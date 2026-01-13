Caurumu noslēdzēji

Caurumu noslēdzējus var piestiprināt jebkurā Kärcher Rain System® šļūtenes vietā. Tos var viegli uzstādīt, lai noslēgtu smidzināšanas sprauslas izveidotos caurumus, kas vairs nav nepieciešami.

Caurumu noslēdzēji ir daļa no "Kärcher Rain System®". Tos var ātri piestiprināt jebkurā Kärcher Rain System® šļūtenes vietā, kur ir izmantotas mikrosmidzināšanas sprauslas, un tos izmanto, lai droši noslēgtu caurumus, kas vairs nav nepieciešami. To paveic gumijota virsma un iebūvēta tapa tās iekšpusē. Uzstādīšana ir ātra, vienkārša un neprasa instrumentus. Tapa nosprosto noslēdzamo caurumu un no tā neizplūst ūdens. Tas droši noslēdz šļūteni, kuru pēc tam var turpināt izmantot bez nevajadzīgas ūdens izšķērdēšanas. Efektīvā Kärcher Rain System® laistīšanas sistēma darbojas ar 4 bāru spiedienu, tai ir 1/2" šļūtene ar mitrināšanas un izsmidzināšanas sprauslu un tajā ir apvienotas mikrosmidzināšanas un parastās laistīšanas priekšrocības. Kärcher Rain System® var individuāli pielāgot gandrīz jebkuram dārzam un tā lieliski darbojas ar SensoTimer, lai nodrošinātu laistīšanu tikai tad, ja tā ir nepieciešama.

Īpašības un ieguvumi
Aizvietojama sprausla
  • Sprauslas var vienkārši uzlikt un noņemt atbilstoši vajadzībām
Fiksācija uz Kärcher Rain System® šļūtenes
  • Elastīga, precīza uzstādīšana
Gumijotās daļas iekšpusē ietverta tapa
  • Vienkārša šļūtenes caurumu noslēgšana
  • Kärcher Rain System® šļūteni var turpināt efektīvi izmantot
Gumijotās daļas iekšpusē ietverta tapa
Specifikācijas

Tehniskie dati

Maks. spiediens (bar) 4
Krāsa melna
Izmēri (G x P x A) (mm) 16 x 23 x 21

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Caurumu noslēdzējs: 5 Gabals(i)
Videos
Pielietošanas veidi
  • Dārza laistīšana
  • Puķu dobes, dārzeņu dobes
Piederumi
INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

17.01. 8–17

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

17.01. 8–17

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

17.01. 9–18

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

17.01. 8–19

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

17.01. 9–18

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

17.01. 9–18

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija