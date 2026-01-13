I-veida savienojums
I-veida savienojums savieno divas Kärcher Rain System® šļūtenes vai mitrināšanas šļūtenes. Izmantojot I-veida savienojumu, mitrināšanas šļūteni, piemēram, var savienot ar Kärcher Rain System®.
I-veida savienojums ir daļa no Kärcher Rain System®. Tas savieno divas Kärcher Rain System® šļūtenes vai mitrināšanas šļūtenes kopā. I-veida savienojums ir ideāli piemērots mitrināšanas šļūtenes savienošanai ar Kärcher Rain System® šļūtenes galu vai divu Kärcher Rain System® šļūteņu savienošanai. Šļūteni ir ārkārtīgi viegli uzstādīt, neizmantojot instrumentus. Šļūteni vienkārši pievieno I-veida savienojumam un nostiprina, izmantojot uzgriezni. Kärcher Rain System® apvieno mikrosmidzināšanas un parastās laistīšanas priekšrocības. Laistīšanas sistēma efektīvi darbojas ar spiedienu līdz 4 bāriem, tai ir 1/2 collu šļūtene ar mitrināšanas un izsmidzināšanas sprauslām, to var individuāli pielāgot gandrīz jebkuram dārzam un perfekti darbojas ar SensoTimer, lai nodrošinātu laistīšanu tikai tad, ja tā ir nepieciešama.
Īpašības un ieguvumi
I-veida savienojums ar diviem savienojumiem
- Kärcher Rain System® šļūtenes un mitrināšanas šļūtenes savienošanai.
Ergonomiska forma
- Viegli lietojama
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Maks. spiediens (bar)
|4
|Krāsa
|melna
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|101 x 26 x 26
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- I-veida savienojums: 2 Gabals(i)
