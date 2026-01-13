Filtrs
Filtrs droši aizsargā Kärcher Rain System® no netīrumiem. Filtra ieliktni var ērti un viegli noņemt un notīrīt.
Filtrs aizsargā Kärcher Rain System® no netīrumu daļiņām. Filtrs ir pievienots padeves šļūtenes galam pie savienojuma ar Kärcher Rain System®. Filtra ieliktni var viegli izņemt, lai iztīrītu. Ievades pusē ir krāna savienotājs, kas ir savietojams ar visām zināmajām ātro savienojumu sistēmām. Izvades puse veido savienojumu ar Kärcher Rain System® šļūteni vai mitrināšanas šļūteni. Šļūtenes ir vienkārši nostiprinātas, izmantojot savienotājuzgriezni, bez nepieciešamības lietot instrumentus. Efektīvā Kärcher Rain System® apvieno mitrināšanas un parasto laistīšanas sistēmu priekšrocības. Sistēma darbojas ar spiedienu līdz 4 bāriem, to var individuāli pielāgot gandrīz jebkura veida dārzam un lieliski darbojas kopā ar SensoTimer, lai nodrošinātu laistīšanu tikai tad, ja tā ir nepieciešama.
Īpašības un ieguvumi
Integrēts filtrs
- Kärcher Rain System® aizsardzība pret netīrumu daļiņām.
Maināms filtra ieliktnis
- Filtru ir viegli tīrīt
Ergonomiska forma
- Viegli lietojama
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Savienošanas vītne
|G3/4
|Maks. spiediens (bar)
|4
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|179 x 47 x 47
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- G3/4 krāna adapteris
Aprīkojums
- Iekļauts savienojums ar Kärcher Rain System® šļūteni
- Dārza laistīšana
- Puķu dobes, dārzeņu dobes
