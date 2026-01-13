Laistīšanas iekārta WT 4
Vienkārši programmējama laistīšanas vienība laistīšanai pēc vajadzības. Laistīšana sākas un beidzas noteiktajā laikā. Noņemams displejs. Krāna adapteris un priekšfiltrs.
Precīza laistīšana pēc vajadzības. Jaunā laistīšanas vienība WT 4 ir īpaši vienkārši programmējama. Noņemams displejs, lielas vadības pogas un skaidrs paneļa izvietojums programmēšanu padara vienkāršu un ērtu. Maksimālais laistīšanas laiks ir līdz 120 minūtēm. Laistīšana sākas un beidzas automātiski pēc grafika noteiktajā laikā. Ietilpst adapteris un priekšfiltrs, 9 V baterija nav iekļauta komplektā. Tādējādi ūdens plūst tikai tad, kad tas patiešām ir nepieciešams. Tas ir videi draudzīgi un arī ietaupa naudu. Kärcher ūdens taimeri ir saderīgi ar visām zināmajām "click" tipa sistēmām.
Īpašības un ieguvumi
Individuāla laistīšanas biežuma iestatīšanaLaistīšana pēc vajadzības
Automātiska palaišana un apstādināšanaPrecīza laistīšana
Noņemams displejsĒrtai programmēšanai
Ietilpst krāna adapteris un priekšfiltrs
Iespējama manuāla laistīšana
Laistīšana līdz 120 minūtēm
Elastīga palaides laika izvēle
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.3
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.5
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|115 x 120 x 125
Savienojot šos produktus ar dzeramā ūdens tīklu, Jums jāievēro EN 1717 prasības. Ja nepieciešams, sazinieties ar sanitārā dienesta speciālistu!
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Baterijas, kas iekļautas komplektācijā: nē
Aprīkojums
- Nepieciešamas baterijas
- Bateriju skaits: 1 x 9 V bloks
Pielietošanas veidi
- Dārza laistīšana
- Mazu koku nozāģēšanai
- Lielu dārzu laistīšanai
- Potētu augu laistīšanai
- Dekoratīvo augu laistīšanai (augiem nelielās dobēs, podiņos un atsevišķās vietās)
