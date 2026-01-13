Savienojumu komplekts
Savienojumu komplektā ir dažādi T un I savienojumi, kā arī gala nozlēdzēji, kas noder Kärcher Rain System® paplašināšanai un piedāvā papildu savienojuma iespējas Kärcher Rain System® šļūtenēm.
Savienojumu komplekts ir Kärcher Rain System® efektīvas laistīšanas sistēmas pamats, un tajā ir 4 T-veida savienojumi, 4 I-veida un 5 gala noslēdzēji. T-veida savienojums savieno trīs Kärcher Rain System® šļūtenes vai mitrināšanas šļūtenes kopā, I-veida savienojums savieno divas. T veida savienojuma atzaram ir regulējama padeve un spiediens, un tas ir ideāli piemērots mitrināšanas šļūtenes pievienošanai. I-veida savienojumis ir vispiemērotākais, lai mitrināšanas šļūteni piestiprinātu pie Kärcher Rain System® šļūtenes gala vai savienotu divas Kärcher Rain System® šļūtenes. Ar gala noslēdzēju palīdzību šļūtenes vai saīsinātās šļūtenes var ērti noslēgt. Šļūteņu uzstādīšanai nav nepieciešami instrumenti, un tā ir ārkārtīgi vienkārša: šļūtenei vienkārši pievieno savienojumu vai beigu daļas savienojumu un piestiprina ar uzmavas uzgriezni. Kärcher Rain System® var pielāgot gandrīz jebkuram dārzam un tas lieliski darbojas ar SensoTimer, lai nodrošinātu laistīšanu tikai tad, ja tā ir nepieciešama.
Īpašības un ieguvumi
Kärcher Rain System® paplašinājums
- Kärcher Rain System® paplašinājums
T-veida savienojums ar regulāciju sānu daļā
- Mērķtiecīga un uz vajadzībām balstīta augu laistīšana.
- Sānu daļa ir ideāli piemērota mitrināšanas šļūtenes pievienošanai
T-veida savienojums ar trīs savienojumiem
- Kärcher Rain System® šļūtene un mitrināšanas šļūtenes ir viegli savienojamas
Šļūtenes noslēdzējs
- Ērta Kärcher Rain System® šļūtenes un mitrināšanas šļūtenes caurumu noslēgšana
I-veida savienojums ar diviem savienojumiem
- Kärcher Rain System® šļūtene un mitrināšanas šļūtenes ir viegli savienojamas
Ergonomiska forma
- Viegli lietojama
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Maks. spiediens (bar)
|4
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.4
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.4
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|103 x 101 x 33
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- T-veida savienojums ar ūdens plūsmas regulāciju: 4 Gabals(i)
- I-veida savienojums: 4 Gabals(i)
- Šļūtenes noslēdzēji, lieki: 5 Gabals(i)
Aprīkojums
- Ūdens daudzums ir regulējams
Pielietošanas veidi
- Dārza laistīšana
- Puķu dobes, dārzeņu dobes
