manomateriālus.
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Mitruma sensors: 1 Gabals(i)
- Baterijas, kas iekļautas komplektācijā: nē
Aprīkojums
- Iestatāma ūdens izvadīšana: 1 Gabals(i)
- Nepieciešamas baterijas
- Bateriju skaits: 2 x 9 V Block
Videos
Saderīgās iekārtas
Piederumi
Atrast SensoTimer ST 6 eco!ogic rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.