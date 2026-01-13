Gala noslēdzējs

Ar gala noslēdzēju var droši noslēgt Kärcher Rain System® šļūtenes un mitrināšanas šļūtenes. To uzstāda attiecīgās šļūtenes galā, neizmantojot instrumentus.

Gala savienojums ir daļa no Kärcher Rain System®. Tas noslēdz Kärcher Rain System® šļūteni vai mitrinošo šļūteni, kas nozīmē, ka sistēmu var individuāli un elastīgi pielāgot attiecīgajai dārza situācijai. Ieliktās vai saīsinātās šļūtenes var savienot jebkurā vietā. Šļūtenes uzstādīšana ir kā bērna spēle, un to var paveikt, neizmantojot instrumentus. Šļūteni vienkārši uzstāda un galu nostiprina ar uzgriežņa palīdzību. Kärcher Rain System® apvieno mikrosmidzināšanas un parastās laistīšanas priekšrocības. Sistēma darbojas ar spiedienu līdz 4 bāriem, un tai ir 1/2" šļūtene ar mitrināšanas un smidzināšanas sprauslām. Kärcher Rain System® var individuāli pielāgot gandrīz jebkuram dārzam un lieliski darbojas ar SensoTimer, lai nodrošinātu laistīšanu tikai tad, ja tā ir nepieciešama.

Īpašības un ieguvumi
Šļūtenes noslēdzējs
  • Noslēdziet Kärcher Rain System® šķūteni vai mitrinošo sļūteni.
Ergonomiska forma
  • Viegli lietojama
Specifikācijas

Tehniskie dati

Maks. spiediens (bar) 4
Krāsa melna
Izmēri (G x P x A) (mm) 64 x 26 x 26

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Šļūtenes noslēdzēji, lieki: 2 Gabals(i)
Videos
Pielietošanas veidi
  • Dārza laistīšana
  • Puķu dobes, dārzeņu dobes
Piederumi
