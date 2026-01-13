Pilināšanas sprausla

Pilināšanas sprauslu ar adatu var piestiprināt jebkurā Kärcher Rain System® šļūtenes vietā. Pielāgojams smidzinātājs ļauj konkrētā vietā laistīt augus.

Mikrosmidzināšanas sprauslas nodrošina augu laistīšanu noteiktās vietās un ir daļa no inovatīvās "Kärcher Rain System®". Tos var piestiprināt jebkurā vietā uz Kärcher Rain System® šļūtenes. Instalēšana ir ātra, vienkārša un neprasa instrumentus. Lai to pievienotu, sprauslas stiprinājums ir jāatver un ar adatas palīdzību vēlamajā vietā jāiedur laistīšanas šļūtenē, pēc tam sprauslas stiprinājums ir jāaizver. Gatavs. Ar grozāmo galviņu ūdens daudzumu var noregulēt no 0 līdz 10 l / h, un tas nozīmē, ka var izvairīties no nevajadzīga ūdens patēriņa. Efektīvā "Kärcher Rain System®" laistīšanas sistēma darbojas ar spiedienu līdz 4 bāriem, tai ir 1/2" šļūtene ar mitrināšanas un smidzināšanas sprauslu, kur apvienotas mikrosmidzināšanas un parastās laistīšanas priekšrocības." Kärcher Rain System® " var individuāli pielāgot gandrīz jebkuram dārzam un tā lieliski darbojas ar SensoTimer, lai nodrošinātu laistīšanu tikai tad, ja tā ir nepieciešama.

Īpašības un ieguvumi
Ūdens daudzums ir regulējams
  • Mērķtiecīga un uz vajadzībām balstīta augu laistīšana.
Adata integrēta sprauslā
  • Uzstādīšana, neizmantojot instrumentus
Fiksācija uz Kärcher Rain System® šļūtenes
  • Elastīga, precīza uzstādīšana
Aizvietojama sprausla
  • Sprauslas var vienkārši uzlikt un noņemt atbilstoši vajadzībām
Specifikācijas

Tehniskie dati

Maks. spiediens (bar) 4
Izejas tilpums pie 4 bāriem (l/h) 10
Krāsa melna
Izmēri (G x P x A) (mm) 15 x 24 x 40

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Mikrosmidzināšanas sprauslas: 5 Gabals(i)

Aprīkojums

  • Ūdens daudzums ir regulējams
Pielietošanas veidi
  • Dārza laistīšana
  • Puķu dobes, dārzeņu dobes
Piederumi
