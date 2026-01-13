I-veida savienojums

I-veida savienojums savieno divas Kärcher Rain System® šļūtenes vai mitrināšanas šļūtenes. Izmantojot I-veida savienojumu, mitrināšanas šļūteni, piemēram, var savienot ar Kärcher Rain System®.

I-veida savienojums ir daļa no Kärcher Rain System®. Tas savieno divas Kärcher Rain System® šļūtenes vai mitrināšanas šļūtenes kopā. I-veida savienojums ir ideāli piemērots mitrināšanas šļūtenes savienošanai ar Kärcher Rain System® šļūtenes galu vai divu Kärcher Rain System® šļūteņu savienošanai. Šļūteni ir ārkārtīgi viegli uzstādīt, neizmantojot instrumentus. Šļūteni vienkārši pievieno I-veida savienojumam un nostiprina, izmantojot uzgriezni. Kärcher Rain System® apvieno mikrosmidzināšanas un parastās laistīšanas priekšrocības. Laistīšanas sistēma efektīvi darbojas ar spiedienu līdz 4 bāriem, tai ir 1/2 collu šļūtene ar mitrināšanas un izsmidzināšanas sprauslām, to var individuāli pielāgot gandrīz jebkuram dārzam un perfekti darbojas ar SensoTimer, lai nodrošinātu laistīšanu tikai tad, ja tā ir nepieciešama.

Īpašības un ieguvumi
I-veida savienojums ar diviem savienojumiem
  • Kärcher Rain System® šļūtenes un mitrināšanas šļūtenes savienošanai.
Ergonomiska forma
  • Viegli lietojama
Specifikācijas

Tehniskie dati

Maks. spiediens (bar) 4
Krāsa melna
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 0.1
Izmēri (G x P x A) (mm) 101 x 26 x 26

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • I-veida savienojums: 2 Gabals(i)
Videos
Pielietošanas veidi
  • Dārza laistīšana
  • Puķu dobes, dārzeņu dobes
Piederumi
INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

17.01. 8–17

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

17.01. 8–17

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

17.01. 9–18

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

17.01. 8–19

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

17.01. 9–18

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

17.01. 9–18

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija