Caurumu noslēdzēji
Caurumu noslēdzējus var piestiprināt jebkurā Kärcher Rain System® šļūtenes vietā. Tos var viegli uzstādīt, lai noslēgtu smidzināšanas sprauslas izveidotos caurumus, kas vairs nav nepieciešami.
Caurumu noslēdzēji ir daļa no "Kärcher Rain System®". Tos var ātri piestiprināt jebkurā Kärcher Rain System® šļūtenes vietā, kur ir izmantotas mikrosmidzināšanas sprauslas, un tos izmanto, lai droši noslēgtu caurumus, kas vairs nav nepieciešami. To paveic gumijota virsma un iebūvēta tapa tās iekšpusē. Uzstādīšana ir ātra, vienkārša un neprasa instrumentus. Tapa nosprosto noslēdzamo caurumu un no tā neizplūst ūdens. Tas droši noslēdz šļūteni, kuru pēc tam var turpināt izmantot bez nevajadzīgas ūdens izšķērdēšanas. Efektīvā Kärcher Rain System® laistīšanas sistēma darbojas ar 4 bāru spiedienu, tai ir 1/2" šļūtene ar mitrināšanas un izsmidzināšanas sprauslu un tajā ir apvienotas mikrosmidzināšanas un parastās laistīšanas priekšrocības. Kärcher Rain System® var individuāli pielāgot gandrīz jebkuram dārzam un tā lieliski darbojas ar SensoTimer, lai nodrošinātu laistīšanu tikai tad, ja tā ir nepieciešama.
Īpašības un ieguvumi
Aizvietojama sprausla
- Sprauslas var vienkārši uzlikt un noņemt atbilstoši vajadzībām
Fiksācija uz Kärcher Rain System® šļūtenes
- Elastīga, precīza uzstādīšana
Gumijotās daļas iekšpusē ietverta tapa
- Vienkārša šļūtenes caurumu noslēgšana
- Kärcher Rain System® šļūteni var turpināt efektīvi izmantot
Gumijotās daļas iekšpusē ietverta tapa
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Maks. spiediens (bar)
|4
|Krāsa
|melna
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|16 x 23 x 21
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Caurumu noslēdzējs: 5 Gabals(i)
Videos
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
- Dārza laistīšana
- Puķu dobes, dārzeņu dobes