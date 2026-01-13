Spiediena reduktors ar filtru
Spiediena reduktors ar filtru Kärcher Rain System® samazina ieejas spiedienu no maks. 12 bāriem līdz optimālai - 4 bāriem. Filtrs aizsargā Kärcher Rain System® no netīrumiem.
Spiediena reduktors ar filtru ir daļa no Kärcher Rain System®. Tas samazina ieejas spiedienu no maks. 12 bāriem līdz 4 bāriem izejas spiedienam un tiek uzstādīts starp padeves šļūteni un Kärcher Rain System®. Filtrs aizsargā sistēmu no netīrumiem. Filtra ieliktni var viegli izņemt un iztīrīt. Ievades pusē ir krāna savienotājs, kas ir savietojams ar visām zināmajām ātro savienojumu sistēmām. Izvades pusē ir Kärcher Rain System® šļūtenes vai sildītāja šļūtenes savienojums. Šļūtenes tiek nostiprinātas, izmantojot uzgriezni, bez nepieciešamības pēc instrumentiem. Efektīvā Kärcher Rain System® apvieno mikrosmidzināšanas un parasto laistīšanas sistēmu priekšrocības. Tā darbojas ar spiedienu līdz 4 bāriem, to var individuāli pielāgot gandrīz jebkura veida dārzam un tas lieliski darbojas kopā ar SensoTimer, lai nodrošinātu laistīšanu tikai tad, ja tā ir nepieciešama.
Īpašības un ieguvumi
Integrēts filtrs
- Kärcher Rain System® aizsardzība pret netīrumu daļiņām.
Integrēts spiediena reduktors
- Samazina ieejas maksimālo spiedienu no 12 bāriem uz izejas spiedienu ar 4 bāriem
Maināms filtra ieliktnis
- Filtru ir viegli tīrīt
Ergonomiska forma
- Viegli lietojama
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Savienošanas vītne
|G3/4
|Maks. spiediens (bar)
|12
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|250 x 470 x 470
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- G3/4 krāna adapteris
- Filtri
Aprīkojums
- Iekļauts savienojums ar Kärcher Rain System® šļūteni
Videos
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
- Dārza laistīšana
- Puķu dobes, dārzeņu dobes
Piederumi
Atrast Spiediena reduktors ar filtru rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.