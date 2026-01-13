Šļūtenes atsaite
Šļūtenes atsaite tiek izmantota Kärcher Rain System® šļūteņu un mitrināšanas šļūteņu izvietošanai un nostiprināšanai. Integrētais gumijas gredzens piestiprināšanas vietā nodrošina optimālu satvērienu.
Šļūtenes atsaite ir daļa no Kärcher Rain System®. Tā droši nostiprina Kärcher Rain System® šļūteni un uzsūkšanās šļūteni vēlamajā vietā un rada nepieciešamo attālumu līdz zemei. 17 cm garajai šļūtenes atsaitei ir marķēšanas rīks, lai ērti definētu optimālo ievietošanas dziļumu. Gumijas gredzens piestiprināšanas vietā nodrošina drošu šļūteņu nostiprināšanu. Kärcher Rain System® apvieno mikrosmidzināšanas un parastās laistīšanas priekšrocības. Efektīvā Kärcher Rain System® laistīšanas sistēma darbojas ar spiedienu līdz 4 bāriem, un tai ir 1/2" šļūtene ar mitrināšanas un izsmidzināšanas sprauslu. Kärcher Rain System® var individuāli pielāgot gandrīz jebkuram dārzam un tas lieliski darbojas ar SensoTimer, lai nodrošinātu laistīšanu tikai tad, ja tā ir nepieciešama.
Īpašības un ieguvumi
Asa šļūtenes atsaite
- Viegli ievietot augsnē
Gumijas gredzens stiprināšanai
- Kärcher Rain System® šļūteni un mitrināšanas šļūteni var viegli nostiprināt.
Izturīgs dizains
- Īpaši izturīga šļūtenes atsaite
Marķēšanas rīks
- Nosakiet aptuveno ievietošanas dziļumu
Ergonomiska forma
- Viegli lietojama
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|24 x 25 x 169
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Šļūtenes atsaite: 5 Gabals(i)
- Dārza laistīšana
- Puķu dobes, dārzeņu dobes