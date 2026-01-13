Kärcher Rain Box
Kärcher Rain Box ar filtru, mikrosmidzināšanas sprauslām, savienojumiem un šļūtenēm ir ideāls sākuma komplekts efektīvai dārza laistīšanai.
Kärcher Rain Box ir ideāls sākuma komplekts efektīvai, ekonomiskai un uz vajadzībām balstītai dārza laistīšanai. Kärcher lietus kastē ir G1 krāna savienotājs ar G3 / 4 redukcijas detaļu savienošanai ar krānu, 2 savienojumi, 1 filtrs, 15 m gara Kärcher Rain System® šļūtene (sastāv no ievades šļūtenes un sprauslas stiprināšanai), 10 m mitrināšanas šļūtene, 4 T-veida savienojumi ar regulāciju, 4 I-veida savienojumi, 10 mikrosmidzināšanas sprauslas un 5 šļūtenes atsaites šļūteņu nostiprināšanai. Visas detaļas var uzstādīt, neizmantojot instrumentus. Mikro pilināšanas sprauslas var piestiprināt pie Kärcher Rain System® šļūtenes un pēc vajadzības noregulēt (0-10 l / h). Mitrināšanas šļūtene darbojas vienmērīgi visā garumā, un to var optimāli noregulēt, izmantojot T-veida savienojuma regulējamo daļu. Sistēma darbojas ar spiedienu līdz 4 bāriem, to var individuāli pielāgot katram dārzam un lieliski darbojas ar SensoTimer, lai nodrošinātu laistīšanu tikai tad, ja tā ir nepieciešama.
Īpašības un ieguvumi
Pilns komplekts
- Pilnvērtīgs Kärcher Rain System® sākuma komplekts.
- Gatavs lietošanai: komplektā ir iekļauti visi sistēmai vajadzīgie komponenti
Mikrosmidzināšanas sprausla ar ūdens daudzuma regulāciju
- Mērķtiecīga un uz vajadzībām balstīta augu laistīšana.
Fiksācija uz Kärcher Rain System® šļūtenes
- Elastīga, precīza uzstādīšana
Mikrosmidzināšanas sprausla ar integrētu adatu
- Uzstādīšana, neizmantojot instrumentus
Nozlēdzama pilienu sprausla
- Sprauslas var vienkārši uzlikt un noņemt atbilstoši vajadzībām
Pārvaldāms komponentu skaits
- Nav nepieciešama speciāla plānošana
Iekļauta Kärcher lietus sistēmas® šļūtene
- Īpaši elastīgs ieklāšanai
T-veida savienojums ar ūdens daudzuma regulāciju
- Optimāla ūdens daudzuma regulēšana mitrināšanas šļūtenei
Paplašināšanas iespējas
- Var viegli paplašināt izmantojot dažādus Kärcher Rain System® papildinājumus
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Maks. spiediens (bar)
|4
|Krāsa
|dzeltena
|Svars (kg)
|2.7
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|3.8
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|380 x 289 x 113
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Filtri
- T-veida savienojums ar ūdens plūsmas regulāciju: 4 Gabals(i)
- I-veida savienojums: 4 Gabals(i)
- Šļūtenes noslēdzēji, lieki: 5 Gabals(i)
- Mikrosmidzināšanas sprauslas: 10 Gabals(i)
- Šļūtenes atsaite: 5 Gabals(i)
- Mitruinošā sļūtene: 10 m
- Kärcher Rain System® šļūtene: 1/2″, 1 x 15 m
- Connector: 2 Gabals(i)
- Krāna adapteris ar reduktoru G1, G3 / 4: 1 Gabals(i)
Aprīkojums
- Ūdens daudzums ir regulējams
Pielietošanas veidi
- Dārza laistīšana
- Puķu dobes, dārzeņu dobes
- Dzīvžogi, krūmi
- Stādīšana rindās
