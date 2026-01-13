Filtrs

Filtrs droši aizsargā Kärcher Rain System® no netīrumiem. Filtra ieliktni var ērti un viegli noņemt un notīrīt.

Filtrs aizsargā Kärcher Rain System® no netīrumu daļiņām. Filtrs ir pievienots padeves šļūtenes galam pie savienojuma ar Kärcher Rain System®. Filtra ieliktni var viegli izņemt, lai iztīrītu. Ievades pusē ir krāna savienotājs, kas ir savietojams ar visām zināmajām ātro savienojumu sistēmām. Izvades puse veido savienojumu ar Kärcher Rain System® šļūteni vai mitrināšanas šļūteni. Šļūtenes ir vienkārši nostiprinātas, izmantojot savienotājuzgriezni, bez nepieciešamības lietot instrumentus. Efektīvā Kärcher Rain System® apvieno mitrināšanas un parasto laistīšanas sistēmu priekšrocības. Sistēma darbojas ar spiedienu līdz 4 bāriem, to var individuāli pielāgot gandrīz jebkura veida dārzam un lieliski darbojas kopā ar SensoTimer, lai nodrošinātu laistīšanu tikai tad, ja tā ir nepieciešama.

Īpašības un ieguvumi
Integrēts filtrs
  • Kärcher Rain System® aizsardzība pret netīrumu daļiņām.
Maināms filtra ieliktnis
  • Filtru ir viegli tīrīt
Ergonomiska forma
  • Viegli lietojama
Specifikācijas

Tehniskie dati

Savienošanas vītne G3/4
Maks. spiediens (bar) 4
Krāsa melna
Svars (kg) 0.1
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 0.1
Izmēri (G x P x A) (mm) 179 x 47 x 47

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • G3/4 krāna adapteris

Aprīkojums

  • Iekļauts savienojums ar Kärcher Rain System® šļūteni
Pielietošanas veidi
  • Dārza laistīšana
  • Puķu dobes, dārzeņu dobes
  • SSL Secured
