Micro Sprayer Set
Miksrosmidzināšanas sprauslu komplektā ir dažādas izsmidzināšanas, noslēgšanas un mitrināšanas sprauslas, kas efektīvi papildina Kärcher Rain System®.
Miksrosmidzināšanas sprauslu komplekts ir Kärcher Rain System® komplekts, kurā ir 5 pilināšanas sprauslas, 10 caurumu noslēdzēji un izsmidzināšanas sprauslas (4x 90 °, 4x 180 °, 2x 360 °) un 5 šļūtenes atsaites. Mitrināšanas un smidzināšanas sprauslas var piestiprināt pie Kärcher Rain System® šļūtenes jebkurā vietā. Sprauslu uzstādīšana ir ātra, vienkārša un nav vajadzīgi papildu instrumenti. Lai to pievienotu, sprausla ir jāatver un ar adatas palīdzību vēlamajā vietā jāiedur laistīšanas šļūtenē, pēc tam sprauslas stiprinājums jāaizver. Pilināšanas sprauslas ūdens daudzumu var noregulēt pēc vajadzības (0-10 l / h). Smidzināšanas leņķi var noregulēt horizontāli un vertikāli, pateicoties grozāmai smidzināšanas apkakles galviņai. Lai ietaupītu naudu un resursus, uz sprauslas ūdens daudzumu var noregulēt no 0 līdz 55 l / h. Nevajadzīgos šļūtenes caurumus var droši noslēgt ar caurumu noslēdzējiem. Kärcher Rain System® darbojas ar maks. 4 bāriem, apvieno mikrosmidzināšanas un parastās laistīšanas priekšrocības, un to var individuāli pielāgot gandrīz jebkuram dārzam.
Īpašības un ieguvumi
Kärcher Rain System® paplašinājums
- Kärcher Rain System® paplašinājums
Ūdens daudzumu smidzināšanas un mikrosmidzināšanas sprauslās var noregulēt
- Mērķtiecīga un uz vajadzībām balstīta augu laistīšana.
Fiksācija uz Kärcher Rain System® šļūtenes
- Elastīga, precīza uzstādīšana
Sprauslas ar iestrādātu adatu
- Uzstādīšana, neizmantojot instrumentus
Pielāgojama smidzināšanas galviņa ar smidzināšanas sprauslu
- Smidzināšanas leņķis var viegli pielāgot
Smidzināšanas sprauslas ar dažādām sprauslu galviņām
- Dažādi smidzināšanas leņķi precīzai laistīšanai
Noslēdzamas apkaklītes
- Sprauslas var vienkārši uzlikt un noņemt atbilstoši vajadzībām
Šļūtenes atsaite ar marķēšanas rīku
- Nosakiet aptuveno ievietošanas dziļumu
Šļūtenes atsaite ar gumijas riņķi fiksēšanai
- Kärcher Rain System® šļūteni un mitrināšanas šļūteni var viegli nostiprināt.
Caurumu noslēdzēja iekšpuse veidota no gumijota materiāla
- Droša šļūtenes sprauslu caurumu noslēgšana
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Maks. spiediens (bar)
|4
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.3
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|15 x 24 x 54
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Mikrosmidzināšanas sprauslas: 5 Gabals(i)
- Caurumu noslēdzējs: 10 Gabals(i)
- Šļūtenes atsaite: 5 Gabals(i)
- Mikrosmidzināšanas sprauslas 360°: 2 Gabals(i)
- Mikrosmidzināšanas sprauslas 180°: 4 Gabals(i)
- Mikrosmidzināšanas sprauslas 90°: 4 Gabals(i)
Aprīkojums
- Ūdens daudzums ir regulējams
Videos
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
- Dārza laistīšana
- Puķu dobes, dārzeņu dobes
- Potētu augu laistīšanai
- Dekoratīvo augu laistīšanai (augiem nelielās dobēs, podiņos un atsevišķās vietās)