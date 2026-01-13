Soaker Hose Set
Savienošanai gatavs mitrināšanas šļūtenes komplekts (ieskaitot filtru un beigu daļas noslēdzēju) ir īpaši piemērots, lai efektīvi laistītu dzīvžogus un krūmus.
Mitrināšanas šļūtenes komplekts ir gatavs lietošanai, un tajā ir iekļauts filtrs, 20 m mitrināšanas šļūtene un beigu daļas noslēdzējs. Ūdens izdalās vienmērīgi visā šļūtenes garumā. Tā kā ūdens tiek lietots tieši tur, kur tas nepieciešams, dzīvžogi un krūmi saņem tiem nepieciešamo ūdens daudzumu. Ja nepieciešams, šļūteni var saīsināt un droši noslēgt ar gala noslēdzēju. Divslāņu šļūtene nesatur kadmiju, bāriju un svinu, tāpēc tā ir nekaitīga veselībai. Ideālā gadījumā šļūteni darbina ar maks. 2 bāriem. Filtrs aizsargā mitrināšanas šļūteni no netīrumu. Filtra ieliktni var izņemt un iztīrīt. Ievades pusē ir krāna savienotājs, kas ir savietojams ar zināmajām ātro savienojumu sistēmām. Efektīvā Kärcher Rain System® apvieno mikrosmidzināšanas un parasto laistīšanas sistēmu priekšrocības. Tas darbojas ar spiedienu līdz 4 bāriem un ir pielāgojams gandrīz jebkuram dārzam.
Īpašības un ieguvumi
Kärcher Rain System® mitrināšanas šļūtene
- Tieša laistīšana gar augiem
Iekļauts beigu noslēdzējs un filtrs
- Gatavs savienošanai
- Var kombinēt ar visām zināmajām klikšķu sistēmām
Var pagarināt līdz 50m
- Vienmērīga padeve visā šļūtenes garumā
Kvalitatīva dārza šļūtene
- Nerada risku veselībai un videi
Iztur ziemas apstākļus
- Šļūtene ziemā var palikt ārā
Optimālais spiediens mitrināšanas šļūtenei: 2 bāri
Var tikt aprakta
- Mitrināšanas šļūtene var tikt aprakta zem vaļīgas augsnes kārtas līdz 5cm dziļumam
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Diametrs
|1/2″
|Šļūtenes garums (m)
|20
|Savienošanas vītne
|G3/4
|Maks. spiediens (bar)
|4
|Izejas tilpums pie 4 bāriem (l/h)
|500
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|1.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|1.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|223 x 385 x 28
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Šļūtenes noslēdzēji, lieki: 1 Gabals(i)
- Mitruinošā sļūtene: 20 m
- Netīrumu filtrs: 1 Gabals(i)
Pielietošanas veidi
- Dārza laistīšana
- Dzīvžogi, krūmi
- Stādīšana rindās
Piederumi
